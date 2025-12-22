Principal
Familia presidencial envía mensaje de navidad y año nuevo a los salvadoreños
El presidente Nayib Bukele, junto a la Primera Dama Gabriela de Bukele y sus hijas, compartió un mensaje navideño dirigido a las familias salvadoreñas, resaltando la importancia de la fe, la gratitud y los momentos compartidos durante el año que finaliza.
En su mensaje, el mandatario expresó que la Navidad es un tiempo para dar gracias a Dios por el año vivido, tanto por los días buenos como por los difíciles, así como por las metas alcanzadas.
También invitó a agradecer por la familia, los amigos, las personas que acompañan el camino y los momentos compartidos a lo largo del año.
Por su parte, la Primera Dama Gabriela de Bukele destacó que durante esta época se ha visto a más familias y personas salir a parques, plazas y calles, compartiendo espacios y experiencias que antes no se vivían de la misma manera. Señaló que la Navidad permite valorar estos cambios positivos, caracterizados por más tiempo juntos, más espacios compartidos y mayor alegría en la vida cotidiana, recordando lo que realmente importa.
Las hijas del matrimonio presidencial también se sumaron al mensaje, deseando una Feliz Navidad a todos los niños de El Salvador y pidiendo bendiciones, fortaleza y guía para cada familia del país.
El mensaje concluyó con un saludo de la familia presidencial a todos los salvadoreños, deseándoles una Feliz Navidad y un Feliz Año Nuevo, lleno de paz, bendiciones y nuevas oportunidades.
Principal
Prevén que 3.6 millones de turistas visiten turicentros en diciembre
La presidenta del Instituto Salvadoreño de Turismo (ISTU), Eny Aguiñada, informó que ya cuentan con la proyección oficial de visitantes para el cierre de 2025, correspondiente al período del 1 al 31 de diciembre.
Según las estimaciones, se prevé la llegada de 3.6 millones de visitantes a nivel nacional, distribuidos entre parques nacionales, playas públicas y la Villa Navideña ubicada en el Centro Histórico de San Salvador, uno de los principales atractivos de la temporada.
Aguiñada detalló además que, dentro de esta proyección se espera la visita de 448 mil salvadoreños de la diáspora, quienes retornan al país para compartir las fiestas de fin de año con sus familias y disfrutar de la oferta turística.
Las autoridades destacan que estas cifras reflejan el dinamismo del turismo interno y el creciente interés de los salvadoreños en el exterior por visitar el país durante la temporada navideña.
Principal
Cerca de 175 mil salvadoreños ya están inscritos en Platzi
El secretario de Innovación, Daniel Méndez, informó que tras el anuncio del Presidente Nayib Bukele, la plataforma Certifícate alcanzó casi 175 mil usuarios inscritos, con más de 60 mil personas registradas en las primeras 24 horas.
Méndez destacó: “Esa es la esencia del salvadoreño que sigue con interés de aprender y conocer. Ahora pueden acceder a cursos gratuitos que antes eran inaccesibles por costos”.
La oferta incluye más de 1,600 cursos en 17 escuelas y 155 rutas de aprendizaje, abarcando temas como tecnología, inteligencia artificial, blockchain, diseño y edición audiovisual.
Principal
Inversión de $3 millones impulsa nuevo hotel en el lago de Coatepeque
Un empresario originario de Santa Ana ha destinado una inversión de $3 millones para la construcción de un hotel de lujo en el lago de Coatepeque, con el objetivo de fortalecer la oferta turística en una de las zonas más emblemáticas del país.
El proyecto se desarrolla a partir del restaurante Las Palmeras, un negocio familiar de capital salvadoreño ubicado a orillas del lago, el cual se encuentra en un proceso de expansión y transformación para ofrecer servicios de hospedaje a turistas nacionales y extranjeros.
La iniciativa contempla la construcción de habitaciones y cabañas frente al lago, brindando una experiencia exclusiva en contacto con la naturaleza.
La inversión dará paso a un resort exclusivo con 17 habitaciones, distribuidas en tres conceptos diferentes, diseñados para garantizar confort, descanso y una experiencia de alto nivel a los visitantes que llegan al icónico destino turístico.
Leonel González Castro, propietario del proyecto y empresario con más de 20 años de experiencia en el sector turístico de Coatepeque, explicó que esta apuesta surge como respuesta al creciente flujo de turistas que diariamente visitan la zona, atraídos por la belleza natural del lago y el impulso que ha tomado el turismo en El Salvador.
Además de elevar la calidad de la oferta hotelera en el área, la nueva infraestructura busca generar empleos directos e indirectos y dinamizar la economía local, contribuyendo al desarrollo sostenible de la comunidad y consolidando al lago de Coatepeque como uno de los principales destinos turísticos del país.