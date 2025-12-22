Principal
Se reporta fuerte accidente vial entre vehículo y autobús en el centro de San Salvador
Esta mañana se reporta aparatoso accidente de tránsito, en el que un bus del transporte colectivo y vehículo particular se han visto involucrados.
Información compartida en redes sociales, el percance vial se reporta entre la zona de San Miguelito y la 29 Calle Poniente, San Salvador
Según reportes, el autobús de la ruta 1 impactó contra un poste eléctrico, afectando también a un vehículo particular.
Por este hecho se desconoce si hay personas lesionadas de gravedad y las autoridades policiales realizan las coordinaciones correspondientes.
Principal
Un fallecido y 11 lesionados en accidente de tránsito en Metapán
Una persona fallecida y 11 personas lesionadas dejó un grave accidente de tránsito registrado en las últimas horas en el distrito de Metapán, departamento de Santa Ana.
De acuerdo con información preliminar, el vehículo en el que se transportaban las víctimas cayó a un precipicio de aproximadamente 8 metros de profundidad, provocando múltiples lesiones entre los ocupantes y la muerte de una de las personas que viajaban en la unidad.
Equipos de Cruz Roja Salvadoreña acudieron de inmediato al lugar para realizar las labores de rescate, estabilización y traslado de los heridos, quienes fueron llevados a un centro hospitalario para recibir atención médica especializada.
Las autoridades correspondientes ya investigan las causas del percance.
Principal
Motociclista pierde la vida al accidentarse en Ilobasco, esta madrugada
Esta madrugada se reportó un fuerte accidente de tránsito en la calle que conduce al cantón Quesera, distrito de Ilobasco, Cabañas.
En este incidente Rudi Florentino Alvarado, se conducía a bordo de una motocicleta cuando se accidentó, siendo trasladado gravemente al hospital.
Sin embargo, debido a sus graves lesiones se ha informado que falleció mientras el personal médico le brindaba atenciones especializadas.
Florentino Alvarado está siendo velado en el caserío Santa Lucia, Ilobasco de dónde era originario, según información compartida en redes sociales.
Principal
PNC captura a un homeboy de la MS en San juan Opico
Las autoridades de la Policía Nacional Civil lograron la captura de Juan Antonio Rivas Cerritos, de 50 años, sujeto que está fichado como homeboy de la MS13, clica Chilamates Locos Salvatruchos.
Según las autoridades policiales, el sujeto tiene antecedentes desde el año 2008 por homicidio en grado de tentativa y daños.
Así mismo, destacaron que este pandillero dedicó su vida a delinquir con la función de mover los ilícitos de la pandilla, un pasado que trató de borrar modificando los tatuajes alusivos a la MS13.
Sin embargo, fue ubicado en el cantón San Antonio, en San Juan Opico, La Libertad Centro. Será procesado por el delito de agrupaciones ilícitas y enviado de manera inmediata al CECOT.