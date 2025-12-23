PNC captura a sujeto por hurtar un ventilador de un negocio en San Miguel

Las cámaras de seguridad captaron a un par de jóvenes que dañaron las luces navideñas del inmueble ubicado en el distrito de Zacatecoluca.

En el video se observa a dos vándalos caminando sobre la 5° calle poniente del Barrio de los Remedios, en el distrito de Zacatecoluca.

Las imágenes permiten ver que uno de los sujetos se dirige hacia un cable de las luces navideñas y comienza a jalonear.

Posteriormente las cámaras captaron cuando las luces se desprendían debido a la violencia con la que son tironeadas por los delincuentes.

Los denunciantes agregaron que en la zona últimamente se incrementan los hurtos en las viviendas y los vehículos estacionados en el sector

Comparte esto: Facebook

X



Me gusta esto: Me gusta Cargando...