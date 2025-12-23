Internacionales
Mujer descubre que su esposo le fue infiel 520 veces
Japón fue escenario de una historia íntima que cruzó la frontera de lo privado y se transformó en un fenómeno en redes sociales y en el mercado editorial.
La historia envuelve a Nemu Kusano, una mujer ama de casa que convirtió las infidelidades sistemáticas de su esposo en una tira cómica que hoy inspira a miles de mujeres.
“No me arrepiento”, afirmó tras ver cómo sus historietas se volvieron virales en las rede sociales.
La vida de Kusano ya enfrentaba un reto enorme: el cuidado de su hijo, quien padece una enfermedad extremadamente rara, con menos de 30 casos documentados en el mundo. En medio de esa realidad, su matrimonio entró en crisis por la conducta reiterada de su esposo.
En lugar de quedarse en el dolor, Kusano canalizó la experiencia a través del arte y encontró en la narrativa visual una forma de sanación y empoderamiento.
Kusano conoció a su esposo por medio de amigos y confió plenamente en él desde el inicio de la relación. Lo describía como una persona “seria y tímida”.
Tras el matrimonio y el nacimiento de su hijo, la rutina familiar cambió de forma drástica por las necesidades especiales del menor.
El esposo pasaba largas horas fuera de casa o trabajaba hasta tarde, por lo que Kusano asumió sola el cuidado diario.
La confianza se rompió cuando un hallazgo fortuito reveló una doble vida. Kusano encontró condones y afrodisíacos ocultos en el bolso de su esposo. Luego aparecieron notificaciones sospechosas en su teléfono, vinculadas a una aplicación de citas.
Al confrontarlo, él reaccionó a la defensiva y justificó sus relaciones extramatrimoniales como una forma de manejar el estrés laboral.
Lejos de calmar la situación, esa respuesta intensificó la investigación de Kusano. Revisó registros de llamadas y mensajes y descubrió que su esposo mantuvo 520 relaciones extramatrimoniales, con mujeres de distintos perfiles, incluidas trabajadoras sexuales y actrices de cine para adultos.
Así falleció co-creador de videojuego Call of Duty en accidente automovilístico
En redes sociales circula un video como falleció Vince Zampella, quien fue el cocreador de la exitosa franquicia Call of Duty y falleció en un accidente de tránsito.
El vehículo en el que viajaba se salió de la carretera por motivos que aún se investigan y chocó contra una barrera de concreto, lo que provocó que se incendiara, informaron autoridades locales y medios que cubrieron el suceso.Vehículos
Zampella fue una figura clave en la industria de los videojuegos, cofundando el estudio Infinity Ward junto con Jason West, donde contribuyó al lanzamiento del primer Call of Duty en 2003.
GUATEMALA: recapturan sexto pandillero del Barrio 18 fugado de penal
Milton Noel Navarro García alias Dark, uno de los reos que se fugaron de la cárcel de máxima seguridad Fraijanes II, fue recapturado durante un operativo.
El pandillero del Barrio 18 fue detenido en el departamento de Izabal, informó el Ministerio Público de Guatemala.
El operativo estuvo a cargo de la Fiscalía contra el Delito de Extorsión, en coordinación con la Policía Nacional Civil (PNC) de Guatemala
Con esta captura, suman seis los reclusos recapturados de los 20 que escaparon del centro penitenciario.
Nasralla le escribe carta a Donald Trump intervenir en Honduras para exigir conteo total de votos
En medio del escrutinio especial marcado por denuncias de irregularidades, el candidato presidencial Salvador Nasralla, del Partido Liberal de Honduras, envió una carta al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, solicitando su respaldo público a favor de un conteo total y transparente de los votos emitidos el pasado 30 de noviembre.
“La voz del presidente Trump importa en Honduras”, afirma Nasralla en su mensaje difundido a las 11 de la noche del lunes. El candidato le pidió un “llamado público y claro” por la transparencia electoral. Según explicó el aspirante, su solicitud no busca favores políticos, sino coherencia democrática ante lo que considera una seria crisis institucional.
En la misiva, Nasralla denunció que de las 2,793 actas con inconsistencias inicialmente enviadas a escrutinio especial, el Consejo Nacional Electoral (CNE) redujo la cifra a 2,102, dejando fuera 691 actas, lo que podría significar la exclusión de miles de votos cuestionados. En una elección con margen estrecho, esta decisión ha generado críticas y desconfianza.
“No se trata de beneficiar a un candidato, sino de garantizar que se respete la voluntad popular”, subrayó Nasralla.
En su carta, también aclaró su posición ideológica, reiterando su oposición al comunismo y justificando que su antigua alianza con el partido Libertad y Refundación (Libre) fue estratégica y rota definitivamente tras lo que consideró una violación a los principios democráticos.
Nasralla asegura que, según “todos los datos creíbles”, ganó el voto popular y que solo un conteo completo de las papeletas impugnadas revelará la verdad. Asimismo, criticó que el respaldo que Trump brindó al candidato nacionalista Nasry Asfura se basó en información incompleta, y que ha sido utilizado para legitimar un proceso “sin transparencia ni confianza ciudadana”.
“La inacción puede causar un daño duradero a la democracia, pero una postura firme puede conducir a una salida justa y definitiva”, concluye Nasralla en su carta.
El escrutinio especial comenzó el pasado 18 de diciembre, pero se ha visto empañado por múltiples denuncias, trabas partidarias y desconfianza generalizada sobre el manejo de las actas con inconsistencias.
Actualmente, con el 99.92 % de las actas procesadas, el candidato del Partido Nacional, Nasry Asfura, mantiene una ventaja de más de 30,000 votos sobre Nasralla.
Trump ha expresado públicamente su apoyo al candidato nacionalista, Nasry Asfura y ha calificado a Nasralla de poco confiable tras su alianza en la elección anterior con el partido Libre de Xiomara Castro y Mel Zelaya.