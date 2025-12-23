Principal
Bomberos sofocan incendio en vivienda construida con lámina y madera en San Vicente
Un incendio dejó una vivienda reducida a cenizas se registró en la colonia Buen Amanecer, San Vicente Sur, informó el Cuerpo de Bomberos El Salvador (CBES).Historia
Autoridades indicaron que se trató de un incendio estructural que consumió en su totalidad una vivienda construida con lámina y madera.
El suceso tuvo lugar en el distrito de Tecoluca Centro, detalló la institución de socorro en sus redes sociales.
Bomberos indicaron que removieron escombros y refrescaron la zona para evitar propagación de las llamas en el entorno y no reportaron personas fallecidas ni lesionadas
Denuncian a vándalos captados dañando las luces navideñas en una casa en Zacatecoluca
Las cámaras de seguridad captaron a un par de jóvenes que dañaron las luces navideñas del inmueble ubicado en el distrito de Zacatecoluca.
En el video se observa a dos vándalos caminando sobre la 5° calle poniente del Barrio de los Remedios, en el distrito de Zacatecoluca.
Las imágenes permiten ver que uno de los sujetos se dirige hacia un cable de las luces navideñas y comienza a jalonear.
Posteriormente las cámaras captaron cuando las luces se desprendían debido a la violencia con la que son tironeadas por los delincuentes.
Los denunciantes agregaron que en la zona últimamente se incrementan los hurtos en las viviendas y los vehículos estacionados en el sector
Bomberos verifican ventas de productos pirotécnicos
El Cuerpo de Bomberos de El Salvador, junto con elementos de Protección Civil, realizan inspecciones en los comercios de productos pirotécnicos instalados en el distrito de San Luis Talpa, La Paz Oeste.
Estas acciones son con el objetivo de verificar el cumplimiento de las medidas de seguridad y prevenir incidentes durante la temporada de Navidad y fin de año.
Las instituciones del Estado siguen trabajando para que las familias salvadoreñas disfruten de una temporada segura.
PNC captura a sujeto por hurtar un ventilador de un negocio en San Miguel
23 diciembre, 2025
Foto: cortesía
Un hombre pensó que se saldría con las suyas y ahora pasará noche buena tras las rejas de una cárcel.
El sujeto se quiso pasar de listo y quedó grabado en cámara el momento en que hurtó un ventilador en un negocio ubicado en la calle Sirama, en San Miguel.
Según las autoridades, los dueños del negocio interpusieron la denuncia que el hecho ocurrió esta mañana y de inmediato la PNC inició un dispositivo de búsqueda hasta encontrarlo sobre la 3ª Calle Oriente y 5ª Avenida Norte.
El sujeto fue identificado como Darwin Javier Reyes Granados, de 29 años y será remitido por el delito de hurto