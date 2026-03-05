Pandilleros son condenados a 20 años por un homicidio en Chalatenango

La Cámara Salvadoreña de la Industria de la Construcción (Casalco) inauguró ayer la vigésima edición de Construexpo, la feria especializada más importante del sector construcción en la región donde compradores y visitantes exploran las últimas tendencias en materiales, tecnología, decoración, maquinaria y soluciones habitacionales.

La Construexpo 2026, denominada «Construyendo los pilares del progreso» también promueve oportunidades de negocio en nuevos mercados y la actualización de las últimas tendencias del sector.

Esta feria reúne a más de 160 expositores especializados de El Salvador, Guatemala, Nicaragua, Honduras, Costa Rica, Panamá, Colombia y China.

Asimismo, se proyecta la asistencia de más de 5,000 visitantes de más de 10 países, quienes podrán acceder a lanzamientos, demostraciones de equipos y ofertas exclusivas de proyectos habitacionales de empresas desarrolladoras líderes, constructoras y un portafolio de soluciones crediticias de los principales bancos del país.

Además, este jueves y mañana viernes se contará con un programa especial de conferencias técnicas, talleres y charlas, en donde expertos del sector compartirán tendencias, innovación y soluciones en construcción, maquinaria, materiales y vivienda.

«Tenemos altas expectativas que esta Construexpo, la feria más importante de nuestro país y de la región centroamericana, organizada por Casalco, continuará siendo un referente en nuestro país y en toda la región, y que será una nueva oportunidad de lograr importantes negocios, de ingresar en nuevos mercados y de actualizar las tendencias del sector», afirmó José Velásquez, presidente de la gremial.

De acuerdo con cifras de Casalco, la industria está en su momento más pujante, debido a que registró cifras de crecimiento del 26.16 % al tercer trimestre de 2025, lo cual significó una inversión acumulada de $2,186 millones, con proyecciones históricas de inversión de entre $2,900 y $3,000 millones al cierre del año.

La industria, junto al sector inmobiliario, aporta alrededor del 16 % del producto interno bruto (PIB) del país y genera unos 167,000 empleos, entre directos e indirectos.

«Nuestro trabajo se mide en empleo, inversión y progreso convirtiéndonos en el principal motor de la economía de El Salvador. Siempre lo hemos dicho y lo seguiremos afirmando: la construcción es la cara visible del desarrollo de una economía y juntos impulsamos el progreso», sostuvo Velásquez.

De acuerdo con Velásquez, lo anterior se traduce en un beneficio directo para los salvadoreños, por lo cual es vital el diálogo y el entendimiento permanente intersectorial con las distintas carteras e instituciones del Estado, entidades autónomas y gobiernos municipales.

«Nuestras empresas nacionales han demostrado, una vez más, que cuentan con la capacidad de poder ejecutar todo tipo de proyectos, tomando retos cada día mayores, considerando tiempos reducidos para la magnitud de los proyectos que se deben realizar, los cuales se han concluido satisfactoriamente en tiempo y calidad; por tal razón, como gremial seguiremos proponiendo instancias de diálogo que nos lleven a que la mayor parte de las obras sean realizadas por nuestras empresas», agregó el presidente de Casalco.

