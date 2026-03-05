Principal
El FSV ha invertido $1,090.64 millones para crédito de vivienda
El Gobierno del presidente Nayib Bukele continúa su apuesta por brindar herramientas financieras que permitan que más familias salvadoreñas logren acceder a una vivienda de calidad.
En ese sentido, en la administración Bukele, el Fondo Social para la Vivienda (FSV) ha entregado crédito a 46,907 familias para comprar su vivienda propia. En total, la inversión asciende a $1,090.64 millones, beneficiando a más de 190,841 salvadoreños.
En detalle, las líneas de crédito con mayor impacto ha sido la de vivienda nueva, donde se otorgaron 2,803 créditos por $471.28 millones, mientras que para vivienda usada y otras líneas fueron 24,469 créditos por $490.52 millones.
«Gracias a las acciones implementadas en seguridad con el Plan Control Territorial y el régimen de excepción, se logró la recuperación de las comunidades, reportando que se han vendido un aproximado de 10,000 viviendas con una inversión de $128.84 millones», afirmó la ministra de Vivienda, Michelle Sol.
Como parte del reporte presentado por la funcionaria, solo en los primeros dos meses de 2026, se han escriturado 860 viviendas, lo que representa una inversión de $27.91 millones.
Asimismo, los resultados de este año por líneas de créditos resaltan que en vivienda nueva fueron 418 créditos por $16.66 millones, en vivienda usada y otras líneas se totalizaron 391 créditos por $10.39 millones, mientras que en activos extraordinarios fueron 51 casas por $0.86 millones.
Por otra parte, la ministra Sol comentó que, en febrero de este año, se logró una escrituración de 506 viviendas lo que representa una inversión de $17.62 millones.
Internacionales -deportes
Nueva York marca la cuenta regresiva para el Mundial con luces en el Empire State
Los organizadores estuvieron acompañados por las tres mascotas oficiales -el alce Maple (Canadá), el jaguar Zayu (México) y el águila calva Clutch (Estados Unidos)- durante una ceremonia celebrada en el rascacielos de Manhattan, de 443 metros de altura.
Un récord de 48 selecciones, frente a las 32 que participaron en Catar 2022, y millones de aficionados se darán cita en Estados Unidos, Canadá y México para la primera Copa del Mundo organizada de manera conjunta por tres países.
«Seguimos con los preparativos, estamos en pleno apogeo, pero aquí es donde empieza lo divertido», dijo a la AFP Alex Lasry, director ejecutivo del comité organizador de la FIFA para la subsede Nueva York-Nueva Jersey.
Consultado sobre cómo se preparan ante posibles perturbaciones derivadas de la guerra en Oriente Medio, Lasry respondió: «nuestro objetivo como Comité Organizador de Nueva York-Nueva Jersey es estar preparados para dar la bienvenida al mundo a nuestra región y queremos asegurarnos de que todos los que vengan aquí tengan una experiencia segura».
«Se puede sentir, está empezando a convertirse en una realidad. Y estar a 100 días del primer saque inicial es emocionante», afirmó.
«Se supone que debe unirnos y, ya sabes, estamos deseando dar la bienvenida al mundo a nuestra región para participar en lo que creo que será el mayor evento deportivo y de entretenimiento global que el mundo haya visto jamás».
El mayor espectáculo del fútbol mundial comenzará el 11 de junio en el Estadio Azteca de Ciudad de México y concluirá casi seis semanas después, el 19 de julio, en el MetLife Stadium, con capacidad para 82.500 espectadores, situado a las afueras de Nueva York.
En total se disputarán 104 partidos en 16 sedes distribuidas en cuatro husos horarios. La mayor parte de los encuentros se celebrará en Estados Unidos, que albergará 78 compromisos del torneo.
Principal
Pandilleros son condenados a 20 años por un homicidio en Chalatenango
Por homicidio agravado, José Alberto Zamora y Carlos Ernesto Molina Castillo, purgarán a 20 años de prisión, así lo resolvió el Tribunal de Sentencia de Chalatenango.
El reporte detalla que el crimen ocurrió en enero de 2017 en Chalatenango. Los pandilleros de la Mara Salvatrucha delinquían en el sector e interceptaron a la víctima cuando iba a bordo de su vehículo en la calle hacia la colonia La Cruz, del Cantón Santa Rosa, de Nueva Concepción. Tras interceptarlo le quitaron la vida de varios disparos.
Según las investigaciones, lo asesinaron porque pensaban que era informante de las autoridades.
Los terroristas también serán procesados por agrupaciones ilícitas por su pertenencia a la estructura criminal MS.
En otro caso, el Tribunal de Sentencia de La Unión condenó a 30 años a Juan García Álvarez, por asesinar a un hombre en San Alejo, La Unión.
El crimen se registró en la calle principal del caserío La Fuerteza, del cantón Los Jiotes, jurisdicción de San Alejo, La Unión. Según la acusación fiscal, el procesado y la víctima habían estado ingiriendo bebidas alcohólicas.
«La víctima ya no le quería seguir invitando a cervezas -al procesado- mientras se encontraban en el mismo bar, por lo que este agredió físicamente a la víctima, resultando el imputado con un golpe en la boca ya que otras personas lo defendieron», dijo la fiscal del caso.
Tras el altercado, el procesado esperó que la víctima saliera del lugar y cuando iba en dirección a su vivienda, le salió al paso y lo hirió con un corvo en el cuello, matándolo inmediatamente.
Principal
El Fonat refuerza la seguridad vial durante controles vehiculares
Con el objetivo de promover una cultura de seguridad vial, el Fondo para la Atención a las Víctimas de Accidentes de Tránsito (Fonat) instaló controles vehiculares en diferentes puntos del país para recordarle a cada conductor la importancia de respetar los límites de velocidad, evitar distracciones al volante, mantener la distancia reglamentaria y practicar una conducción a la defensiva.
Los equipos del Consejo Nacional de Seguridad Vial (Conasevi) y elementos de la Policía Nacional Civil intervinieron a conductores, motociclistas y peatones en la carretera Troncal del Norte, bulevar Monseñor Romero, Quezaltepeque, Candelaria de la Frontera, Chalatenango, San Pedro Perulapán, entre otros.
Durante los controles, los técnicos de la institución se encargan de brindar charlas sobre el uso del cinturón, respeto a las señales de tránsito, manejo a la defensiva, entre otros.
Además, les entregan insumos de seguridad como chalecos reflectantes, conos, extintores, tapasol, calibradores de llantas, franjas reflectivas, entre otros.
De igual manera, el Fonat apoya a empresas que quieren fortalecer las habilidades de seguridad vial de sus empleados y brindarles herramientas para que puedan movilizarse de manera segura.
Recientemente, visitaron una empresa de logística y transporte de carga para impartir un taller de seguridad vial en el que refuerzan los conocimientos esenciales de prevención vial y entregaron insumos de protección de uso diario para los participantes.