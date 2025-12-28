Ousmane Dembélé y Lamine Yamal destacan en los Globe Soccer Awards 2025

Un entrenador español de fútbol femenino, Fernando Martín, y tres personas más murieron en un naufragio en Indonesia este sábado.

Un bote turístico se hundió con 11 personas luego de tener una falla en el motor durante un viaje desde la isla de Komodo a Padar, dijo Fathur Rahman, quien dirige la Oficina de Búsqueda y Rescate de Maumere.

El barco transportaba a una familia de seis personas, cuatro tripulantes y un guía local. Tres personas fueron rescatadas por otro barco, mientras que un equipo de búsqueda y rescate rescató a otras cuatro personas.

Entre los sobrevivientes se encontraban la madre española y una hija. El padre, dos hijos y otra hija estaban desaparecidos, dijo.

El Valencia CF está profundamente consternado tras el fallecimiento de Fernando Martín, entrenador del Valencia CF Femenino B, y tres de sus hijos en un trágico accidente de barco sufrido en Indonesia, tal y como han confirmado las autoridades locales.

Martín, quien falleció en el accidente, era entrenador del equipo de fútbol femenino de Valencia. El club envió las condolencias por la muerte del entrenador y sus tres hijos.

Rahman, encargado del rescate, detalló que la búsqueda se detuvo el sábado debido al mal tiempo y la poca visibilidad, y se reanudará el domingo por la mañana.

“Nuestros equipos han estado rastreando las aguas del norte de la isla de Padar hasta el anochecer”, dijo Rahman. “Estamos decididos a encontrar a las víctimas”.

El Parque Nacional de Komodo es Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO, famoso por sus paisajes escarpados, playas vírgenes y el dragón de Komodo, una especie en peligro de extinción.

El parque atrae a miles de visitantes que buscan buceo, senderismo y excursiones de observación de la fauna.

Los sobrevivientes fueron atendidos en la oficina portuaria de la ciudad de Labuan Bajo, ya que las fuertes olas de hasta 2,5 metros de altura y la oscuridad dificultaron el trabajo de los servicios de emergencia durante la noche, según Rahman.

La búsqueda involucró a varias unidades de rescate en botes inflables, un buque de la Armada con equipo de buceo y un barco de rescate, con la asistencia de pescadores y residentes locales.

Se centró en un radio de 5 millas náuticas (9 kilómetros) del lugar del naufragio, donde los rescatistas encontraron los restos del barco, según Rahman

