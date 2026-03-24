Ocho detenidos por apalear a un capibara en Rio de Janeiro

El accidente de un avión militar, que se estrelló este lunes poco después de despegar en el suroeste de Colombia, deja al menos 8 muertos y 83 heridos, informó una fuente gubernamental.

La aéronave Hércules, que transportaba a 125 personas, se precipitó a tierra poco después de despegar a las 10H00 hora local en Puerto Leguízamo, cerca de la frontera con Ecuador. Las autoridades investigan las causas del siniestro.

«El aeropuerto (de Puerto Leguízamo) es pequeño y hay grandes dificultades» para la evacuación de las víctimas, dijo Jhon Gabriel Molina, gobernador de Putumayo, en un video compartido en Facebook.

La aeronave Hércules, de fabricación estadounidense, se precipitó a tierra a las 10H00 horas locales (15HGMT) en Puerto Leguízamo, cerca de la frontera con Perú y Ecuador, por causas que aún se desconocen.

En esa zona operan grupos rebeldes y hay un alto número de hectáreas con narcocultivos. Los equipos de rescate están desplegados en la zona.

La gobernación de Putumayo, departamento donde se registró el accidente, cifró en 8 los muertos y 83 los heridos.

«El aeropuerto (de Puerto Leguízamo) es pequeño y hay grandes dificultades» para la evacuación de las víctimas, dijo Jhon Gabriel Molina, gobernador de Putumayo, en un video compartido en Facebook.

Por su parte, el presidente de Colombia, el izquierdista Gustavo Petro, compartió también imágenes que muestran cómo la aeronave intenta tomar altura antes de desplomarse.

Petro dijo en X que fue un «accidente horroroso» y se refirió a la necesidad de modernizar la flota militar, sin decir específicamente si eso guarda relación con las causas del accidente.

Los ejércitos de Colombia y Ecuador combaten a los poderosos carteles que operan en la zona fronteriza, donde se han registrado fuerte actividad militar y bombardeos en las últimas semanas.

Sin indicios de ataque

El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, expresó en X su «profundo pesar» tras el siniestro. Las causas aún no se han confirmado pero, según Sánchez, «no hay indicios de un ataque por parte de actores ilegales».

«Como consecuencia del incendio de la aeronave, parte de la munición transportada por la tropa detonó», que «corresponde a lo que se escucha en algunos videos que circulan en redes sociales», explicó.

Este es el segundo accidente de un avión C-130 Hércules en Sudamérica en menos de un mes.

Un avión de carga militar boliviano que transportaba billetes bancarios se estrelló al aterrizar cerca de La Paz el 27 de febrero, y dejó al menos 24 muertos.

El Hércules es un avión turbohélice de cuatro motores fabricado por Lockheed Martin.

Conocido por su capacidad para operar desde pistas de aterrizaje improvisadas, es ampliamente utilizado por ejércitos de todo el mundo y puede transportar desde tropas hasta vehículos.

Los gobiernos de Ecuador, sumido en una guerra comercial con Colombia, y Venezuela lamentaron el accidente y dieron condolencias a los familiares de las víctimas.

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