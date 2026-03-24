Internacionales
Al menos 8 muertos deja accidente de avión militar con 125 ocupantes en Colombia
El accidente de un avión militar, que se estrelló este lunes poco después de despegar en el suroeste de Colombia, deja al menos 8 muertos y 83 heridos, informó una fuente gubernamental.
La aéronave Hércules, que transportaba a 125 personas, se precipitó a tierra poco después de despegar a las 10H00 hora local en Puerto Leguízamo, cerca de la frontera con Ecuador. Las autoridades investigan las causas del siniestro.
«El aeropuerto (de Puerto Leguízamo) es pequeño y hay grandes dificultades» para la evacuación de las víctimas, dijo Jhon Gabriel Molina, gobernador de Putumayo, en un video compartido en Facebook.
La aeronave Hércules, de fabricación estadounidense, se precipitó a tierra a las 10H00 horas locales (15HGMT) en Puerto Leguízamo, cerca de la frontera con Perú y Ecuador, por causas que aún se desconocen.
En esa zona operan grupos rebeldes y hay un alto número de hectáreas con narcocultivos. Los equipos de rescate están desplegados en la zona.
La gobernación de Putumayo, departamento donde se registró el accidente, cifró en 8 los muertos y 83 los heridos.
«El aeropuerto (de Puerto Leguízamo) es pequeño y hay grandes dificultades» para la evacuación de las víctimas, dijo Jhon Gabriel Molina, gobernador de Putumayo, en un video compartido en Facebook.
Por su parte, el presidente de Colombia, el izquierdista Gustavo Petro, compartió también imágenes que muestran cómo la aeronave intenta tomar altura antes de desplomarse.
Petro dijo en X que fue un «accidente horroroso» y se refirió a la necesidad de modernizar la flota militar, sin decir específicamente si eso guarda relación con las causas del accidente.
Los ejércitos de Colombia y Ecuador combaten a los poderosos carteles que operan en la zona fronteriza, donde se han registrado fuerte actividad militar y bombardeos en las últimas semanas.
Sin indicios de ataque
El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, expresó en X su «profundo pesar» tras el siniestro. Las causas aún no se han confirmado pero, según Sánchez, «no hay indicios de un ataque por parte de actores ilegales».
«Como consecuencia del incendio de la aeronave, parte de la munición transportada por la tropa detonó», que «corresponde a lo que se escucha en algunos videos que circulan en redes sociales», explicó.
Este es el segundo accidente de un avión C-130 Hércules en Sudamérica en menos de un mes.
Un avión de carga militar boliviano que transportaba billetes bancarios se estrelló al aterrizar cerca de La Paz el 27 de febrero, y dejó al menos 24 muertos.
El Hércules es un avión turbohélice de cuatro motores fabricado por Lockheed Martin.
Conocido por su capacidad para operar desde pistas de aterrizaje improvisadas, es ampliamente utilizado por ejércitos de todo el mundo y puede transportar desde tropas hasta vehículos.
Los gobiernos de Ecuador, sumido en una guerra comercial con Colombia, y Venezuela lamentaron el accidente y dieron condolencias a los familiares de las víctimas.
Internacionales
Ocho detenidos por apalear a un capibara en Rio de Janeiro
El capibara (Hydrochoerus hydrochaeris), también conocido como carpincho o chigüire, es el roedor más grande del mundo.
Con su aspecto de castor grande, suele vérselo en libertad en Rio, sobre todo cerca de cursos de agua o lagunas.
El incidente tuvo lugar en la noche del viernes al sábado, en Ilha do Governador, un barrio popular cerca del aeropuerto internacional.
Los agresores, entre ellos dos menores de edad, fueron identificados gracias a imágenes de cámaras de vigilancia y detenidos el sábado, anunció la policía en un comunicado.
«Es un acto de extrema crueldad contra un ser que no representaba absolutamente ninguna amenaza», declaró el comisario encargado de la investigación, Felipe Santoro, citado por el diario O Globo.
El capibara, un macho de 65 kilos, fue llevado al Centro de Atención de Animales Silvestres de la universidad Estacio, en el suroeste de Rio.
«Hace 22 años que atendemos a animales silvestres de Rio y nunca había recibido un carpincho víctima de una agresión de este tipo», describió el lunes a la AFP Jeferson Pires, veterinario y biólogo responsable del centro.
«Sufre un traumatismo craneal, un edema con sangre alrededor del ojo izquierdo y varias lesiones en la espalda», agregó.
En los últimos años, se ha convertido en un animal de moda, a menudo representado en juguetes o dispositivos para niños.
En enero, la muerte de un perro callejero apaleado hasta morir por adolescentes causó una gran ola de indignación en Brasil, y provocó incluso una reacción de la primera dama, Rosangela «Janja» da Silva.
Internacionales
China no detendrá sus esfuerzos de mediación diplomática en Oriente Medio mientras continúe el conflicto
China no detendrá sus esfuerzos de mediación diplomática mientras continúe el conflicto, aseguró hoy lunes Zhai Jun, enviado especial del Gobierno chino para la cuestión de Oriente Medio.
El pueblo chino valora la importancia primordial de la paz y el fundamento de la política de China sobre Oriente Medio reside en promover la reconciliación y la paz, afirmó Zhai en una rueda de prensa.
El enviado especial recordó que el conflicto ha causado ya más de 21,000 víctimas y subrayó que mientras las llamas de la guerra siguen arrasando Oriente Medio, el comercio y la economía mundiales se ven sometidos a una gran presión.
«Una vez abierta la caja de Pandora, causará enormes daños. Más combates no producirán un ganador, sino exclusivamente un sufrimiento inmenso para la gente de la región», añadió.
Como gran país responsable y amigo sincero de las naciones de la región, China mantendrá una estrecha comunicación y coordinación con las partes, ayudará a reducir las tensiones, allanará el camino para un alto el fuego, construirá puentes para reiniciar el diálogo y hará esfuerzos incansables por la paz y la estabilidad en Oriente Medio, apuntó Zhai.
Internacionales
Lluvia negra y aire tóxico: Teherán enfrenta una catástrofe ambiental tras bombardeos
La capital de Irán amaneció bajo un cielo que dejó de ser gris para tornarse negro tras los bombardeos a infraestructuras de combustible, porque Teherán se ha visto envuelta en una nube tóxica que ha transformado la vida cotidiana en una emergencia sanitaria y ambiental.
Lo que cae del cielo, advierten residentes, ya no es solo lluvia, sino una mezcla de aceite y contaminantes. Los ataques contra depósitos de combustible han provocado incendios prolongados que continúan liberando densas columnas de humo.
Durante varios días las instalaciones seguían ardiendo tras los ataques, mientras una capa oscura cubría calles, viviendas y reservas de agua. Las autoridades han pedido a la población, que son más de nueve millones de personas, permanecer en sus casas, especialmente los grupos más vulnerables.
El origen de la extrema toxicidad está en el «mazut», un residuo pesado del petróleo con altos niveles de azufre que aún se utiliza en Irán debido a limitaciones industriales y sanciones. Al arder, este combustible libera partículas peligrosas que, al combinarse con la humedad, han dado lugar a precipitaciones contaminadas.
La situación se agrava por la geografía de Teherán, porque la estar rodeada de montañas, la ciudad queda atrapada bajo un fenómeno de inversión térmica que impide la dispersión de los contaminantes y como resultado se provoca una concentración de aire tóxico que permanece estancado sobre la población.
Habitantes reportan irritación en ojos y piel, dolores de cabeza y dificultades respiratorias. Organismos de emergencia han alertado incluso sobre posibles quemaduras químicas derivadas de la lluvia ácida.
La preocupación principal apunta al largo plazo porque la exposición a partículas finas y metales pesados podría incrementar enfermedades graves, desde daños pulmonares hasta cáncer.
La contaminación también se extiende a fuentes de agua y tierras agrícolas, lo que podría comprometer la cadena alimentaria en un país ya afectado por la escasez hídrica.
Mientras que, a nivel regional, los daños se amplían con derrames de petróleo en el Golfo Pérsico, afectando ecosistemas marinos y comunidades pesqueras.