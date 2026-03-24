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Muere el cantante italiano Gino Paoli, autor de «Sapore di sale»
El cantautor italiano Gino Paoli, conocido por éxitos como «Il Cielo in Una Stanza» y «Sapore di Sale», ha muerto a los 91 años, informó su familia en un comunicado citado por los medios italianos.
Paoli se hizo famoso a comienzos de la década de 1960 y fue la voz principal de una generación de músicos italianos inspirados por Jacques Brel y Georges Brassens.
Compuso «Il Cielo in una Stanza, interpretada originalmente por Mina, que acabaría convirtiéndose en la artista musical más exitosa de Italia. La canción se incluyó posteriormente en la banda sonora del drama mafioso «El Padrino» (1990), de Martin Scorsese.
Paoli explicó que la inspiración para la canción le llegó en un burdel con techo morado en Génova, la histórica ciudad portuaria donde creció y murió.
La vida personal de Paoli fue una montaña rusa.
Estando casado con su primera esposa, mantuvo una relación con la actriz Stefania Sandrelli, que era adolescente en aquel entonces.
De esa relación nació una hija, Amanda, en 1964, cuando Sandrelli tenía 18 años.
La actriz afirmó que el otro éxito de Paoli, «Sapore di Sale» (Sabor a sal), que él escribió en Sicilia, se inspiró en ella.
También mantuvo una intensa relación con la cantante Ornella Vanoni, fallecida en noviembre, de quien siguió siendo amigo y colaborando a lo largo de su carrera.
Paoli luchó contra el alcoholismo y la drogadicción desde finales de los años sesenta, pero logró regresar a la escena en los años ochenta.
En 1987 fue elegido diputado en el Parlamento por el Partido Comunista Italiano. Lo abandonó en 1992 para continuar su carrera musical.
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Bill Cosby deberá pagar $19 millones por acusaciones de abuso sexual
Durante la audiencia en Santa Mónica se relató cómo el comediante empezó a ir al restaurante donde trabajaba Donna Motsinger hace 50 años.
Un día Cosby pasó a recogerla en su limusina, le ofreció una copa de vino y lo que ella creyó que era una aspirina.
La mujer, que ahora tiene 84 años, perdía y recuperaba el conocimiento y, lo siguiente que recuerda, es que despertó en su casa, en ropa interior.
«Sabía que había sido drogada y violada por Bill Cosby», dijo en la demanda.
Los abogados señalaron que Cosby, de 88 años, no recuerda ningún contacto sexual con Motsinger, pero que, de haberlo habido, habría sido consentido.
El jurado tardó tres días en emitir su veredicto y ordenó a Cosby pagar 19,3 millones de dólares, una cifra que podría aumentar si se añaden daños punitivos.
El caso se presentó ante el mismo tribunal donde, en 2022, otro jurado ordenó a Cosby pagar 500.000 dólares en concepto de daños a Judy Huth, tras determinar que la había manoseado en 1975, cuando ella tenía 16 años.
Cosby había sido encarcelado en Pensilvania en 2018 por drogar y abusar de una mujer en un caso penal distinto, pero fue puesto en libertad en 2021 debido a la anulación de su condena por un tecnicismo.
Decenas de mujeres han acusado a Cosby de ser un depredador sexual, calculador, que a lo largo de cuatro décadas suministró sedantes y alcohol a sus víctimas antes de agredirlas.
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Feid lanza su nuevo EP «Feid vs. Ferxxo»
El artista colombiano Feid presentó su nuevo EP «Feid vs. Ferxxo», un trabajo compuesto por siete canciones que profundiza en la dualidad que ha marcado su trayectoria: la esencia original del Ferxxo y la evolución de Feid como una de las voces más influyentes de la música latina actual.
El proyecto, que tiene como tema principal «Trankaito», propone un recorrido sonoro en el que ambas identidades se entrelazan, mostrando el contraste entre sus raíces musicales, su presente y la dirección que busca en esta nueva etapa.
A lo largo del EP, el artista mantiene su característico enfoque melódico mientras incorpora nuevas texturas y ritmos.
La producción abre con una canción de ambiente playero con influencias de reggae, evocando una atmósfera relajada y nostálgica que remite a los inicios del Ferxxo.
Entre los puntos más destacados se encuentra la colaboración internacional con el rapero japonés Yuki Chiba, que amplía el alcance global del proyecto y refuerza la capacidad del colombiano para fusionar influencias culturales diversas dentro de su estilo.
EL GREEN PRINT: La Saga (Disc 1) – «Feid vs. Ferxxo»
1.Que Vuelta Vox
2.El Hexxo
3. La Mejor Música
4.Medellín Takai
5.Trankaito
6. Boleritoxx
7. Se Lo Juro Mor
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Shakira cerrará su gira mundial en España, tras ocho años de ausencia
La estrella colombiana Shakira dará al menos media docena de conciertos en Madrid en septiembre para cerrar su gira mundial, en sus primeras actuaciones en España en ocho años, anunció el lunes el gigante del entretenimiento en vivo Live Nation.
Por el momento, la artista ofrecerá seis shows, los días 18, 19, 20, 25, 26 y 27 de septiembre, pero el alcalde de la capital española, José Luis Martínez-Almeida, adelantó que la cantante, de 49 años, podría dar hasta diez en total.
«En un tiempo de tantas incertidumbres», el espectáculo será una «celebración» de «la vida» y «de toda la cultura latina», indicó en rueda de prensa Pino Sagliocco, presidente de Live Nation en España, que declinó comentar sobre el coste de este proyecto.
Live Nation, también responsable de los 12 conciertos que ofrecerá el puertorriqueño Bad Bunny en España en mayo y junio, levantará un «estadio Shakira», un recinto efímero en el sur de Madrid con capacidad para unas 50.000 personas.
«España es donde vamos a tirar la casa por la ventana. Porque va a ver una producción nunca antes vista. Me hace mucha ilusión», afirmó Shakira en una entrevista publicada el domingo por el diario El País
La intérprete de éxitos como «Hips dont’ lie» y «Waka, Waka» inició en febrero de 2025 una gira mundial titulada «Las mujeres ya no lloran», el título de la canción que grabó con el productor argentino Bizarrap dirigida contra Piqué.
A principios de marzo, la multipremiada artista reunió a 400.000 fanáticos en un concierto gratuito en México.
En noviembre de 2023, la cantante colombiana llegó a un acuerdo con la justicia española para evitar un juicio por fraude fiscal, en el que reconoció su culpabilidad y aceptó pagar una multa de más de 7,3 millones de euros.
Ya había abonado 17,45 millones de euros al fisco español para regularizar su situación.