MARN pronostica un martes con vientos y lluvias en sectores de la zona norte, oriente y cordillera volcánica central

El Gobierno del Presidente Nayib Bukele cuenta con un equipo de 150 inspectores del Cuerpo de Bomberos, quienes se encuentran desplegados a nivel nacional para verificar coheterías, salas de venta y kioscos, con el fin de garantizar el cumplimiento de las medidas de seguridad y evitar la comercialización de pólvora prohibida.

Las inspecciones forman parte de las acciones preventivas impulsadas durante las fiestas de fin de año, con el objetivo de reducir riesgos, prevenir accidentes y proteger la vida de los salvadoreños.

Como parte de las verificaciones, los inspectores evalúan el almacenamiento seguro de la pirotecnia, que incluye el orden y la clasificación técnica de los productos, el mantenimiento de una distancia adecuada respecto a fuentes de calor y materiales inflamables, así como la separación correcta conforme a la normativa vigente.

Asimismo, se comprueba que los establecimientos cuenten con extintores adecuados y con mantenimiento vigente, equipos contra incendios suficientes, rutas y salidas de emergencia debidamente señalizadas y despejadas, además de una instalación eléctrica segura, sin sobrecargas ni cables expuestos.

Las autoridades reiteraron el llamado a la población a adquirir únicamente productos autorizados y a seguir las recomendaciones de seguridad, como parte del compromiso gubernamental de salvaguardar la integridad de las familias durante la temporada festiva.

Comparte esto: Facebook

X



Me gusta esto: Me gusta Cargando...