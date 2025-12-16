Principal
MARN pronostica un martes con vientos y lluvias en sectores de la zona norte, oriente y cordillera volcánica central
Este martes, se esperan vientos en todo el país y lluvias en sectores de la zona norte, oriente y cordillera volcánica central, reportó el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN).
Según el informe, durante la mañana, el cielo estará poco nublado, sin lluvias; y “por la tarde y noche, es posible el desarrollo de lluvias en la zona oriental, paracentral y en la cordillera volcánica central”.
Autoridades agregaron que el viento estará del noreste, con velocidades promedio que irán de los 10 a los 20 kilómetros por hora (km/h) y, en zonas altas, ráfagas de hasta 40 km/h.
“El flujo del este se restablecerá de forma gradual durante el transcurso del día, permitiendo algunas ráfagas de viento, más sensibles en zonas altas”, detalló el MARN.
Principal
Reportan camión volcado en la curva del Papaturro
Un fuerte accidente se registra, esta mañana de martes, en la peligrosa curva del Papaturro, en la carretera al Puerto de La Libertad.
De acuerdo con la información, el conductor de un camión volcó tras perder el control en la pronunciada curva.
El vuelco del camión ha afectado los carriles que conducen hacia San Salvador y hacia La Libertad. Personal del Viceministerio de Transporte (VMT) mantiene el paso restringido. Latinos y latinoamericanos
Una persona quedó atrapada en la cabina del camión, la información es en desarrollo. La excesiva velocidad y la distracción al volante podrían ser las causas de este accidente.
Principal
70 años de prisión para homicida de su pareja embarazada
En julio de 2024, Luis Carlos Olmedo Escobar asesinó a su pareja quien se encontraba en estado de embarazo.
Por estos hechos, la fiscalía logró que sea condenado a 70 años de prisión.
Olmedo Escobar ejercía violencia psicológica, emocional y física en contra de la víctima.
Luego de quitarle la vida, con arma blanca, dejó el cuerpo abandonado, bajo un puente.
El Juzgado Especializado de Sentencia para una Vida Libre de Violencia y Discriminación para las Mujeres de Santa Ana lo condeno de la siguiente manera:
➡️ 50 años por el delito de feminicidio
➡️ 10 años por el delito de aborto sin consentimiento
➡️10 años por el delito de fraude procesal.
Principal
150 inspectores verificarán coheterías, salas de venta y kioscos de pirotecnia
El Gobierno del Presidente Nayib Bukele cuenta con un equipo de 150 inspectores del Cuerpo de Bomberos, quienes se encuentran desplegados a nivel nacional para verificar coheterías, salas de venta y kioscos, con el fin de garantizar el cumplimiento de las medidas de seguridad y evitar la comercialización de pólvora prohibida.
Las inspecciones forman parte de las acciones preventivas impulsadas durante las fiestas de fin de año, con el objetivo de reducir riesgos, prevenir accidentes y proteger la vida de los salvadoreños.
Como parte de las verificaciones, los inspectores evalúan el almacenamiento seguro de la pirotecnia, que incluye el orden y la clasificación técnica de los productos, el mantenimiento de una distancia adecuada respecto a fuentes de calor y materiales inflamables, así como la separación correcta conforme a la normativa vigente.
Asimismo, se comprueba que los establecimientos cuenten con extintores adecuados y con mantenimiento vigente, equipos contra incendios suficientes, rutas y salidas de emergencia debidamente señalizadas y despejadas, además de una instalación eléctrica segura, sin sobrecargas ni cables expuestos.
Las autoridades reiteraron el llamado a la población a adquirir únicamente productos autorizados y a seguir las recomendaciones de seguridad, como parte del compromiso gubernamental de salvaguardar la integridad de las familias durante la temporada festiva.