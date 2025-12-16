Principal
70 años de prisión para homicida de su pareja embarazada
En julio de 2024, Luis Carlos Olmedo Escobar asesinó a su pareja quien se encontraba en estado de embarazo.
Por estos hechos, la fiscalía logró que sea condenado a 70 años de prisión.
Olmedo Escobar ejercía violencia psicológica, emocional y física en contra de la víctima.
Luego de quitarle la vida, con arma blanca, dejó el cuerpo abandonado, bajo un puente.
El Juzgado Especializado de Sentencia para una Vida Libre de Violencia y Discriminación para las Mujeres de Santa Ana lo condeno de la siguiente manera:
➡️ 50 años por el delito de feminicidio
➡️ 10 años por el delito de aborto sin consentimiento
➡️10 años por el delito de fraude procesal.
Principal
150 inspectores verificarán coheterías, salas de venta y kioscos de pirotecnia
El Gobierno del Presidente Nayib Bukele cuenta con un equipo de 150 inspectores del Cuerpo de Bomberos, quienes se encuentran desplegados a nivel nacional para verificar coheterías, salas de venta y kioscos, con el fin de garantizar el cumplimiento de las medidas de seguridad y evitar la comercialización de pólvora prohibida.
Las inspecciones forman parte de las acciones preventivas impulsadas durante las fiestas de fin de año, con el objetivo de reducir riesgos, prevenir accidentes y proteger la vida de los salvadoreños.
Como parte de las verificaciones, los inspectores evalúan el almacenamiento seguro de la pirotecnia, que incluye el orden y la clasificación técnica de los productos, el mantenimiento de una distancia adecuada respecto a fuentes de calor y materiales inflamables, así como la separación correcta conforme a la normativa vigente.
Asimismo, se comprueba que los establecimientos cuenten con extintores adecuados y con mantenimiento vigente, equipos contra incendios suficientes, rutas y salidas de emergencia debidamente señalizadas y despejadas, además de una instalación eléctrica segura, sin sobrecargas ni cables expuestos.
Las autoridades reiteraron el llamado a la población a adquirir únicamente productos autorizados y a seguir las recomendaciones de seguridad, como parte del compromiso gubernamental de salvaguardar la integridad de las familias durante la temporada festiva.
Principal
El Salvador mejora significativamente su posición en el ranking mundial de combate al crimen organizado
El Salvador alcanzó su mejor calificación histórica en el Índice Mundial de Crimen Organizado, posicionándose como el país menos expuesto al crimen organizado transnacional en la región, gracias a las medidas de seguridad implementadas por el Gobierno.
Este reporte es desarrollado por la Iniciativa Global contra el Crimen Organizado Transnacional y es financiado por el Departamento de Estado de Estados Unidos, el Programa ENACT de la Unión Europea y el Gobierno de Noruega. La herramienta se lanzó en el 2021 y se han publicado tres índices mundiales desde entonces.
En el Índice Mundial de Crimen Organizado, El Salvador ocupa la posición número 77, una mejora sustancial con respecto al 2023, cuando se ubicaba en el puesto 52. Este índice ordena a los países del peor al mejor desempeño, por lo que avanzar hacia números más altos en la clasificación indica una mejora.
El Salvador ha logrado un avance significativo en este ranking mundial, escalando 25 posiciones. Este resultado refleja una tendencia sostenida de mejora, ya que en 2021 se encontraba entre los países con menor calificación, ocupando el puesto 46. Estos avances están estrechamente vinculados a las medidas de seguridad implementadas desde el 2022, que han marcado un antes y un después en la percepción internacional del país.
El informe de estos expertos sobre El Salvador en el 2025 muestra mejoras significativas en el combate a la extorsión, las pandillas, el contrabando y el comercio ilícito, las redes criminales y los crímenes relacionados con la flora y la fauna, entre otros aspectos.
“La ofensiva estatal contra el crimen organizado ha reducido significativamente el control de las pandillas en los barrios, lo que ha provocado una disminución en los casos de extorsión. Muchos negocios ya no incluyen los pagos de extorsión en sus costos operativos, y el sector del transporte reporta ahorros significativos gracias a la reducción de las demandas de extorsión de las pandillas”, dice el documento.
“El comercio ilícito de productos de tabaco ha servido durante mucho tiempo como una fuente de ingresos para las pandillas. En particular, se sabe que la MS-13 utiliza cigarrillos ilícitos para financiar sus actividades, a veces obligando a individuos a participar en el contrabando y la venta de cigarrillos ilícitos si no pueden pagar las extorsiones. Según informes, la represión al crimen organizado ha disminuido la participación de las pandillas en el contrabando de cigarrillos, trasladando sus operaciones a Guatemala y Honduras”, añaden los expertos.
Entre otros detalles, el reporte sobre El Salvador también menciona que las actividades de comercio de cannabis y otras drogas “se han visto gravemente afectadas por las medidas de seguridad adoptadas por el gobierno, que han debilitado la operatividad de estas pandillas”.
Empresarial
WTW El Salvador comparte una visión innovadora para fortalecer la resiliencia empresarial en la ASI Innovation Week
WTW El Salvador participó en la ASI Innovation Week con la conferencia “Innovación con impacto: El futuro de la gestión de riesgos”, un espacio diseñado para acercar a la comunidad empresarial las tendencias que están transformando la forma en que las organizaciones identifican y gestionan sus riesgos.
La ponencia estuvo a cargo de Carolina Chorro, coordinadora de Marketing y Comunicaciones de WTW El Salvador, quien destacó que la innovación se ha convertido en un pilar esencial para que las empresas puedan operar con confianza en un entorno global dinámico.
“Estamos viviendo un momento en el que la anticipación y el análisis estratégico marcan la diferencia. La innovación nos permite fortalecer la resiliencia de cada organización y acompañarlas en la toma de decisiones basadas en datos confiables y soluciones globales”, expresó Carolina Chorro.
Soluciones avanzadas que acompañan a las empresas en cada etapa
Durante la presentación, se resaltó que el modelo integrado de WTW combina experiencia local, regional y global, respaldado por una presencia en más de 140 países y más de 30 años de trayectoria en Centroamérica; además que se presentaron algunas de las herramientas más relevantes del portafolio global de WTW:
● Global Peril Diagnostic: mapeo de riesgos de catástrofes naturales y terrorismo.
● Property Quantified: cuantificación de pérdidas potenciales por riesgos catastróficos y no catastróficos.
● Cyber Quantified: evaluación precisa del riesgo cibernético.
● D&O Quantified: gestión del riesgo de directores y administradores.
● Climate Diagnostics: datos e información sobre riesgos físicos para evaluar el riesgo climático.
● ESG Clarified: análisis, calificación y comparación de riesgos ESG en tiempo real.
● Benefits Data Source: datos actualizados por país y sector para diseñar estrategias competitivas.
Una invitación a construir organizaciones más fuertes
También durante la ponencia se destacó que la innovación ya no es una opción aislada, sino la vía para integrar procesos, mejorar la planificación y fortalecer la resiliencia organizacional.
Con base en ello, Carolina Chorro comentó: “Nuestro propósito es acompañar a cada empresa en la construcción de una estrategia de riesgos que aporte seguridad, eficiencia y claridad. Queremos que nuestros clientes y aliados se sientan respaldados por una firma que combina tecnología, conocimiento y experiencia global al servicio de sus objetivos”.
Compromiso continuo con El Salvador y la Región
Con un equipo altamente especializado en Risk & Analytics —que ejecuta más de 800 proyectos al año en las principales geografías del mundo— WTW reafirma su posición como uno de los referentes en gestión de riesgos en el país y la región.
Es así como, la participación de WTW en la ASI Innovation Week representa un paso más en su misión de acercar a las organizaciones salvadoreñas a las soluciones más avanzadas del mercado, generando alianzas de valor basadas en confianza, innovación y resultados.