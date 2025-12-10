MARN prevé un miércoles con condiciones poco favorables para las lluvias

Para este miércoles, las condiciones para la formación de lluvias se prevén poco favorables en el territorio nacional, informó el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN).

Según el pronóstico, durante la mañana, estará con cielo despejado; en el transcurso de la tarde, se espera la formación de nubosidad en sectores de la zona montañosa norte y franja volcánica; y durante la noche, el cielo estará variando de poco nublado a despejado.

El viento estará variando, con velocidades promedio que irán de los 09 a los 18 kilómetros por hora (km/h), y ocasionalmente superando los 25 km/h, en zonas altas.

Las temperaturas mantendrán el ambiente muy cálido, durante el día, y fresco, por la noche y la madrugada.

“La principal influencia es el flujo acelerado del este con poco contenido de humedad y, aunque existe una vaguada sobre El Salvador, además del calentamiento diurno, no se prevé que formen nubosidad asociada a precipitaciones organizadas, pero tampoco se puede descartar alguna lluvia breve en las cercanías de zonas altas”, explicó el MARN.

Comparte esto: Facebook

X



Me gusta esto: Me gusta Cargando...