Rastra sin luces arrolla a menor de 13 años y se da a la fuga en Sonsonate

Un menor de 13 años de edad fue arrollado por una rastra que circulaba sin luces y luego se dio a la fuga, la noche del martes, en el departamento de Sonsonate.

Voluntarios de Comandos de Salvamento (CS) de la seccional de Sonsonate atendieron la emergencia y detallaron que el menor sufrió múltiples lesiones por el impacto.

El siniestro vial tuvo lugar aproximadamente un kilómetro abajo del desvío de Piedras Pachas, en el distrito de Izalco, del municipio de Sonsonate Este.

“Resultó –el menor– politraumatizado (múltiples lesiones). Según relató su madre, el accidente ocurrió cuando ambos intentaban cruzar la calle y una rastra sin luces impactó al menor.

El vehículo involucrado se dio a la fuga”, explicó CS. Autoridades de Comandos añadió que el menor “fue estabilizado en la escena y trasladado hacia un centro asistencial para recibir atención médica especializada”.

