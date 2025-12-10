Principal
Fuerte siniestro vial deja un lesionado en la Manuel Enrique Araujo
Una persona resultó lesionada tras un fuerte siniestro vial en la intersección de la Alameda Manuel Enrique Araujo y la avenida Revolución, frente a hospital El Salvador, esta madrugada de miércoles.
En el siniestro vial se vieron involucrados dos vehículos tipo sedán particulares.
Según el reporte, los automovilistas colisionaron por no respetar la señal del semáforo.
Una grúa del Viceministerio de Transporte (VMT) llegó a la zona y ambos automotores ya fueron retirados de la zona.
Principal
Detienen a conductor ebrio tras provocar choque en carretera de Santa Ana
Ricardo Alfredo Pérez Rojas, de 40 años, fue detenido luego de provocar un accidente de tránsito mientras conducía con 146 grados de alcohol en su organismo, según informaron las autoridades.
El incidente ocurrió en el kilómetro 71 de la carretera que conduce de Santa Ana hacia Candelaria de la Frontera, a la altura de la residencial Ciudad Paraíso I.
De acuerdo con el reporte, el conductor invadió el carril de un autobús, generando la colisión.
Pérez Rojas fue capturado en el lugar y será remitido por el delito de conducción peligrosa, según la información oficial.
Las autoridades reiteraron el llamado a la población a no conducir bajo los efectos del alcohol para evitar tragedias viales.
Principal
Atienden conato de incendio en una estación del SITRAMSS
Elementos del Cuerpo de Bomberos de El Salvador atendieron un conato de incendio registrado en el interior de una cabina ubicada en la Estación SITRAMSS, Parque Infantil, Alameda Juan Pablo II, San Salvador Centro.
De acuerdo con el reporte de Bomberos, el fuego se originó en una zona donde había desechos acumulados.
“Nuestro personal efectuó enfriamiento y remoción de escombros para asegurar el área”, detallaron los bomberos.
Afortunadamente no se reportaron personas lesionadas u otras estructuras afectadas por el fuego.
Internacionales -deportes
¿Cómo queda este miércoles el Real Madrid vs Manchester City?
Es miércoles, hay jornada de Champions League, saben quien juega, ¡si juega el Real Madrid! por esa razón El Blog quiere conocer tu pronostico del juego entre los Blancos y The Citizens.
El partido está programado que se desarrolle a las 2:00 de la tarde (hora salvadoreña).
Puede comentar, dejarnos tus pronósticos, reacciones, aquí hay libertad para expresar «cual es el mejor equipo del mundo».