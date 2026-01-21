Principal
Los caballos sienten el olor del miedo en los seres humanos
«La primera vez que puse un pie en una caballeriza, me dijeron: ‘Atención, no tengas miedo, los caballos huelen tu miedo’», recuerda la etóloga Léa Lansade, directora de investigación del Instituto Nacional francés de Investigación para la Agricultura, la Alimentación y el Medio Ambiente (INRAE).
«¿Pero es en sentido figurado o literal? Parece que es en sentido literal», dice la científica, principal autora del estudio publicado en PLOS Biology.
El olfato es probablemente el sentido más utilizado entre los animales para comunicarse con sus semejantes, sobre todo en situaciones de peligro.
En los seres humanos, varios estudios recientes señalan el papel del sudor producido por las glándulas de las axilas, con compuestos como la adrenalina, la androstadienona o el ácido hexadecanoico. Otras investigaciones demostraron que los perros son capaces de detectar estas señales humanas.
De los caballos, «sabemos que logran descifrar nuestras expresiones faciales, reconocer si estamos tristes, alegres o enfadados. También son muy hábiles para reconocer nuestras voces», explica a AFP Lansade, quien estudia desde hace una década la percepción de las emociones humanas por parte de estos animales.
Su estudio sobre el miedo se llevó a cabo después de haber recoletado olores vinculados al temor y la alegría de 30 voluntarios, que vieron extractos de películas de terror y comedias con tampones colocados bajo las axilas. Luego realizó, en colaboración con Instituto francés del Caballo y la Equitación, una serie de pruebas con 43 yeguas tipo Welsh.
Se colocaron hociqueras a los caballos con las muestras extraídas de «miedo», «alegría» o sin usar (para servir como control). Luego se realizaron dos pruebas para observar las interacciones del animal con un ser humano: si se acercaba a una persona situada cerca de él y cómo reaccionaba durante el cepillado.
Otros dos tests buscaban ver las reacciones del animal sin presencia humana: cuando se abría de repente un paraguas delante suyo y cuando se colocaba un objeto desconocido en su espacio.
En todos los casos, los caballos expuestos a un olor de «miedo» presentaban síntomas de temor más elevados.
En las pruebas de interacción, tocaban menos al humano. Y al abrirse el paraguas se sobresaltaban más, y también estaban más atentos al objeto desconocido.
El olor del miedo humano «los pone en un estado de alerta, de vigilancia», incluso sin presencia humana. «Hay un contagio emocional», insiste Lansade, aunque «no sabemos si se adquiere por aprendizaje tras haber visto a personas asustadas o si es un comportamiento innato».
Benefician a 350 jóvenes con las Becas Dagoberto Gutiérrez
Un grupo de 100 bachilleres de diferentes instituciones se sumó a los beneficiarios por la Asamblea Legislativa con becas universitarias para cursar una carrera en el centro de estudios de su preferencia.
La tercera edición del programa Becas Legislativas Dagoberto Gutiérrez se realizó el 17 de enero anterior, en el Centro Cívico Cultural Legislativo, y fue presidido por el presidente de ese órgano de Estado, Ernesto Castro.
Con los nuevos beneficiados ya son 350 becas otorgadas a jóvenes que residen en diferentes zonas del país, que mostraron interés por superarse para mejorar su calidad de vida y la de sus familias.
La primera edición de este programa se realizó el 11 de enero de 2025 y favoreció a 150 bachilleres; mientras que la segunda edición se efectuó el 16 agosto de ese mismo año, y brindó oportunidades de formación académica a 100 más.
«Nos sentimos genuinamente contentos de ver que alcanzamos los primeros 350 jóvenes que están becados y contando, porque a medio año [de 2026]vamos con otros, y a final del año vamos con otros», aseveró Castro.
Al último evento asistieron los seleccionados en compañía de sus padres o responsables, quienes recibieron un mensaje de motivación por parte del presidente del congreso para iniciar el proceso que busca formarlos como profesionales y ciudadanos responsables con su familia y la comunidad.
Castro destacó que, debido a los altos índices de violencia que existían, los sueños de muchos adolescentes se truncaron por la presión de las pandillas para que formaran parte de esos grupos.
«Lo que ahora estamos viviendo parecía inalcanzable», aseveró Castro, y recordó el apoyo legislativo que brindan a las políticas impulsadas por el Gobierno del presidente Nayib Bukele.
Jetset
Luis Fonsi inicia el 2026 con nueva colaboración junto a Feid
Luis Fonsi arranca el 2026 con una nueva propuesta musical al unir su talento con el cantante colombiano Feid en «Cambiaré», un tema que invita a moverse, sentir y reconectar con la alegría a través del ritmo.
La canción es un giro en la carrera del artista puertorriqueño, quien apuesta por sonidos distintos a los que ha explorado durante más de dos décadas de trayectoria musical.
«Me hace mucha ilusión escribir e interpretar una canción diferente a lo que llevo haciendo durante estos 27 años de carrera. Siento emoción, nervios, adrenalina; me encanta sentirme así. Se siente como empezar de nuevo», explicó Fonsi, según declaraciones publicadas por Universal Music.
«Todo nace de un lugar de respeto y de celebrar mis raíces, mi cultura y esa clave que llevo por dentro. Sin riesgo no hay avance y sin valentía no hay evolución», añadió.
«Cambiaré» se apoya en los ritmos y la cadencia de la salsa, reinterpretados desde una producción contemporánea que busca conectar la tradición con una nueva generación de oyentes.
El tema fue compuesto por Luis Fonsi, Feid, Andrés Torres y Mauricio Rengifo.
La colaboración con Feid surgió de forma natural durante el proceso creativo.
«Cuando grabé la maqueta supe que quería una voz con un color distinto, que aporta otra perspectiva. Quería trabajar con alguien fresco, con una energía muy actual y con un artista a quien admiro profundamente. Sentí que era el momento perfecto para que Feid y yo hiciéramos algo completamente diferente y, a la vez, muy especial para el público», dijo Fonsi.
El tema y su video oficial ya están disponibles en todas las plataformas digitales.
Internacionales
Dos accidentes mortales en 48 horas desatan las dudas sobre el sistema ferroviario español
A 9:00 locales (20H00 GMT) del martes, «un muro de contención se derrumbó sobre las vías, provocando un accidente en el que se vio involucrado» un tren de cercanías en el municipio de Gelida, a unos 40 kilómetros de Barcelona, informó la agencia de protección civil catalana.
Un maquinista en prácticas, que se encontraba en la cabina junto a otros compañeros y al conductor principal, falleció, y 37 personas resultaron heridas, cinco de ellas de gravedad, según indicaron fuentes del gobierno catalán.
Las primeras hipótesis apuntan a que un muro se desprendió a causa del temporal de lluvias que afectó en los últimos días a Cataluña e impactó contra el tren.
Tras el accidente, que dejó la parte delantera del convoy completamente abollada, la circulación de cercanías de esta poblada región del noreste español, que cada día utilizan miles de usuarios, quedó «suspendida (…) ante los efectos que el temporal está provocando en la infraestructura», indicó el gestor de la red Adif.
Este nuevo accidente se produjo mientras el país sigue conmocionado por la colisión de dos trenes, con alrededor de 500 pasajeros a bordo, que dejó al menos 42 muertos el domingo, cerca de la localidad cordobesa de Adamuz.
Los expertos todavía tratan de buscar las causas de la peor tragedia ferroviaria del país desde que en 2013 otro descarrilamiento causara la muerte de 80 personas poco antes de llegar a la ciudad gallega de Santiago de Compostela.
La sucesión de tragedias puso en el punto de mira al servicio ferroviario español y al gobierno de izquierdas de Pedro Sánchez, que el lunes había prometido desde Adamuz dar con la verdad sobre un accidente del que todavía quedan muchos interrogantes.
El sindicato de conductores ferroviarios SEMAF anunció su intención de convocar una huelga general al considerar «inadmisible esta situación de deterioro constante del ferrocarril», según indicó en un comunicado.
«Esto es demasiado», escribió Alberto Núñez Feijóo, líder del Partido Popular, principal partido de la oposición (PP, derecha), en X tras conocerse el accidente en Gelida, expresando su preocupación por lo ocurrido.
«Retrasos constantes, trenes llenos, averías, excusas y accidentes. Lo advertimos desde hace mucho tiempo. Ya basta», criticó de su lado la formación independentista catalana Junts per Catalunya en su cuenta de X.
El ministro de Transportes español, Óscar Puente, indicó que espera dialogar con los maquinistas para desconvocar la huelga y defendió que el accidente de Cataluña ocurrió por causas que «nada tienen que ver con el servicio ferroviario», sino más bien «meteorológicas».