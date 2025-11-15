Principal
Internos del Centro Penal La Esperanza presentan avances de rehabilitación en Feria de Logros
Este día se desarrolló la Feria de Logros en el Centro Penal La Esperanza, un espacio donde privados de libertad del Plan Cero Ocio exhibieron los avances obtenidos a través de los distintos programas de rehabilitación y reinserción impulsados dentro del Sistema Penitenciario.
Las autoridades informaron que las personas privadas de libertad participan en programas generales como educación formal, educación física, deporte, religión, arte, cultura y salud, actividades que contribuyen a su formación integral.
Además, los internos desarrollan sus destrezas en diversos talleres laborales, fortaleciendo habilidades que serán clave en su futura reinserción social. La feria permitió mostrar parte de estos aprendizajes y los progresos alcanzados.
El Nuevo Sistema Penitenciario reiteró que “en el desorden no puede haber rehabilitación”, destacando que la disciplina y la formación continua son pilares fundamentales del proceso de cambio dentro de los centros penales.
Más capturados por compra y venta de electrónicos robados
En las últimas horas, la policía capturó a varios sujetos en distintos puntos del país, quienes obtenían celulares y otros aparatos electrónicos de manera ilícita.
Fueron identificados como:
➢Nery Antonio Lima Gómez
➢David Leonardo Medrano Aguilar
➢Joel de Jesús Cerón Guadron
➢Marvin Raúl Cardoza Saldaña
➢Leonardo Vásquez Hernández
➢Juan Carlos Pérez García
➢Héctor Armando Carranza Sevillano
Luego de recibir denuncias de la población, las autoridades procedieron a ubicar y capturar a estos sujetos, quienes tenían en su poder varios celulares, tablets y laptops.
Todos serán remitidos por el delito de receptación.
Clausura Congreso Distrito Creativo con presentación de El Cascanueces en La Campanera
La Primera Dama de la República, Gabriela de Bukele, clausuró el Congreso Distrito Creativo con una presentación especial de El Cascanueces II, llevada hasta la comunidad La Campanera para acercar el arte y la cultura a las familias salvadoreñas.
El cierre del congreso se convirtió en una celebración artística que combinó música, danza y talento nacional, ofreciendo a los asistentes un espectáculo que usualmente se presenta en escenarios formales, pero que en esta ocasión llegó directamente a la comunidad como parte de los esfuerzos por democratizar el acceso a la cultura.
Gabriela de Bukele destacó que este tipo de iniciativas buscan fortalecer la convivencia, promover espacios seguros y acercar expresiones artísticas a zonas históricamente excluidas
Pescadores y turistas impulsan nuevamente la actividad en el recuperado lago de Suchitlán
Los pescadores del lago de Suchitoto están retomando con normalidad sus actividades, mientras los turistas vuelven a recorrer las aguas y paisajes del lago de Suchitlán, el más grande de El Salvador, con 135 millones de metros cuadrados, casi cinco veces más grande que el lago de Coatepeque.
Esta recuperación ha sido posible gracias a una amplia campaña de limpieza impulsada por el Gobierno del Presidente Nayib Bukele, que permitió combatir en pocos meses la proliferación de lechuga acuática que había afectado el ecosistema, la pesca artesanal y el turismo local. Según las autoridades, la batalla contra la vegetación invasora está siendo ganada tras el retiro de miles de toneladas de plantas que cubrían grandes extensiones del embalse.
El Ministerio de Obras Públicas (MOP) compartió imágenes en las que se observa a pescadores trabajando en un lago totalmente despejado, con aguas libres de obstrucciones y en óptimas condiciones. Las escenas confirman la efectividad de la intervención gubernamental coordinada entre varias instituciones.
La recuperación del lago de Suchitlán ha generado un impacto inmediato en la economía local. La pesca artesanal vuelve a desarrollarse sin contratiempos, mientras que los visitantes han comenzado a regresar para disfrutar de los recorridos, actividades recreativas y el entorno natural que caracteriza a este destino turístico de la zona central del país.
Habitantes y trabajadores de la zona destacan que el lago, vital para la subsistencia de muchas familias, está retomando su función como motor económico y atractivo turístico, reflejando los resultados de los esfuerzos de recuperación ejecutados en los últimos meses.