Hombre confiesa salvaje crimen en X

Pilander Vladimir Aragón Córdova, quien intentó suicidarse este pasado 11 de septiembre de 2024 luego de que habría asesinado a su compañera de vida, Melissa Aurora Santos Velásquez, escribió un hilo en la red social X, antes Twitter, con un contenido extraño y lleno de desvaríos.

En su hilo, que también sirvió como una probable confesión del crimen, Aragón Córdova culpó a su pareja, a familiares y a los amigos de la víctima por «problemas» que él estaba sufriendo, así como supuestas persecuciones de estas personas con la intención de hacerle daño.

El contenido lo escribió momentos después de la muerte de Santos Velásquez, como él mismo lo confiesa en la red social. Los tuits, todos escritos en inglés, quedaron plasmados en su cuenta personal. Mediante la traducción que ofrece X, se pueden leer en español los mensajes del señalado.

«¡¡¡Ayuda!!! ¡¡¡Ayuda!!! (Están) tratando de (matarme). A través de la visión remota me han hecho tomar las peores decisiones para empeorar cada vez más mi salud. A través de mis decisiones, desde el 18 de agosto después de estar hinchado por comer una hamburguesa de Burger King, he tomado decisiones al azar», comienza diciendo.

«He tomado amoxicilina, reductores de la bomba de ácido gástrico, ivermectina, y he seguido comiendo hasta saber que probablemente esto me ha obstruido los intestinos. No estoy vacunado y nunca lo haré, así que estoy prácticamente atrapado en cuanto a visitar médicos que, para proceder, necesitan limpiar el intestino y usar anestesia con grafeno, o eso es lo que quieren que haga, y hacer lo que puedan mientras esté en el hospital».

Melissa Aurora Santos Velásquez. Foto EST/Cortesía

A partir de ese mensaje, la redacción de los tuits se vuelve extraña. Aragón Córdova empieza a culpar a personas.

«Que se joda la gente que controla las mentes de los demás. Lamento lo que estoy a punto de hacer, pero definitivamente estas personas tienen que ver con eso», escribió.

Y continuó: «A mí me llevaron a una casa de Mi Niño (el que vivía al lado de las casas de los Leones, arriba del Grupo Q) para matarme. La persona que me llevó fue el hermano de Melissa Santos, David Santos, (la persona que ya no está con nosotros) bajo los efectos de la marihuana. Ahí me drogaron».

«Siempre he estado en una especie de trance provocado por estas personas, Rosa Amelia Ayala, Lilian Flamenco y la (ya fallecida) Melissa Santos. Ellas comenzaron a seguirme, ya que sabían que yo era un ser de luz. Yo no hago daño a nadie. Ellas siempre han estado siguiéndome toda mi vida».

«Inventaron una vez el chisme de que yo era la causa de la «peste» en Telus International, dijeron que yo era el origen de la gripe, incluso intentaron investigarme, drogarme en fiestas e incriminarme de todas las formas posibles. Lo que no sabían es que era solo el resultado del crecimiento de Candida Albicans en el cuerpo. Mira el video del difunto Frank Suárez al respecto, «Cómo matar el hongo». Todos los seres humanos lo tienen, así que no es que yo estuviera causando nada, una dieta en Plaza Merliot prácticamente me jodió. Llena de carbohidratos».

«Así que básicamente me acusaron, acosaron y torturaron durante toda mi estadía, solo por algo que todo ser humano tiene. Jódanse, especialmente, Carlos Aguilar, Felicita Cota y Jessica Barrientos, que sé que tuvieron que ver con ese chisme, y también Rosa Morales. Mi único delito es que tengo un mantra que bloquea cualquier ataque y devuelve los ataques a las personas que los envían. Y no pueden atacarme».

Pilander Vladimir Aragón Córdova fue encontrado por las autoridades policiales en su casa de habitación con sus dos muñecas heridas y ensangrentadas. Junto a él se encontraba el cuerpo sin vida de su compañera de vida, Melissa Aurora Santos Velásquez.

La pareja vivía en una de las casas de la calle El Marmara, de la colonia Jardines de Guadalupe, en el distrito de Antiguo Cuscatlán, departamento de La Libertad.

Las autoridades presumen que Aragón Córdova habría asesinado a Santos Velásquez con un arma blanca y luego se habría intentado quitar la vida.

Personas que conocieron a la pareja aseguran que ambos comenzaron su relación hace varios años en el lugar en que ambos trabajaban. En el hilo en X, Aragón Córdova describe más detalles.

«Desde hace mucho tiempo pude manejar casi todos los pasos. Me hicieron dejar mi trabajo en Telus International, me hicieron hacer las cosas más horribles que puedas imaginar, usando mi energía. Pensé que Dios existía y que él salva a los que hacen el bien. Pero, al parecer, ahora mismo Dios se ha ido del chat. Por cierto, que se joda Telus por participar en el proceso de vacunación llamando a la gente para concertar citas. Jodiste la vida de muchos canadienses. Que se joda también Mario Hernández, ex Didea Pinten».

«Y César Villatoro, por usar la sugestión para hacer pasar bajo los efectos de muchas sustancias a cualquier honeypot del mercado, El Sol, por ejemplo. Jodete, Óscar Córdova, de Google El Salvador, por usar la sugestión y dejarme nadar hasta la piedra de El Tunco bajo los efectos del alcohol hasta casi ahogarme. Que se jodan todas las personas que estuvieron involucradas en cualquier ataque hacia mí y continuaron hasta que no pudieron entender que la luz siempre estará aquí en este mundo. LO SIENTO, DIOS, POR HACER ESTO. ESTO ES LO PEOR QUE SE PUEDE HACER, PERO ESTE TIPO DE MALDAD ES EL PEOR MAL POSIBLE».

«Si estás leyendo esto, ya no estoy contigo. Por favor, si alguna vez fuiste atacado por mí y tu ataque fue bloqueado y luego devuelto a ti, lo siento, nunca esperé hacer ningún daño al protegerme. Y si bajo algún trance te ataqué, lo siento, nunca quise lastimar a ningún ser humano. Creo que los seres humanos deberían ser libres, las malditas reservas federales te deben todo el oro. Los seres humanos no deberían ser esclavos de seres malvados que solo llenan sus bolsillos con dinero falso mientras ustedes trabajan y hacen todo el trabajo duro. Esas son las causas por las que Pilander Vladimir Aragón Córdova estaba tratando de luchar y siempre intentaré luchar hasta el final».

El día del crimen, el hombre fue rescatado y fue trasladado a un hospital y hasta el momento se mantiene en custodia, mientras la PNC abrió una investigación para esclarecer los hechos.

Familiares y amigos de Melissa Santos Velásquez han lamentado su asesinato y señalaron a Aragón Córdova como el responsable del crimen. En redes sociales se han expresado y piden que se haga justicia para la víctima.

