Hijo de David y Victoria Beckham acusa a sus padres de querer «arruinar» su matrimonio
En un extenso mensaje publicado en sus redes sociales, el joven de 26 años detalló cómo, en su opinión, sus padres intentan sabotear su relación con su esposa, la actriz estadounidense Nicola Peltz Beckham.
«Mis padres han intentado sin descanso arruinar mi relación desde antes de mi boda, y no han parado», escribió a sus más de 16 millones de seguidores en Instagram.
«No me dejo controlar, me defiendo por primera vez en mi vida», continuó. «No quiero reconciliarme con mi familia», zanjó.
Brooklyn es el hijo mayor del excapitán de la selección inglesa de fútbol y de la diseñadora de moda y antigua estrella del pop del grupo Spice Girls.
Dedicado al modelaje, se casó en 2022 con Peltz, hija del empresario multimillonario Nelson Peltz y de la exmodelo Claudia Heffner Peltz.
Según contó, sus padres nunca han dejado de tratar a su esposa con desprecio.
«Mi madre canceló la confección del vestido de Nicola en el último momento, cuando ella estaba muy ilusionada con la idea de lucir su creación, lo que la obligó a buscar un vestido nuevo con urgencia», afirmó.
También dijo que David y Victoria Beckham le habían «faltado al respeto» a su esposa y que no fue invitada a la fiesta de 50 años del exfutbolista en mayo.
«Mi familia da más importancia a la promoción pública y a los patrocinios que a cualquier otra cosa. La marca Beckham está por encima de todo», denunció.
Netflix presenta una oferta simplificada para la compra de Warner Bros
La compañía de streaming Netflix simplificó su oferta para la adquisición de los estudios de cine y televisión Warner Bros Discovery (WBD) por el mismo monto que había ofrecido anteriormente pero totalmente en efectivo, según un comunicado publicado el martes.
La adquisición de WBD es desde hace semanas objeto de una batalla entre Netflix y Paramount Skydance, que también presentó una oferta, hasta ahora rechazada por el gigante del entretenimiento y las noticias.
«El acuerdo revisado simplifica la estructura de la transacción, brinda una mayor certeza a los accionistas de WBD en cuanto a su valor y acelera el proceso para una votación de los accionistas», indicó Netflix.
La operación «sigue valorada en 27,75 dólares por acción de WBD, sin cambios respecto de la estructura de la transacción anterior», agregó
Pero el grupo ahora pretende pagarla íntegramente en efectivo, cuando su oferta inicial incluía una parte en acciones (16%).
Este cambio debería permitir que los accionistas de WBD voten sobre la operación propuesta para abril, añadió la plataforma de streaming, enfrascada en un pulso con Paramount Skydance.
Netflix lanzó a principios de diciembre una oferta de compra por el estudio de cine Warner Bros y la totalidad de HBO (canales y plataforma de streaming HBO Max) por 82.700 millones de dólares incluida la deuda (72.000 millones sin deuda).
La operación se llevaría a cabo tras la escisión entre ese subgrupo y una cartera de canales, entre ellos CNN y Discovery.
Por su parte, Paramount Skydance propuso adquirir la totalidad de WBD, incluido su portafolio de canales de televisión.
Pero su oferta pública de adquisición, que valoraba la empresa en 108.400 millones de dólares, fue rechazada una primera vez en diciembre por WBD.
Una segunda oferta mejorada volvió a ser rechazada el 7 de enero.
En respuesta, Paramount Skydance acudió a la justicia estadounidense hace unos días para exigir que WBD divulgue a sus accionistas cierta información relativa a su compra, al considerar que su consejo de administración mantiene una comunicación sesgada a favor de Netflix.
Karol G y Feid terminan su relación amorosa
La historia de amor que trazaron los artistas colombianos Karol G y Feid parece que ha llegado a su última página, tras la publicación de medios en Estados Unidos, quienes aseguran que la pareja finalizó su vínculo amoroso.
El portal de noticias de la farándula TMZ fue el primero en asegurar que, por medio de fuentes cercanas a la pareja, se había llegado al final de la relación, aunque en términos amistosos y con disposición de mantener una cercanía cordial y amistosa.
TMZ, además, asegura que la relación finalizó hace varios meses, pero que ambos artistas acordaron mantener silencio y respetar su privacidad. Esto respondería también a las señales de distanciamiento que ya comenzaban a ser evidentes para la prensa de la farándula.
Por ahora, ni del entorno de Karol G ni del Feid ha existido una comunicación oficial que confirme la separación. Sin embargo, tampoco se han desmentido los señalamientos de la ruptura sentimental.
Una historia de amor con comienzo feliz
Feid y Karol G confirmaron su relación en 2023, pero la cercanía y la conexión entre ambos comenzó a ser evidente a partir de 2021, cuando la pareja colaboró en el tema «Friki», dando ya los vistazos de una química que trascendía la faceta artística y musical.
Con el paso de los meses, la pareja fue vista con mayor frecuencia en eventos públicos hasta que, en 2023, hicieron oficial su relación amorosa. El inicio de esta etapa para ambos se marcó en un entorno de apoyo mutuo y de motivación positiva para sus carreras, impulsándose a seguir adelante, ahora juntos.
El tema «Verano Rosa» fue otra de las colaboraciones donde la pareja demostró estar en un momento feliz en su relación, una que combinaba a la perfección los estilos musicales de ambos y sus personalidades, las cuales parecían amalgamar de manera perfecta.
El comienzo del fin
Sin embargo, como ha sucedido a muchas parejas, los compromisos personales fueron marcando una distancia cada vez mayor entre ambos, algo que empezó a ser evidente en sus ausencias a eventos públicos o en sus asistencias por separado.
Durante todo 2025 circuló el rumo de una posible separación al notar que la compañía comenzaba a ser cada vez más escasa. Sin embargo, medios del espectáculo no se atrevieron a confirmar el que parecía ser un secreto a voces.
Por ahora, TMZ señala que la pareja finalizó en buenos términos, según personas cercanas a ambos. La posible amistad y una cordialidad profesional son los ejes que marcarán el ritmo de una de las historias de amor que prometía durar mucho más en el mundo de la farándula.
Julio Iglesias pide el archivo de la denuncia de dos exempleadas por presuntos delitos sexuales
El artista español Julio Iglesias, superestrella de la canción latina, pidió el archivo de la denuncia presentada por dos exempleadas por presuntos delitos sexuales y trata de personas al considerar que la justicia española no tiene jurisdicción, según un escrito remitido por su abogado.
La «Fiscalía de la Audiencia Nacional debe declarar, sin más trámite, la falta de jurisdicción española para el conocimiento de los hechos denunciados, archivando de forma inmediata las Diligencias de Investigación preprocesal incoadas y detener la campaña mediática que se ha puesto en marcha, con grave daño reputacional» para el cantante, de 82 años, indicó el letrado José Antonio Choclán en su escrito dirigido a la Fiscalía de esta instancia especializada en asuntos sensibles, con sede en Madrid.
Dos exempleadas del artista latino que más discos vendió en el mundo presentaron una denuncia en España el 5 de enero, afirmando, entre otros, haber sido víctimas de presuntas vejaciones y acoso sexual por parte de Julio Iglesias quien, según ellas, abusaba de su poder con empleadas frecuentemente jóvenes y en situación de precariedad.
Una de ellas también describió a los medios que destaparon el caso penetraciones no consentidas. De acuerdo con las investigación llevada a cabo por la cadena estadounidense Univision y el español elDiario.es, los presuntos abusos habrían ocurrido en 2021, en las mansiones del artista en la República Dominicana y en las Bahamas.
El letrado del cantante defiende, por ello, el archivo de la denuncia, ya que los presuntos delitos «deben perseguirse en el lugar de comisión» y que, sólo en caso de que eso no sea posible, entonces «podrían ser, eventualmente, perseguibles en España».
Tampoco las denunciantes son españolas «ni residen habitualmente en España», agrega.
«No cabe que la Fiscalía española se atribuya el poder unilateral de convertirse en un Fiscal Universal, tampoco los tribunales españoles, ni que a la víctima se le otorgue un derecho de opción sobre la Jurisdicción que le resulte más conveniente», continúa.
Las oenegés Women’s Link y Amnistía Internacional, que apoyan a las denunciantes, habían indicado que los presuntos hechos se denunciaron en España, y no en los países donde supuestamente ocurrieron, porque la legislación española puede ser más favorable para estos casos.
Las dos denunciantes deben ser escuchadas próximamente por la justicia española, que les concedió el estatuto de testigos protegidos, según las asociaciones.
Nacido en 1943, Julio Iglesias se hizo famoso con temas como «Soy un truhán, soy un señor», «Gwendolyne» o «Me olvidé de vivir».
De fama internacional, especialmente en España y Latinoamérica antes de una exitosa etapa en Miami, Iglesias vio despegar su carrera en la década de 1970.
Con ocho hijos reconocidos de dos matrimonios, es padre del también exitoso cantante Enrique Iglesias.