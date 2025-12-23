Principal
Fallece un ancianito tras ser atropellado en la carretera a Sonsonate
Un adulto de la tercera edad falleció en un accidente de tránsito sobre la carretera a Sonsonate, a la altura de Nuevo Lourdes.
Socorristas llegaron al acudió al lugar para brindarle los primeros auxilios en la zona.
La víctima por el momento no ha sido identificada.
El hecho fue reportado en redes sociales.
Salvadoreños disfrutan tranquilos y con risas de las Villas Navideñas
Salvadoreños siguen disfrutando con tranquilidad y con risas de las Villas Navideñas que están instaladas en los 262 distritos El Salvador.
Esa alegría se celebra por el clima de seguridad que ahora hay en el país.
Los resultados positivos se deben al Plan Control Territorial y al Régimen de Excepción.
Según confirmaron los datos oficiales publicados por la Policía Nacional Civil (PNC), el lunes 22 de diciembre cerró sin homicidios en El Salvador.
Con esta nueva jornada sin muertes a causa de la violencia, ya son 19 días con cero homicidios solo en lo que va del mes de diciembre.
Así falleció co-creador de videojuego Call of Duty en accidente automovilístico
En redes sociales circula un video como falleció Vince Zampella, quien fue el cocreador de la exitosa franquicia Call of Duty y falleció en un accidente de tránsito.
El vehículo en el que viajaba se salió de la carretera por motivos que aún se investigan y chocó contra una barrera de concreto, lo que provocó que se incendiara, informaron autoridades locales y medios que cubrieron el suceso.
Zampella fue una figura clave en la industria de los videojuegos, cofundando el estudio Infinity Ward junto con Jason West, donde contribuyó al lanzamiento del primer Call of Duty en 2003.
GUATEMALA: recapturan sexto pandillero del Barrio 18 fugado de penal
Milton Noel Navarro García alias Dark, uno de los reos que se fugaron de la cárcel de máxima seguridad Fraijanes II, fue recapturado durante un operativo.
El pandillero del Barrio 18 fue detenido en el departamento de Izabal, informó el Ministerio Público de Guatemala.
El operativo estuvo a cargo de la Fiscalía contra el Delito de Extorsión, en coordinación con la Policía Nacional Civil (PNC) de Guatemala
Con esta captura, suman seis los reclusos recapturados de los 20 que escaparon del centro penitenciario.