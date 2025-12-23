Principal
Conductor fallece tras brutal choque contra un árbol en la zona de American Park
El conductor de una camioneta color gris perdió la vida tras estrellarse contra un árbol en el sector conocido como American Park, distrito de Ciudad Arce, La Libertad.
Según testigos, el ahora fallecido transitaba a primera hora de este martes sobre el kilómetro 36 de la carretera Panamericana cuando se salió de la vía y chocó contra un árbol.
A la escena acudieron socorristas de Comandos de Salvamento, pero al llegar confirmaron que la víctima ya no presentaba signos vitales.
Las autoridades de la Policía Nacional Civil (PNC) inspeccionan la zona para determinar qué provocó este fatal siniestro vial.
Salvadoreños disfrutan tranquilos y con risas de las Villas Navideñas
Salvadoreños siguen disfrutando con tranquilidad y con risas de las Villas Navideñas que están instaladas en los 262 distritos El Salvador.Historia
Esa alegría se celebra por el clima de seguridad que ahora hay en el país.
Los resultados positivos se deben al Plan Control Territorial y al Régimen de Excepción.
Según confirmaron los datos oficiales publicados por la Policía Nacional Civil (PNC), el lunes 22 de diciembre cerró sin homicidios en El Salvador.
Con esta nueva jornada sin muertes a causa de la violencia, ya son 19 días con cero homicidios solo en lo que va del mes de diciembre.
Así falleció co-creador de videojuego Call of Duty en accidente automovilístico
En redes sociales circula un video como falleció Vince Zampella, quien fue el cocreador de la exitosa franquicia Call of Duty y falleció en un accidente de tránsito.
El vehículo en el que viajaba se salió de la carretera por motivos que aún se investigan y chocó contra una barrera de concreto, lo que provocó que se incendiara, informaron autoridades locales y medios que cubrieron el suceso.Vehículos
Zampella fue una figura clave en la industria de los videojuegos, cofundando el estudio Infinity Ward junto con Jason West, donde contribuyó al lanzamiento del primer Call of Duty en 2003.
GUATEMALA: recapturan sexto pandillero del Barrio 18 fugado de penal
Milton Noel Navarro García alias Dark, uno de los reos que se fugaron de la cárcel de máxima seguridad Fraijanes II, fue recapturado durante un operativo.
El pandillero del Barrio 18 fue detenido en el departamento de Izabal, informó el Ministerio Público de Guatemala.
El operativo estuvo a cargo de la Fiscalía contra el Delito de Extorsión, en coordinación con la Policía Nacional Civil (PNC) de Guatemala
Con esta captura, suman seis los reclusos recapturados de los 20 que escaparon del centro penitenciario.