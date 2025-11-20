Jetset
Fallece Tony Acosta, el reconocido cantautor salvadoreño
Ovidio Antonio Ordóñez Acosta, conocido artísticamente como Tony Acosta, falleció este miércoles 19 de noviembre, a sus 79 años.
La noticia fue compartida en redes sociales por amigos y colegas del cantautor salvadoreño.
Lamentamos el fallecimiento de Tony Acosta, ícono de la música salvadoreña. Nuestras sinceras condolencias a su familia. Q.E.P.D.
En la página de Facebook “Un día en la vida” se mencionó que el artista murió en el Hospital Amatepec cerca del mediodía, según información proporcionada por Miguel Ángel, un amigo de Tony.
Sin embargo, se desconoce la causa del fallecimiento.
Con mucha tristeza informamos el fallecimiento de Tony Acosta una leyenda de la música salvadoreña. Falleció hoy en…
Tony Acosta fue parte de la época de oro de la música salvadoreña, con temas como “El amor no llega dos veces”, “Cosas de su edad”, “Dame una oportunidad”, entre otros.
Sus canciones sonaron en escenarios locales y extranjeros, como el Festival de Viña del Mar en Chile, donde participó en el año 1975.
Gracias a su gran trayectoria, la Asamblea Legislativa lo reconoció como “Artista distinguido” en 2015. Ahora, su legado permanecerá vivo cada vez que suene uno de sus éxitos.
Jetset
Nintendo publica las primeras imágenes del live-action de «The Legend of Zelda»
¡El esperado live-action de «The Legend of Zelda» ya está en producción!
Nintendo confirmó a través de redes sociales el inicio del rodaje con imágenes de los protagonistas principales.
Estas primeras imágenes han generado una enorme expectativa entre la comunidad gamer, que ya espera esta nueva cinta.
La compañía acompañó las imágenes con un mensaje en su cuenta de X. «¡Aquí tienen las primeras imágenes oficiales del rodaje de la película live-action de The Legend of Zelda en alta calidad!», publicó Nintendo en su cuenta de X.
Jetset
Netflix estrena documental de la vida de Selena
El legado de Selena Quintanilla vuelve a vibrar tres décadas después de su trágica muerte con el estreno de un nuevo documental.
La plataforma de streaming, Netflix, estreno este 17 de noviembre el video en la que explora su vida personal, su impacto cultural y su papel como símbolo de identidad para la comunidad latina en Estados Unidos.
Dirigida por Isabel Castro, la producción utiliza material inédito proporcionado por la familia Quintanilla, en especial grabaciones personales hechas por su hermana, Suzette.
El documental reconstruye la carrera meteórica de la intérprete desde sus inicios hasta su consagración como ícono global, antes que ocurriera el crimen del 31 marzo de 1995.
El hecho violento fue organizado por Yolanda Saldívar, presidenta de su club de fans, en un motel de Corpus Christi, Texas.
Jetset
Tom Cruise recibe el primer Oscar de su carrera
Un momento histórico se vivió en el Salón Ray Dolby de Hollywood, California, donde se entregaron los primeros premios Oscar de la temporada, uno de los cuales fue dado al actor y productor Tom Cruise.
En una ceremonia privada, Cruise y otras tres figuras del cine mundial fueron galardonadas con el Oscar Honorífico debido a su aportación a las ciencias y artes cinematográficas estadounidenses.
“Para honrar la extraordinaria dedicación en la carrera de toda una vida, las contribuciones excepcionales al estado de las artes y ciencias cinematográficas en cualquier disciplina o por su extraordinario servicio a la Academia”, señaló la presidenta de la Academia de Cine norteamericana, Janet Yang.
Conocidos como los Premios de los Gobernadores, estos galardones suponen el arranque de la temporada de premios que concluye, precisamente, con la ceremonia de los Oscar que se realiza en el Teatro Dolby de Los Ángeles.
Aunque ha sido nominado en cuatro ocasiones al premio de la Academia, Tom Cruise no ha logrado llevarse ninguno en una categoría competitiva. Esto ha cambiado hoy, cuando recibió su primer Oscar.
“El increíble compromiso de Tom Cruise para con nuestra comunidad de cinematógrafos, para la experiencia en el cine y la comunidad de los dobles de acción nos ha inspirado a todos”, señaló Wang.
Ante una audiencia totalmente entregada, el protagonista de la saga Mission: Impossible agradeció el gesto de la Academia y profundamente emocionado aceptó el importante galardón.
“Hacer películas no es lo que hago, es lo que soy. No importa de dónde seas, en un cine reímos, sentimos y tenemos esperanzas juntos y ese es el verdadero poder de esta forma de arte”, señaló.