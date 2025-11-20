Fallece Tony Acosta, el reconocido cantautor salvadoreño

Un momento histórico se vivió en el Salón Ray Dolby de Hollywood, California, donde se entregaron los primeros premios Oscar de la temporada, uno de los cuales fue dado al actor y productor Tom Cruise.

En una ceremonia privada, Cruise y otras tres figuras del cine mundial fueron galardonadas con el Oscar Honorífico debido a su aportación a las ciencias y artes cinematográficas estadounidenses.

“Para honrar la extraordinaria dedicación en la carrera de toda una vida, las contribuciones excepcionales al estado de las artes y ciencias cinematográficas en cualquier disciplina o por su extraordinario servicio a la Academia”, señaló la presidenta de la Academia de Cine norteamericana, Janet Yang.

Conocidos como los Premios de los Gobernadores, estos galardones suponen el arranque de la temporada de premios que concluye, precisamente, con la ceremonia de los Oscar que se realiza en el Teatro Dolby de Los Ángeles.

Aunque ha sido nominado en cuatro ocasiones al premio de la Academia, Tom Cruise no ha logrado llevarse ninguno en una categoría competitiva. Esto ha cambiado hoy, cuando recibió su primer Oscar.

“El increíble compromiso de Tom Cruise para con nuestra comunidad de cinematógrafos, para la experiencia en el cine y la comunidad de los dobles de acción nos ha inspirado a todos”, señaló Wang.

Ante una audiencia totalmente entregada, el protagonista de la saga Mission: Impossible agradeció el gesto de la Academia y profundamente emocionado aceptó el importante galardón.

“Hacer películas no es lo que hago, es lo que soy. No importa de dónde seas, en un cine reímos, sentimos y tenemos esperanzas juntos y ese es el verdadero poder de esta forma de arte”, señaló.

