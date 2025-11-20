Principal
Capturan a varios sujetos en Sonsonate por receptación de dispositivos electrónicos
La Policía Nacional Civil (PNC) informó que durante un operativo ejecutado en distintos puntos de Sonsonate fueron capturados varios individuos involucrados en la obtención ilícita de celulares y otros aparatos electrónicos.
Los detenidos fueron identificados como William Estuardo Sapon Choc, de nacionalidad guatemalteca; Irvin Wladimir Mestizo González; Andrea Carolina Castillo de Canizales; Raúl Arquímedes Bonilla Rubio; Víctor Isaías Ramírez Paiz y Juan Alberro Hernández Arana.
Tras denuncias de la población, las autoridades lograron incautar varios celulares, tablets, laptops y otros artículos obtenidos de manera ilegal. Todos los implicados serán remitidos por el delito de receptación.
Adicionalmente, Wilfredo Mendoza Merche fue detenido por contrabando.
Jetset
Fallece Tony Acosta, el reconocido cantautor salvadoreño
Ovidio Antonio Ordóñez Acosta, conocido artísticamente como Tony Acosta, falleció este miércoles 19 de noviembre, a sus 79 años.
La noticia fue compartida en redes sociales por amigos y colegas del cantautor salvadoreño.
Lamentamos el fallecimiento de Tony Acosta, ícono de la música salvadoreña. Nuestras sinceras condolencias a su familia. Q.E.P.D.
En la página de Facebook “Un día en la vida” se mencionó que el artista murió en el Hospital Amatepec cerca del mediodía, según información proporcionada por Miguel Ángel, un amigo de Tony.
Sin embargo, se desconoce la causa del fallecimiento.
Con mucha tristeza informamos el fallecimiento de Tony Acosta una leyenda de la música salvadoreña. Falleció hoy en…
Tony Acosta fue parte de la época de oro de la música salvadoreña, con temas como “El amor no llega dos veces”, “Cosas de su edad”, “Dame una oportunidad”, entre otros.
Sus canciones sonaron en escenarios locales y extranjeros, como el Festival de Viña del Mar en Chile, donde participó en el año 1975.
Gracias a su gran trayectoria, la Asamblea Legislativa lo reconoció como “Artista distinguido” en 2015. Ahora, su legado permanecerá vivo cada vez que suene uno de sus éxitos.
Principal
Accidente en San Vicente deja seis personas heridas tras choque múltiple
Esta noche se registró un accidente de tránsito a la altura del turicentro Amapulapa, en San Vicente, donde tres vehículos se vieron involucrados.
Como resultado del percance, seis personas resultaron lesionadas. Una de ellas fue estabilizada en el lugar por Comandos de Salvamento, mientras que el conductor de uno de los vehículos implicados tuvo que ser trasladado al Hospital Nacional Santa Gertrudis del mismo departamento para recibir atención médica especializada.
Las autoridades hacen un llamado a la precaución si transitan por la zona para evitar más incidentes en la zona.
Principal
Motociclista queda gravemente herido tras choque en Santa Ana
Cruz Verde Salvadoreña seccional Santa Ana, informó que este miércoles a las 5:45 pm, fueron alertados sobre un accidente de tránsito sobre la 27 calle Poniente y 2 Avenida Sur, Santa Ana Centro.
Según testigos, un pick-up irrespetó una señal de tránsito e impactó a un motociclista.
El personal prehospitalario de Cruz Verde evaluó y brindó atención al paciente, un hombre de 42 años, quien presentó trauma craneoencefálico.
El paciente fue trasladado de emergencia al Hospital San Juan de Dios en condiciones críticas.