Principal
Encuentran abandonados $40 mil en cigarros de contrabando
Durante un patrullaje preventivo realizado por la Fuerza Armada en el cantón San Jerónimo, Metapán, Santa Ana Norte, se localizó una camioneta en estado de abandono que en su interior contenía 29 cajas con cigarrillos de contrabando.
Según reportes preliminates, el hallazgo está valorado aproximadamente en $40,000.
El ilícito fue entregado a la Policía Nacional Civil.
Internacionales
Maduro se autoproclama “Arquitecto de la Paz” en acto oficial y desata críticas en redes sociales
En un acto oficial organizado por la Sociedad Bolivariana de Venezuela, el presidente Nicolás Maduro se autoproclamó “Arquitecto de la Paz”, un título que incluyó la entrega de una medalla durante una ceremonia frente a simpatizantes chavistas. El evento fue difundido por medios oficiales y a través de redes sociales.
La actividad generó reacciones críticas y comentarios sarcásticos en plataformas digitales, donde usuarios cuestionaron el significado del reconocimiento, al considerar que se trata de una distinción autoimpuesta en medio de la compleja situación que atraviesa el país. La autoproclamación se produce en un contexto marcado por una prolongada crisis social, política y económica en Venezuela.
Durante la ceremonia, Maduro exhibió la medalla mientras era aplaudido por los asistentes. Diversos sectores interpretaron el acto como una estrategia de comunicación política, especialmente por la coincidencia temporal con un hecho de alto impacto internacional: la reciente entrega del Premio Nobel de la Paz 2025 a la líder opositora María Corina Machado en Oslo, Noruega.
El contraste entre ambos eventos ha sido ampliamente señalado en redes sociales y por analistas políticos. Mientras Machado recibió el galardón en un acto organizado por el Comité Nobel, el reconocimiento a Maduro fue otorgado en un evento promovido por organizaciones afines al oficialismo venezolano.
La autoproclamación también ocurre en un escenario en el que Venezuela enfrenta elevados niveles de inflación, dificultades en el acceso a alimentos y medicinas, un sostenido flujo migratorio y denuncias de organismos internacionales sobre violaciones a los derechos humanos, incluyendo detenciones de opositores políticos.
En redes sociales, numerosos usuarios calificaron el título de “Arquitecto de la Paz” como un gesto simbólico que busca reforzar la narrativa oficial del Gobierno, mientras persisten los desafíos estructurales del país. Otros señalaron que el acto coincide con versiones sobre tensiones internacionales y supuestos escenarios de presión externa, lo que habría motivado al mandatario a insistir en un discurso de estabilidad y resistencia.
Por su parte, sectores de la oposición y analistas sostienen que el reconocimiento carece de legitimidad y responde a una estrategia de autopromoción política, en contraste con el reconocimiento internacional otorgado a Machado. El episodio ha reavivado el debate sobre la imagen del Gobierno venezolano en el exterior y la profunda división política que persiste en el país
Principal
Pronostican ráfagas en zonas altas del país
Por la mañana, el cielo se prevé poco nublado sobre la cordillera volcánica y despejado en el resto del país. Durante la tarde, se mantendrá parcialmente nublado sobre la zona norte y la cordillera volcánica, con posibles lluvias breves en el tramo Apaneca–Ilamatepec y la zona nororiental.
Por la noche, el cielo estará parcialmente nublado en todo el país, con posibles lluvias débiles en sectores de la zona central y occidental.
El viento estará del noreste, con velocidades entre 10 y 20 km/h, y ráfagas de hasta 40 km/h en zonas altas.
Estas condiciones estarán favorecidas por una combinación de flujo del este acelerado y vientos generados por una circulación anticiclónica en nivel bajo ubicada en el golfo de México.
Política
Asamblea aprueba presupuesto del Estado 2026 con mayor refuerzo en el área social
La Asamblea Legislativa aprobó ayer, sin el acompañamiento de ARENA y VAMOS, la Ley del Presupuesto General del Estado y Presupuestos Especiales y la Ley de Salarios para el Ejercicio Fiscal 2026, lo que confirma la apuesta del Gobierno del presidente Nayib Bukele de mantener la inversión en el área social y potenciar el crecimiento y el desarrollo económico.
El monto global del plan de gastos, que tiene ingresos corrientes por $8,950.6 millones y fue votado favorable por los diputados de Nuevas Ideas, PCN y PDC, totaliza $10,555.5 millones, y representa un incremento de $892.6 millones respecto al presupuesto aprobado para el actual ejercicio fiscal.
El ramo de Educación recibe $1,683.4 millones, con un incremento de 9.3 % respecto al presupuesto de 2025, explicaron diputados de Nuevas Ideas que participaron en la deliberación en el pleno legislativo.
De estos recursos, $170.5 millones serán para el programa Crecer y Aprender Juntos: Desarrollo Integral de la Primera Infancia, que tiene por finalidad la formación continua de docentes de educación inicial y parvularia, la entrega de materiales pedagógicos y la mejora de la infraestructura educativa a escala nacional.
Otro monto significativo que ejecutará la cartera de Educación el próximo año son $100 millones para la construcción y el mejoramiento de la infraestructura educativa por medio del programa del presidente Bukele, Dos Escuelas por Día. Recientemente, el mandatario inauguró en simultáneo 70 centros escolares.
El Ministerio de Salud tiene $1,345.5 millones, y presenta un incremento de 14.1 % en comparación con el plan de gastos del presente ejercicio fiscal. Servirán, entre otros aspectos, para financiar la dotación de medicamentos, insumos médicos y vacunas en la red hospitalaria pública por $262.5 millones; mientras que $106.9 millones se destinarán al Sistema de Telemedicina en El Salvador, con la finalidad de ampliar la atención médica mediante la implementación de la plataforma DoctorSV.
Seguridad y Defensa tiene asignados $1,037.2 millones, con un incremento de 14.8 % respecto al plan de gastos votado para 2025. La consolidación del Plan Control Territorial es parte de la apuesta principal. Se continuará con la dotación de uniformes, el equipamiento, la flota vehicular y el mejoramiento de la infraestructura policial.
También con la entrega de bonos mensuales y trimestrales para el personal operativo y administrativo. Asimismo, continuará la entrega de subsidios en favor de la población, para lo cual se destinaron $238.7 millones; $114.6 millones serán para el subsidio del gas licuado de petróleo, $60 millones para el subsidio del transporte y $64.1 millones para el subsidio de energía eléctrica.
De igual forma, $52 millones son para la entrega del bono agrícola y $60.9 millones para continuar con el programa de agromercados a escala nacional.