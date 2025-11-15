El Salvador logra un hito histórico en la 26ª Asamblea de ONU Turismo: será sede del Día Mundial del Turismo 2026*

El Salvador alcanzó un importante triunfo diplomático y turístico durante la 26ª Asamblea General de ONU Turismo, donde los Estados Miembros aprobaron por consenso la designación de El Salvador como sede oficial del Día Mundial del Turismo 2026, un hecho sin precedentes para el país.

La delegación salvadoreña estuvo encabezada por la Representante de El Salvador ante ONU Turismo, Sra. Randa Hasfura, acompañada por la Sra. Carolina Cerna, del Ministerio de Turismo (MITUR), y el Embajador de El Salvador ante Arabia Saudita, SR. Ricardo Cucalón. Su participación articulada y estratégica fue determinante para la adopción de esta resolución histórica, que pone en alto todo el trabajo de estos años que ha realizado la Ministra, Sra. Morena Valdez.

“Un reconocimiento que simboliza confianza internacional”

Durante su intervención en la Asamblea, la Representante, Sra. Randa Hasfura expresó el profundo agradecimiento del Gobierno salvadoreño y subrayó la trascendencia de esta designación para la imagen global del país.

Añadió que este logro es producto del proceso de transformación que vive El Salvador: “Este reconocimiento representa mucho más que una elección geográfica; simboliza la confianza de la comunidad internacional en el proceso de transformación que vive El Salvador, y en su compromiso con un turismo integral e innovador.

El Salvador será anfitrión global por primera vez y la Asamblea destacó el enfoque de la celebración 2026: “Agenda digital e inteligencia artificial para rediseñar el turismo”, alineado con la nueva visión del país orientada a la innovación y la modernización.

Durante su discurso, Hasfura proyectó la visión del país ante los delegados internacionales:

“Hoy, El Salvador es un país que inspira, que innova y que abre sus puertas al mundo con confianza. Hemos demostrado que es posible transformar los desafíos en oportunidades, fortaleciendo la seguridad, la conectividad y la calidad de nuestros destinos turísticos.”

Según lo aprobado, en septiembre de 2026 El Salvador recibirá al mundo, mostrando cómo la innovación y la sustentabilidad pueden coexistir con su identidad cultural, su calidez humana y su riqueza natural.

“La celebración del Día Mundial del Turismo 2026 será histórica: por primera vez, nuestro país será anfitrión de este importante acontecimiento global.”dijo Hasfura.

La delegación destacó que El Salvador busca consolidarse como un referente regional en turismo y en el uso de tecnología para la gestión turística:

“Deseamos que quienes nos visiten sean testigos de este proceso de transformación: de un El Salvador que mira hacia el futuro con esperanza y que se proyecta como un referente en la región.”

Durante la Asamblea, la delegación salvadoreña sostuvo encuentros con altos representantes de ONU Turismo y delegaciones de otras regiones, promoviendo cooperación técnica, inversiones y futuras alianzas estratégicas.

