Principal
El Salvador aprueba nueva ley anti lavado de dinero con Bitcoin
Con 57 votos a favor y ninguno en contra, la Asamblea Legislativa de El Salvador aprobó la “Ley especial para la prevención, control y sanción del lavado de activos”, una normativa que moderniza y flexibiliza el marco legal vigente en materia antilavado.
Entre los cambios más relevantes, la ley reduce de 20 a 10 el número de sujetos obligados, incorporando entre ellos a los proveedores de servicios de activos digitales y bitcoin (BTC).
Además, eleva a 15.000 dólares el límite de efectivo que debe declararse e impulsa un sistema de cooperación institucional para reforzar la persecución de delitos financieros.
Los diputados de Nuevas Ideas destacaron que la reforma impulsa la competitividad, elimina la sobrerregulación y protege la inclusión financiera, evitando que ciudadanos y empresas sean excluidos de servicios por antecedentes periodísticos o listados internos.
La normativa fortalece la capacidad del Estado ante amenazas que afectan la economía y celebra la inclusión de servicios digitales y bitcoin como sujetos obligados, enfocando la regulación en los verdaderos riesgos.
La ley también responde a compromisos adquiridos con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y a la recomendación 15 del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), al incorporar los activos virtuales dentro del marco de prevención de lavado de dinero, conforme a estándares adoptados por otros países de la región.
Principal
Más de 1,200 dispositivos fueron incautados a vendedores de celulares robados de Apopa
Como resultado de los registros realizados en diversos locales de Apopa que se dedicaban a comercializar dispositivos electrónicos obtenidos de manera ilícita, las autoridades han logrado incautar los siguientes aparatos:
➡️1095 teléfonos celulares
➡️136 tablets
➡️26 laptops
➡️10 computadoras
➡️1 computadora del MINED
➡️3,096 piezas de teléfono para huesera.
➡️30 máquinas traga monedas
➡️1 reloj electrónico
➡️$10,979.24 dólares en efectivo
Los detenidos serán procesados por el delito de receptación:
➡️Juan Carlos Pérez Garcia
➡️Marvin Raúl Cardoza Zaldaña
➡️Héctor Armando Carranza Sevillano
➡️Joel De Jesús Cerón Guadrón
➡️Omar Alexander Rodríguez Hernández.
Principal
Más de mil puestos de venta te esperan en el mercado San Miguelito
La apertura del nuevo Mercado San Miguelito marca un avance significativo en la infraestructura comercial del país, al ofrecer más de mil locales distribuidos en cuatro niveles y con una amplia terraza destinada a actividades y atención al público.
Este renovado recinto se convierte en un símbolo del desarrollo creciente de El Salvador, generando beneficios directos para los comerciantes.
Los vendedores de los más de mil espacios, ahora cuentan con puestos dignos y mejor organizados, así como para los clientes, que podrán disfrutar de un entorno seguro y moderno para sus compras.
Principal
Steak’n Shake anuncia su apertura en El Salvador
Steak ‘n Shake, una de las cadenas de hamburguesas más emblemáticas de Estados Unidos, anunció su apertura en El Salvador como el primer paso de su expansión hacia América Latina.
La marca participó en el evento Bitcoin Histórico con una propuesta gastronómica basada en el concepto de Soberanía Culinaria, ofreciendo durante el 12 y 13 de noviembre sus tradicionales papas fritas preparadas con grasa 100% de res (beef tallow) en la Plaza Gerardo Barrios, en pleno Centro Histórico de San Salvador.
Esta iniciativa forma parte del espíritu del Renacimiento 2.0, que impulsa “actualizarlo todo, incluso la forma en que se prepara la comida”, promoviendo una cocina libre de aceites procesados y enfocada en ingredientes de alta calidad.
El mensaje central del proyecto apuesta por alimentos auténticos y naturales:
“No se usan aceites de semillas, se cocina de manera tradicional y el mejor sabor proviene de los mejores ingredientes”
Los asistentes pudieron disfrutar de esta experiencia durante toda la jornada de ambos días, en el marco de las actividades culturales y gastronómicas del evento Bitcoin Histórico, organizado para destacar la libertad, la innovación y la identidad soberana en todos los ámbitos.