El regreso más esperado: Harry Styles rompe su silencio con «Aperture»
Tras casi cuatro años de espera desde su último gran lanzamiento y un prolongado retiro de los escenarios, Harry Styles ha paralizado las redes sociales al anunciar su regreso oficial a la música. El artista británico pondrá fin a su ausencia este viernes 23 de enero con el lanzamiento de «Aperture», el primer sencillo de su nueva era discográfica.
Fiel a su estilo minimalista, el ex One Direction se limitó a escribir: «Aperture. Jan 23, 00:00 UK» en sus perfiles oficiales. El anuncio no solo desató un impacto global inmediato, sino que ha encendido las alarmas de sus fans ante la posibilidad de una nueva gira mundial.
El cantante no se detuvo en el sencillo. Styles también reveló la portada y el título de su próximo material de estudio: «Kiss All The Time. Disco, Occasionally». Aunque el single llega este viernes, los seguidores tendrán que marcar el 6 de mayo en sus calendarios para la escucha completa del álbum.
Este nuevo capítulo llega después del fenómeno de «Harry’s House» (mayo de 2022), el álbum que le valió el Grammy a Álbum del Año y lo llevó a recorrer el planeta con el masivo «Love On Tour».
Recordemos que, al finalizar dicha gira en junio de 2023, Harry decidió dar un paso al costado de la vida pública:
«Una vez que acabemos con todos estos shows voy a desaparecer un tiempo… los voy a extrañar y los amo mucho», confesó en aquel entonces.
Tras este necesario descanso mediático y un arduo trabajo en el estudio, Harry Styles está listo para retomar el trono del pop y volver a la vorágine de la fama que lo acompaña desde su debut adolescente.
«Cambiaré», una mezcla entre el romanticismo pop de Fonsi y el estilo urbano del Ferxxo
El nuevo año comienza con una de las colaboraciones más inesperadas y potentes de la música latina. Luis Fonsi ha unido fuerzas con el fenómeno colombiano Feid para presentar «Cambiaré», un sencillo que, apuesta por el riesgo, la evolución y una reconexión profunda con la alegría.
Tras 27 años de una carrera llena de éxitos, Fonsi ha decidido salir de su zona de confort. «Me hace mucha ilusión interpretar una canción diferente a lo que llevo haciendo. Todo nace desde el respeto por mis raíces y esa “clave”’ que llevo por dentro. Sin riesgo no hay avance», afirmó el puertorriqueño.
La chispa de «Cambiaré», se encendió en Los Ángeles, durante una sesión de composición junto a sus colaboradores de confianza, Andrés Torres y Mauricio Rengifo. Aunque el equipo ya tenía varios temas listos, esta pieza en particular exigía algo distinto:
«Cada vez que la cantaba, pedía ritmo y movimiento. Intenté llevarla a otro lugar, pero la canción tenía su propio camino. Cerré los ojos, me dejé llevar y estoy muy contento con el resultado», comentó Fonsi sobre el proceso creativo.
Para el apartado visual, Fonsi volvió a confiar en el director Carlos Pérez (de Elastic People), el cerebro detrás de hits globales como «Despacito» y «Échame la culpa».
El video oficial, filmado íntegramente en Puerto Rico, transporta al espectador desde un inicio misterioso hasta una explosión de color y baile. La pieza captura la esencia de la canción, culminando en una vibrante celebración callejera que refleja la energía compartida entre el boricua y el colombiano.
Con esta fusión de estilos, «Cambiaré» se perfila como el himno de la temporada, demostrando que la veteranía de Fonsi y el toque actual de Feid son la receta perfecta para la evolución del pop latino.
Sydney Sweeney se prepara para su nuevo protagónico tras el éxito de «La Empleada»
Tras el éxito de taquilla que ha significado «La Empleada», Sydney Sweeney, uno de los rostros más bellos de Hollywood en la actualidad, ya tiene preparado su próximo proyecto en el que será protagonista y también productora.
Se trata de una adaptación cinematográfica del libro «Custome of Country», de Edith Wharton, según confirmaron medios de la farándula este pasado miércoles. Con esto, Sweeney arranca el 2026 con más roles protagónicos, tal y como se desarrolló en todo el 2025.
Para esta nueva película, la esbelta rubia interpretará a una mujer del Medio Oeste que intenta ascender en la escala social de Estados Unidos a principios del siglo XX. Por el momento no se han dado mayores detalles al respecto.
Tras cintas que tuvieron poca aceptación en taquilla, como «Edén» y «Christy», Sydney Sweeney volvió a su estatus de estrella taquillera con «La Empleada», la cual ha superado los $248 millones a escala mundial y sigue estando en cartelera en varios países.
