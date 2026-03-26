El Conacyt lanza Conecta Ciencia para mostrar el talento científico

El Ministerio de Relaciones Exteriores, a través del Programa de Movilidad Laboral, realizó, este día, un encuentro con más de 200 mujeres emprendedoras beneficiadas con la oportunidad de trabajo en el exterior de forma temporal, impulsada esta cartera de Estado y en coordinación con el Gobierno de los Estados Unidos.

La viceministra de Diáspora y Movilidad Humana, Patricia Nathaly Godínez, presidió el primer “Encuentro de Trabajadoras Temporales Retornadas”, espacio orientado a propiciar un acercamiento, escuchar de primera mano las experiencias de las participantes y reconocer el valioso aporte que cada una realiza al desarrollo económico y social del país.

“Este evento tiene un profundo significado, porque nos permite reconocer, escuchar y visibilizar las experiencias de aproximadamente 200 mujeres salvadoreñas que han sido parte del Programa de Movilidad Laboral. Detrás de cada una de ustedes hay historias reales de esfuerzo, aprendizaje y transformación que merecen ser valoradas”, indicó la funcionaria de la Cancillería.

De igual forma, señaló que el Programa de Movilidad Laboral va más allá de facilitar oportunidades de empleo en el exterior. Nuestro compromiso es acompañarlas de manera integral: antes, durante y después de su experiencia laboral, brindándoles herramientas, orientación y apoyo en cada etapa

En esa línea, destacó que desde el Gobierno del presidente Nayib Bukele, a través de este programa impulsado por el Viceministerio de Diáspora y Movilidad Humana, seguimos promoviendo las vías necesarias para una migración regular, segura y ordenada para que más salvadoreños y salvadoreñas puedan acceder a empleos en el exterior en condiciones dignas, con acompañamiento institucional y con pleno respeto a sus derechos.

“Ustedes no solo representan historias de migración laboral, representan historias de valentía, dignidad y transformación para El Salvador. Muchas de ustedes han logrado mejorar las condiciones de vida de sus familias, invirtiendo en vivienda, educación, salud o emprendimientos. Ese esfuerzo tiene un impacto real, no solo en sus hogares, sino también en sus comunidades”, manifestó la viceministra Godínez.

Además, la funcionaria de la Cancillería señaló que, como parte de este encuentro, se preparó una feria de servicios que les permitirá acercarse a distintas instituciones, conocer programas, acceder a información útil y encontrar herramientas que puedan apoyarles en sus proyectos personales y profesionales.

“A través de este trabajo conjunto, buscamos acompañarlas de manera más cercana e integral, reconociendo el valor de sus experiencias y el enorme potencial que cada una de ustedes representa. Además, se busca facilitar una orientación en diversas temáticas relacionadas con las finanzas para que puedan maximizar los beneficios de esta experiencia”, añadió la viceministra Godínez.

Sobre esta jornada, la beneficiaria Sandra Suárez expresó que gracias al programa le cambió la vida. “Tuve un giro de 360 grados en mi estabilidad laboral y económica. Me ha ayudado mucho también en mi salud, porque puede obtener una prótesis, sacar a mis hijas adelante y darles la calidad de vida que yo sentía que ellas se merecían”, añadió.

Por su parte, la beneficiaria del programa, Marta Guardado destacó que esta oportunidad laboral en el exterior le abrió muchas puertas y le brindó estabilidad económica familiar. “Ahora yo estoy siendo parte de un evento en esta institución gracias a esta oportunidad y también tengo un pequeño emprendimiento que me permite generar ingresos para sostener a mi familia”, dijo.

En esta actividad también participó la jefa de misión de la Organización Internacional para las Migraciones OIM para El Salvador, Ana Medeiros; la viceministra de Trabajo y Previsión Social, Sofía Rodríguez; y la representante de la Superintendencia del Sistema Financiero, Daysi Minero.

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