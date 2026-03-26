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El Conacyt lanza Conecta Ciencia para mostrar el talento científico
El Consejo Nacional de Ciencias y Tecnología (Conacyt) desarrolló su primer conversatorio Conecta Ciencia, un espacio creado para dar a conocer las investigaciones premiadas por la entidad en 2025 y su aporte a la sociedad salvadoreña.
«Este conversatorio nace con un propósito claro: visibilizar y valorar el trabajo de los investigadores que participaron en el mandato Premio Nacional a la Investigación Científica 2025, quienes representan lo mejor del quehacer científico del país», expresó Katherine Vigil, directora ejecutiva del Conacyt.
La funcionaria explicó que, más allá de un reconocimiento, este espacio busca generar diálogo, intercambio de ideas y, sobre todo, inspiración para las nuevas generaciones. Por ello, cada conversatorio se llevará a cabo en las universidades donde se encuentran los investigadores ganadores por categoría.
En esta primera edición participaron las ganadoras del Premio Nacional a la Investigación Conacyt 2025 en la categoría Ciencias Médicas y de la Salud: la doctora Katleen Aguirre de Rodríguez, docente investigadora de la Facultad de Odontología, y Vianney Castañeda Monroy, investigadora asistente del Centro de Investigación y Desarrollo en Salud (Censalud), ambas de la Universidad de El Salvador (UES).
Las investigadoras explicaron su estudio. «El trabajo consiste en cómo la nanotecnología se está utilizando en la prevención de caries dentales, específicamente mediante nanopartículas de plata combinadas con compuestos de quitosano», detalló Aguirre.
Según datos del Ministerio de Salud (Minsal) de 2024, el 61 % de los niños salvadoreños presenta caries dentales, por lo que esta investigación podría tener un impacto significativo en su prevención.
Internacionales
Maduro comparece de nuevo ante la justicia de Nueva York
El derrocado presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, comparece este jueves ante un tribunal de Nueva York por segunda vez desde su captura el 3 de enero en una operación militar estadounidense en Caracas.
Maduro, de 63 años, y su esposa, Cilia Flores, de 69, están detenidos en una cárcel de Brooklyn desde hace casi tres meses. Sólo habían salido el 5 de enero para su primera audiencia, en la que Maduro se declaró «prisionero de guerra» y «no culpable» de los cargos de narcotráfico que pesan en su contra.
Un importante convoy policial abandonó el centro penitenciario a las 04H00 de la madrugada (08H00 GMT) rumbo al tribunal de Manhattan, comprobaron periodistas de la AFP.
Tanto seguidores como opositores de Maduro se concentraron desde temprano afuera de la sede judicial, donde la seguridad fue reforzada.
«Estamos desesperados por cualquier forma de justicia, por todo lo que hemos pasado», dice el educador venezolano Carlos Egana, de 30 años, sosteniendo un muñeco que representa al líder chavista con traje de presidiario y esposas.
Militantes de izquierda levantaron pancaras con mensajes como «Liberen a Maduro» y críticas a la política de Donald Trump: «¡De Venezuela a Irán, basta de sanciones y bombas!».
Maduro gobernó Venezuela desde marzo de 2013. Tras su caída, ganó la presidencia interina Delcy Rodríguez, quien era su vicepresidenta y ha dado un vuelco en la relación con Estados Unidos bajo la presión de Donald Trump.
Contra Maduro pesan cargos de conspiración por «narcoterrorismo», conspiración para importación de cocaína, posesión de ametralladoras y artefactos destructivos y conspiración para la tenencia de esas armas.
En la audiencia del jueves, prevista a las 11H00 locales (15H00 GMT), Maduro posiblemente presione para que se desestime su caso, mientras los abogados se disputan sobre quién pagará sus honorarios.
El gobierno de Venezuela intenta cubrir los gastos, pero debido a las sanciones estadounidenses, el abogado de Maduro, Barry Pollack, debe obtener antes una licencia de la administración que permita realizar la transacción.
En una presentación ante el tribunal, Pollack argumentó que el requisito de esa autorización viola el derecho constitucional de Maduro a tener la representación legal de su escogencia, y exigió que el caso sea desestimado por razones procesales.
«Están muy bien, muy fuertes»
Recluido en el Centro Metropolitano de Detención de Brooklyn, una prisión federal conocida por sus condiciones extremas, Maduro está presuntamente aislado en una celda sin internet ni periódicos.
Según una fuente cercana al gobierno venezolano, Maduro lee la biblia y algunos de sus compañeros en la prisión le llaman «presidente».
Solo se le permite hablar por teléfono con su familia y con sus abogados por un máximo de 15 minutos, agregó la misma fuente.
«Están muy bien, fuertes, muy bien, con mucho ánimo, con mucha fuerza», aseguró el lunes Nicolás Maduro Guerra, hijo del depuesto mandatario.
Maduro y Flores fueron sacados a la fuerza por comandos estadounidenses en las primeras horas del 3 de enero, con apoyo de ataques aéreos contra la capital venezolana y un importante despliegue naval.
En el operativo murieron al menos 83 personas y más de 112 resultaron heridas, de acuerdo con funcionarios venezolanos. Ningún efectivo estadounidense murió.
Presión de Estados Unidos
En su primera audiencia ante una corte, Maduro adoptó un tono desafiante y se identificó como presidente de Venezuela.
Bajo la presión estadounidense, Rodríguez dirige un país que posee las mayores reservas probadas de petróleo del mundo, pero con una economía en ruinas.
La mandataria interna impulsó una ley de amnistía para liberar a prisioneros políticos. También reformó la ley de hidrocarburos, todo en línea con las exigencias de Estados Unidos para acceder a la vasta riqueza de gas y petróleo venezolanos.
Este mes, Estados Unidos restableció lazos diplomáticos con Venezuela, en una señal de deshielo luego de siete años de ruptura.
Al frente del caso está el juez Alvin Hellerstein, de 92 años, reconocido por su larga trayectoria en el estrado.
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Más de 200 mujeres que forman parte del Programa de Movilidad Laboral
El Ministerio de Relaciones Exteriores, a través del Programa de Movilidad Laboral, realizó, este día, un encuentro con más de 200 mujeres emprendedoras beneficiadas con la oportunidad de trabajo en el exterior de forma temporal, impulsada esta cartera de Estado y en coordinación con el Gobierno de los Estados Unidos.
La viceministra de Diáspora y Movilidad Humana, Patricia Nathaly Godínez, presidió el primer “Encuentro de Trabajadoras Temporales Retornadas”, espacio orientado a propiciar un acercamiento, escuchar de primera mano las experiencias de las participantes y reconocer el valioso aporte que cada una realiza al desarrollo económico y social del país.
“Este evento tiene un profundo significado, porque nos permite reconocer, escuchar y visibilizar las experiencias de aproximadamente 200 mujeres salvadoreñas que han sido parte del Programa de Movilidad Laboral. Detrás de cada una de ustedes hay historias reales de esfuerzo, aprendizaje y transformación que merecen ser valoradas”, indicó la funcionaria de la Cancillería.
De igual forma, señaló que el Programa de Movilidad Laboral va más allá de facilitar oportunidades de empleo en el exterior. Nuestro compromiso es acompañarlas de manera integral: antes, durante y después de su experiencia laboral, brindándoles herramientas, orientación y apoyo en cada etapa
En esa línea, destacó que desde el Gobierno del presidente Nayib Bukele, a través de este programa impulsado por el Viceministerio de Diáspora y Movilidad Humana, seguimos promoviendo las vías necesarias para una migración regular, segura y ordenada para que más salvadoreños y salvadoreñas puedan acceder a empleos en el exterior en condiciones dignas, con acompañamiento institucional y con pleno respeto a sus derechos.
“Ustedes no solo representan historias de migración laboral, representan historias de valentía, dignidad y transformación para El Salvador. Muchas de ustedes han logrado mejorar las condiciones de vida de sus familias, invirtiendo en vivienda, educación, salud o emprendimientos. Ese esfuerzo tiene un impacto real, no solo en sus hogares, sino también en sus comunidades”, manifestó la viceministra Godínez.
Además, la funcionaria de la Cancillería señaló que, como parte de este encuentro, se preparó una feria de servicios que les permitirá acercarse a distintas instituciones, conocer programas, acceder a información útil y encontrar herramientas que puedan apoyarles en sus proyectos personales y profesionales.
“A través de este trabajo conjunto, buscamos acompañarlas de manera más cercana e integral, reconociendo el valor de sus experiencias y el enorme potencial que cada una de ustedes representa. Además, se busca facilitar una orientación en diversas temáticas relacionadas con las finanzas para que puedan maximizar los beneficios de esta experiencia”, añadió la viceministra Godínez.
Sobre esta jornada, la beneficiaria Sandra Suárez expresó que gracias al programa le cambió la vida. “Tuve un giro de 360 grados en mi estabilidad laboral y económica. Me ha ayudado mucho también en mi salud, porque puede obtener una prótesis, sacar a mis hijas adelante y darles la calidad de vida que yo sentía que ellas se merecían”, añadió.
Por su parte, la beneficiaria del programa, Marta Guardado destacó que esta oportunidad laboral en el exterior le abrió muchas puertas y le brindó estabilidad económica familiar. “Ahora yo estoy siendo parte de un evento en esta institución gracias a esta oportunidad y también tengo un pequeño emprendimiento que me permite generar ingresos para sostener a mi familia”, dijo.
En esta actividad también participó la jefa de misión de la Organización Internacional para las Migraciones OIM para El Salvador, Ana Medeiros; la viceministra de Trabajo y Previsión Social, Sofía Rodríguez; y la representante de la Superintendencia del Sistema Financiero, Daysi Minero.
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Vicepresidente Ulloa encabeza graduación de sexta promoción del Diplomado sobre el Sistema de la Integración Centroamericana
El Vicepresidente Félix Ulloa, presidió la graduación del VI Diplomado sobre el Sistema de la Integración Centroamericana, una iniciativa académica orientada a fortalecer el conocimiento, las capacidades técnicas, la participación del funcionariado público y de otros actores vinculados al desarrollo regional.
Durante su intervención, el Vicepresidente Ulloa destacó que esta iniciativa refleja que Centroamérica continúa siendo un tema de interés para la comunidad internacional, al tiempo que, subrayó la relevancia de seguir promoviendo espacios de formación que permitan comprender con mayor profundidad los desafíos y oportunidades del proceso integracionista. En esa línea, señaló que la participación de funcionarios y profesionales de distintos países evidencia la vigencia del ideal morazánico y la necesidad de fortalecerlo con una visión comprometida.
Advirtió que la integración centroamericana atraviesa actualmente uno de sus momentos más complejos desde la suscripción del Protocolo de Tegucigalpa en diciembre de 1991, al señalar que el sistema enfrenta una crisis de efectividad y legitimidad institucional. En esa línea, sostuvo que, desde la creación de este marco fundacional, el proceso integracionista no había experimentado un escenario tan desafiante como el actual.
Por lo que afirmó, estos diplomados no solo dejan conocimientos técnicos, sino también una responsabilidad concreta para que sus participantes sean voceros del ideal de integración. Señaló que, desde sus distintos espacios de trabajo, están llamados a contribuir al funcionamiento efectivo de las instituciones que conforman el ecosistema del SICA. Reiteró que la integración centroamericana debe asumirse como una herramienta estratégica para enfrentar los desafíos comunes de la región y avanzar hacia mayores niveles de articulación y coordinación.
La sexta edición del diplomado registró a 162 profesionales que concluyeron satisfactoriamente el programa, alcanzando una tasa de aprobación del 73%, lo que refleja una participación amplia y diversa en este proceso formativo. Además, contó con una significativa representación regional e internacional, con participación mayoritaria de El Salvador, así como de Costa Rica, Honduras, Guatemala, Nicaragua, Panamá, Bolivia, República Dominicana, México, Chile, Belice y Argentina; además de representantes de Italia, Corea del Sur, Cuba y Ecuador.
En la entrega de diplomas también participaron la Directora Ejecutiva de la Secretaría General del SICA, Ingrid Santamaría y la Coordinadora de Proyecto de Hanns Seidel Stiftung Centroamérica y el Caribe, Abigail Lainez.