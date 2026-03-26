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EE. UU. ataca presunta narcolancha en el Caribe y mata a cuatro personas
Estados Unidos atacó y destruyó una presunta narcolancha en el Caribe y mató a cuatro personas a bordo, informó este miércoles el Comando Sur, a cargo de la zona.
«Los servicios de inteligencia confirmaron que el navío transitaba en una ruta conocida del narcotráfico en el Caribe y que estaba involucrado en operaciones de narcotráfico», aseguró el mensaje en X del Comando Sur.
«Cuatro narcoterroristas murieron en esta acción», añadió el mensaje, acompañado de un video en blanco y negro que muestra una lancha en alta mar, antes de ser destruida.
El gobierno de Donald Trump designó el año pasado como organizaciones terroristas a varios cárteles narcotraficantes, lo que a su juicio le permite atacarlos, aunque no representen un peligro inmediato para las fuerzas desplegadas en el Caribe y el Pacífico.
Organizaciones de defensa de derechos civiles, así como instituciones como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, han criticado ese tipo de ataques, que consideran ilegales según el derecho internacional.
Los ataques contra las lanchas se iniciaron en septiembre, y desde entonces han muerto más de 160 personas en el Carine y en el océano Pacífico.
Jetset
Guatemala presentó su oferta turística para Semana Santa
Guatemala es uno de los principales destinos de Centroamérica para visitar en Semana Santa debido a su riqueza cultural y gastronómica, así como su turismo religioso.
En ese sentido, el Instituto Guatemalteco de Turismo (Inguat) presentó recientemente en El Salvador su oferta turística para el período vacacional, así como su plan de seguridad.
Byron Arango, director del departamento de asistencia turística del Inguat, destacó que del 28 de marzo al 5 de abril esperan un importante flujo de visitantes salvadoreños, el cual representa a alrededor de 60 % de los extranjeros que llegan al país en Semana Santa.
«En Guatemala tenemos mucho turismo por hacer. El Salvador representa un 60 % de todas las visitas de extranjeros en Semana Santa, por tanto, es un público prioritario y un mercado importante para nosotros», destacó.
Para ese período desarrollarán diferentes actividades de atención, asistencia, acompañamiento seguro y supervisión de servicios turísticos. Los interesados en información y atención pueden llamar al 1500 o a +502 22902810, y consultar las diferentes redes sociales.
Arango indicó que desplegarán quioscos de información y asistencia turística en Ciudad de Cayalá, Palacio de la Cultura, Antigua Guatemala, Panajachel, Petén, Quetzaltenango y Esquipulas, mientras que las oficinas de información estarán en el Aeropuerto Internacional La Aurora, Cobán, Aeropuerto Mundo Maya, entre otros destinos. Los horarios de atención serán de 8 a.m. hasta las 6 p.m.
Es importante destacar que el Gobierno guatemalteco desplegará a agentes policiales por todo el país con la finalidad de brindar seguridad a los turistas nacionales e internacionales.
«Ninguno de los destinos turísticos está siendo afectado por temas de violencia o pandillas», aseguró.
Por otra parte, Arango dijo que entre los destinos más importantes para visitar el volcán de Fuego y Pacaya, el lago de Atitlán y sus pueblos pintorescos, así como Cobán, Chichicastenango, Antigua Guatemala, y Quetzaltenango.
«En Guatemala van a ver diferentes tradiciones, bailes y rituales para esta época. Tenemos mucho que hacer en los destinos variados», remarcó.
Por otra parte, qutoridades del Inguat presentaron los destinos más importantes para visitar en Semana Santa.
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Mujer condenada a 45 años de cárcel por quitar la vida a su pareja en Ciudad Delgado
A 45 años de cárcel fue condenada Priscila Mayela Abarca Mendoza, por haber asesinado a su compañero de vida, el 5 de julio de 2025, en la comunidad La Salud, de distrito de Ciudad Delgado, municipio de San Salvador Este.
El Tribunal Primero de Sentencia de San Salvador, la encontró responsable de homicidio agravado. El propietario del inmueble donde la pareja residía, declaró que a eso de las 9:00 de la noche, observó que ambos ingerían bebidas alcohólicas, agregó que la víctima lo invitó, pero como en ese momento se generó una discusión entre Abarca Mendoza y su pareja, prefirió retirarse e irse a dormir.
Posteriormente escuchó gritos de la imputada y al verificar si ocurría algo, la observó con manchas de sangre en la ropa y cerca de ella había un cuchillo, mientras que la víctima estaba lesionada y boca arriba.
Un informe del Instituto de Medicina Legal confirmo que la causa de muerte fue por lesiones en el corazón y el pulmón derecho, provocadas por heridas de arma blanca.
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Bomberos liquida cuatro incendios en diversos distritos
El Cuerpo de Bomberos informó este miércoles, que tras varias horas de trabajo complejo que evitó propagación a otros sectores, lograron sofocar incendios en el cerro de San Jacinto y otro de maleza en la finca Argentina en Mejicanos.
«Atendemos incendio en terreno con vegetación seca y hojarasca en Cerro San Jacinto, sector Amatepec, Soyapango, San Salvador Este. Realizamos control con líneas cortafuego y herramientas forestales, evitando su propagación», publicó la institución.
El director de Protección Civil, Luis Alonso Amaya informó, por la mañana, que el incendio registrado la noche anterior en el cerro San Jacinto, en el sector de Soyapango, fue controlado. Miembros del Equipo Táctico Operativos junto con bomberos tuvieron una complicada tarea en el cerro San Jacinto debido al difícil acceso y a que el viento se convirtió en otro factor en contra.
Amaya expresó que en este y en otros casos, el factor humano incide en la ocurrencia de este tipo de siniestros por diversas causas.
En el país, muchas veces las personas queman basura, maleza o en zonas de cultivos, sin dimensionar la fuerza del viento que propaga rápido el fuego y el daño al medio ambiente al hacer las quemas.
Bomberos también informó que sofocaron incendio en terreno con abundante maleza seca en finca Argentina, colonia Montreal, distrito de Mejicanos, San Salvador Centro.
Además, equipos de la seccional La Paz liquidaron incendio provocado en maleza en calle al Rosario, cantón Soledad, San Rafael Cedros, Cuscatlán Sur y en cantón San Pedro La Palma, distrito de Talpahuaca, La Paz Oeste.