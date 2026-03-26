EE. UU. ataca presunta narcolancha en el Caribe y mata a cuatro personas

Guatemala es uno de los principales destinos de Centroamérica para visitar en Semana Santa debido a su riqueza cultural y gastronómica, así como su turismo religioso.

En ese sentido, el Instituto Guatemalteco de Turismo (Inguat) presentó recientemente en El Salvador su oferta turística para el período vacacional, así como su plan de seguridad.

Byron Arango, director del departamento de asistencia turística del Inguat, destacó que del 28 de marzo al 5 de abril esperan un importante flujo de visitantes salvadoreños, el cual representa a alrededor de 60 % de los extranjeros que llegan al país en Semana Santa.

«En Guatemala tenemos mucho turismo por hacer. El Salvador representa un 60 % de todas las visitas de extranjeros en Semana Santa, por tanto, es un público prioritario y un mercado importante para nosotros», destacó.

Para ese período desarrollarán diferentes actividades de atención, asistencia, acompañamiento seguro y supervisión de servicios turísticos. Los interesados en información y atención pueden llamar al 1500 o a +502 22902810, y consultar las diferentes redes sociales.

Arango indicó que desplegarán quioscos de información y asistencia turística en Ciudad de Cayalá, Palacio de la Cultura, Antigua Guatemala, Panajachel, Petén, Quetzaltenango y Esquipulas, mientras que las oficinas de información estarán en el Aeropuerto Internacional La Aurora, Cobán, Aeropuerto Mundo Maya, entre otros destinos. Los horarios de atención serán de 8 a.m. hasta las 6 p.m.

Es importante destacar que el Gobierno guatemalteco desplegará a agentes policiales por todo el país con la finalidad de brindar seguridad a los turistas nacionales e internacionales.

«Ninguno de los destinos turísticos está siendo afectado por temas de violencia o pandillas», aseguró.

Por otra parte, Arango dijo que entre los destinos más importantes para visitar el volcán de Fuego y Pacaya, el lago de Atitlán y sus pueblos pintorescos, así como Cobán, Chichicastenango, Antigua Guatemala, y Quetzaltenango.

«En Guatemala van a ver diferentes tradiciones, bailes y rituales para esta época. Tenemos mucho que hacer en los destinos variados», remarcó.

Por otra parte, qutoridades del Inguat presentaron los destinos más importantes para visitar en Semana Santa.

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