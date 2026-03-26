Andrea Aguilar asume la dirección de Miss Universo El Salvador

En un giro significativo para la industria del entretenimiento y la belleza en el país, Andrea Aguilar, a través de un video en redes sociales, se presentó oficialmente como la nueva propietaria y directora nacional de la franquicia Miss Universo El Salvador. Este movimiento marca el inicio de una gestión liderada por AMA Consulting, firma que recientemente integró a su portafolio la marca de la revista Maxim Latinoamérica, consolidando ahora su liderazgo con el certamen de belleza más importante del mundo.

Durante su intervención, Aguilar enfatizó que su administración no solo busca mantener la tradición, sino transformar el certamen en una herramienta de desarrollo nacional. La empresaria aseguró que esta transición representa un compromiso firme con la excelencia y la modernización de la plataforma.

La nueva directora fue clara al establecer los objetivos de esta etapa, destacando que el enfoque principal será el profesionalismo y la transparencia. Aguilar compartió su entusiasmo por el proyecto mencionando lo siguiente:

«Hoy inicia una nueva etapa con profundo sentido de responsabilidad, visión y compromiso con El Salvador. Impulsaremos este certamen como uno moderno, transparente, estratégico y alineados a los estándares internacionales. Este evento no es únicamente una competencia, es una plataforma de oportunidades diseñada para visibilizar, formar, dar voz y proyectar el talento de la mujer salvadoreña hacia nuevos escenarios», expresó.

El anuncio también subrayó la importancia de aprovechar el buen momento que atraviesa la imagen de El Salvador a nivel global. Para la nueva dirección, el certamen debe estar a la altura de las grandes producciones del mundo, sirviendo como un escaparate que refuerce el prestigio del país en el exterior.

«Nos sumamos al prestigio que hoy posiciona a la marca El Salvador ante el mundo, con el firme compromiso de ofrecer un evento de calidad a la altura de grandes producciones internacionales. Reconocemos la oportunidad de continuar proyectado a nuestro país como un referente en la industria de espectáculo y la belleza», añadió.

En su discurso también reconoció la trayectoria de quienes han portado la corona en años anteriores. Aguilar se comprometió a integrar este legado en su nueva visión, asegurando que la experiencia de las soberanas previas es vital para la identidad del concurso.

«Uno de nuestros pilares será también reconocer, integrar y respaldar a nuestras ex reinas quienes han sido parte fundamental de esta historia y continúan siendo embajadoras de nuestra identidad. Agradezco la confianza depositada en mí, estoy convencida de que trabajando con visión y propósito seguiremos construyendo una tribuna que inspire, transforme y eleve el nombre de nuestro amado país», indicó.

Con este anuncio, Miss Universo El Salvador se prepara para una producción que promete elevar los estándares de formación y logística, buscando que la representante salvadoreña no solo compita, sino que destaque bajo una estrategia de alto impacto global.

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