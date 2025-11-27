Internacionales
Disparan a dos militares cerca de la Casa Blanca
Al menos dos miembros de la Guardia Nacional fueron tiroteados el miércoles por la tarde a pocos metros de la Casa Blanca, según la Secretaria nacional de seguridad, Kristi Noem.
El ataque se produjo en la esquina de la calle 17 con I Street NW, una zona donde se concentra buena parte del dispositivo federal de seguridad y a apenas unos minutos a pie de la residencia presidencial.
Agentes locales y federales acordonaron esta tarde varias manzanas y desplazaron decenas de vehículos de emergencia, mientras un grupo de efectivos se agrupaba frente a la entrada del hotel Club Quarters, uno de los accesos habituales a la zona administrativa del noroeste de Washington, muy cerca de la zona de museos y tiendas de suvenires.
Algunos testigos que se encontraban en la calle afirmaron a ABC haber escuchado primero dos disparos y, acto seguido, una ráfaga breve y muy rápida.
La Casa Blanca señaló que estaba siguiendo el caso desde el primer momento. «El presidente ha sido informado y está monitorizando la situación», declaró la portavoz Karoline Leavitt en un correo electrónico.
Influencer queda irreconocible tras recibir inyecciones de aceite y laxantes
La reconocida influencer brasileña Juliana Oliveira, conocida en redes sociales como Juju do Pix, reveló haber quedado irreconocible tras ser víctima de un procedimiento estético en una clínica clandestina.
Según su testimonio, en 2017 acudió a lo que creyó que serían rellenos faciales de silicona, pero recibió 21 jeringas de aceite mineral y laxantes, sustancias prohibidas para uso estético.
Oliveira aseguró que nunca fue informada sobre el verdadero contenido de las inyecciones, las cuales le provocaron inflamación permanente, deformación en mejillas y párpados, dolor constante y graves repercusiones emocionales y laborales.
Durante años, buscar atención médica fue complicado, ya que muchos especialistas se negaban a intervenir debido al daño severo que había sufrido.
La semana pasada, la influencer inició su proceso de reconstrucción facial bajo la supervisión de un cirujano plástico brasileño.
Estados Unidos emite alerta de seguridad a turistas y residentes en Costa Rica
La Embajada de Estados Unidos en Costa Rica emitió este martes 25 de noviembre una alerta de seguridad para los turistas y residentes estadounidenses en el país ante delitos cometidos contra extranjeros.
“La Embajada de Estados Unidos tiene conocimiento de recientes delitos contra la propiedad, delitos financieros y robos que han afectado a extranjeros en Costa Rica, incluyendo a ciudadanos estadounidenses”, se lee en una alerta publicada en el sitio web de la Embajada.
En el comunicado, la Embajada estadounidense dijo que las bandas criminales han atacado empresas y residencias de propiedad extranjera para cometer delitos que incluyen robos, allanamientos y extorsión.
Además, señalaron que las bandas criminales han tomado como blanco a residentes y viajeros extranjeros, a los cuales obligan a “retirar grandes sumas de efectivo de los cajeros automáticos o a realizar transferencias bancarias”.
Según la Embajada estadounidense, los turistas que visitan Costa Rica han denunciado robos y asaltos a mano armada en hospedajes de plataformas como Airbnb y otro tipo de propiedades de alquiler.
La representación diplomática también emitió recomendaciones para los propietarios de alguna residencia o negocio en Costa Rica y para quienes visiten el país desde la nación norteamericana.
Para los primeros, recomendaron mejorar la seguridad física de su propiedad, a través de la instalación de cámaras de seguridad y luces con sensores de movimiento; asegurar los objetos de valor y minimizar el efecto disponible.
También instaron a minimizar la presencia en línea y a no compartir información en las redes sociales que permitan identificar la propiedad, activos o ubicación actual, así como a comunicarse regularmente con las autoridades locales y establecer protocolos claros de seguridad para familiares, visitantes y colaboradores.
Mientras que para los turistas, la Embajada recomendó no se resistirse físicamente a ningún intento de robo ni mostrar signos de riqueza, como joyas o relojes caros, y evitar viajar solo, especialmente de noche.
Asimismo, pidieron estar alerta cuando visiten bancos o cajeros automáticos, no dejar objetos de valor desatendidos y comprar un seguro de viaje que incluya cobertura por pérdida o robo de artículos de valor.
El Instituto Costarricense de Turismo (ICT) aseguró que toman con seriedad cualquier alerta que emita un país. Añadieron que estas comunicaciones emitidas por gobiernos extranjeros forman parte de sus prácticas regulares de información a ciudadanos en el exterior.
“Es importante señalar que Costa Rica recibe casi tres millones de visitantes al año, y la gran mayoría disfruta su estadía sin incidentes. Sin embargo, no desconocemos que existen modalidades delictivas que evolucionan y requieren ajustes constantes por parte de las autoridades competentes”, agregó el ICT.
Mercado clave
Estados Unidos es el principal mercado emisor de turistas hacia Costa Rica. Para octubre, desde el país norteamericano arribaron 1.326.830 personas, lo que equivale al 56,4% del total de visitantes extranjeros que arribaron al país en lo que va del año.
La visitación desde Estados Unidos se redujo 1,9% en relación con el mismo periodo del año pasado. A nivel mensual, solo enero, abril, julio y octubre registraron variaciones positivas en las llegadas desde ese país.
El pasado 11 de julio, un turista canadiense de 40 años, identificado con el apellido Dier, fue asesinado a balazos, en Los Jobos de Tamarindo, durante un asalto a la vivienda que alquilaba junto a su esposa.
Víctima de asalto sorprendida al ver como los ladrones se matan al interior de su casa
Un menor de 16 años que presuntamente realizaba un robo domiciliario junto a otra persona, murió a eso de las 10:11pm del martes en medio de un robo domiciliario en el barrio Mora, en Isabela.
Según manifestó el querellante, que dos individuos irrumpieron en su hogar anunciando el asalto. Uno de ellos, el cual portaba un arma de fuego lo agredió y le provocó una herida abierta en el área de la cabeza. Acto seguido el asaltante realizó un disparo, hiriendo a su acompañante el cual resultó ser un adolescente, identificado como Maicelo Acevedo Colón.
El dueño de la residencia narró a Telenoticias los momentos de tensión que vivió.
«Sale una persona y viene a donde mí con un arma y me dice: «¡Tírate al piso!». Yo pues, no me tengo que tirar al piso para nada y entonces quiso tirarme con el revolver que tenía dándome cantazos. Me dio un cantazo en la cara y el otro en la parte superior de la cabeza. Ahí en la parte superior, ahí se le safó el tiro, y da la casualidad que impacta al otro compañero que trajo. Ahí mismo yo siento cuando le persona le dice: «¡Me diste un tiro!», dijo el hombre ante las cámaras de Telenoticias.
Posteriormente, el joven fue transportado hacia la sala de emergencias de un hospital del área, donde falleció mientras recibía asistencia médica.
Agentes adscritos a la División de Homicidios del CIC de Aguadilla en unión al fiscal de turno se hicieron cargo de la pesquisa.