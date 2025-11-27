Embajada de China entrega instrumentos en el Instituto Nacional San Luis en Soyapango

Lo del Liverpool es una auténtica locura esta temporada donde un día le gana con solvencia y buen fútbol al Real Madrid y al otro caen en casa humillado 1-4 contra el PSV Eindhoven, tal como ocurrió el miércoles.

El club inglés no la está pasando nada bien y eso para nada es un secreto, pero dadas las diferencias con el equipo holandés nadie se imaginaba una derrota y mucho menos una humillación en el propio Anfield.

Tras ganar al Madrid dando una buena imagen, todos pensaron que sería un punto de inflexión para los ingleses y comenzarían a recuperarse, pero lejos de eso volvió a ser equipo endeble y predecible.

Con la derrota del miércoles, los de Arne Slot, quien parece que tiene las horas contadas en el club, salieron de los primeros ocho puestos y ahora mismo están para disputar los playoff.

Para el Liverpool las cosas no pintan nada bien, no solo por salir del Top 8, sino porque en el horizonte de las últimas jornadas de Champions están el Inter y el Olympique de Marsella, siendo el único accesible el Qarabağ.

