Principal
Baile en Apopa termina en pleito de bolos y con un lesionado de gravedad
Lo que parecía una noche de convivencia y diversión en un baile de discoteca en Apopa, San Salvador, terminó en una fuerte riña que dejó a una persona gravemente lesionada y con la suspensión del evento.
De acuerdo con información que circula en redes sociales, este acto de intolerancia se registró anoche el baile de cierre de las fiestas patronales del distrito.
Cuerpos de socorro atendieron la emergencia y trasladaron al herido hacia un centro asistencial, donde permanece bajo observación, debido a su grave condición de salud en el que se encuentra.
Rápidamente, varios agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) intervinieron para poner orden en el lugar, mientras que las autoridades municipales decidieron cancelar el carnaval y suspender los eventos restantes como medida de seguridad. Hasta el momento, se desconoce si hay capturados.
Internacionales -deportes
Lo del Liverpool es una locura: gana al Madrid y ahora cae humillado 1-4 contra el PSV Eindhoven
Lo del Liverpool es una auténtica locura esta temporada donde un día le gana con solvencia y buen fútbol al Real Madrid y al otro caen en casa humillado 1-4 contra el PSV Eindhoven, tal como ocurrió el miércoles.
El club inglés no la está pasando nada bien y eso para nada es un secreto, pero dadas las diferencias con el equipo holandés nadie se imaginaba una derrota y mucho menos una humillación en el propio Anfield.
Tras ganar al Madrid dando una buena imagen, todos pensaron que sería un punto de inflexión para los ingleses y comenzarían a recuperarse, pero lejos de eso volvió a ser equipo endeble y predecible.
Con la derrota del miércoles, los de Arne Slot, quien parece que tiene las horas contadas en el club, salieron de los primeros ocho puestos y ahora mismo están para disputar los playoff.
Para el Liverpool las cosas no pintan nada bien, no solo por salir del Top 8, sino porque en el horizonte de las últimas jornadas de Champions están el Inter y el Olympique de Marsella, siendo el único accesible el Qarabağ.
Internacionales -deportes
Mbappé regala un triunfazo histórico al Real Madrid en la Champions League
Tranquilos, ganó y sin polémicas, el francés Kylian Mbappé regaló este miércoles un triunfo histórico al Real Madrid en Grecia en la Champions League.
Los merengues ganaron 4-3 contra el Olympiacos con un poker de Mbappé en esta noche especial.
Los de Xabi Alonso ganaron por primera vez en territorio griego, según dato proporcionado por Mister Chip.
Además, Mbappé es el segundo jugador que hace un poker en una victoria de Champions League por 4-3. El primero fue Ilicic (Valencia 3-4 Atalanta).
El Real Madrid es quinto en la Champions League con 12 puntos y clasificando «por el momento» directamente sin problemas a la siguiente fase de la Champions.
Principal
Auxilian a conductor que sufrió fuerte accidente en Cabañas
En la tarde del miércoles reportaron un fuerte accidente de tránsito en la carretera que conduce hacia Ilobasco, en cercanías del cantón Agua Zarca, Cabañas.
Las autoridades informaron que un conductor perdió el control del vehículo y volcó a un costado de la carretera.
Un equipo de socorrista de la Cruz Verde Salvadoreña (CVS) acudió a la escena para auxiliar al conductor, luego que el vehículo diera varias vuletas.
Mientras tanto, agentes policiales procesaron la escena para determinar las causas que provocaron el siniestro.