Continúan controles antidoping en principales carreteras del país

Autoridades de Nicaragua capturaron y entregaron a El Salvador a una mujer acusada de ser de la MS 13, con lo que ya suman siete las personas arrestadas y expulsadas de esa nación en los últimos meses.

La mujer fue identificada como Maribel Reyes Yanez, alias «La Canecha», integrante de la Mara Salvatrucha 13, informó el ministro de Justicia y Seguridad, Gustavo Villatoro.

«Lo que decimos no es por invento, para estos asesinos seriales no hay otro futuro más que estar en la cárcel por el resto de sus vidas, acá no cabe ni la compasión, ni la rehabilitación», dijo el funcionario.

La salvadoreña tiene orden de captura en El Salvador por los delitos de privación de libertad, organizaciones terroristas y homicidio agravado. La presunta marera fue capturada el viernes en el municipio de El Viejo, departamento de Chinandega, noroeste de Nicaragua y cerca de la frontera con Honduras, detalló la Policía nicaragüense.

«La Policía Nacional de Nicaragua, en coordinación con la Oficina Central de Interpol para América Central, con sede en San Salvador, entregó a las autoridades de la Policía Nacional Civil de la República de El Salvador» a la mujer de nacionalidad salvadoreña, presunta miembro de la mara MS-13, indicó la fuente.

La supuesta pandillera de la MS-13 fue entregada en el puesto de control fronterizo El Guasaule, que comparten Honduras y Nicaragua.

