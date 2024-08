Ben Affleck no era del agrado de los amigos de Jennifer López

Jennifer Lopez y Ben Affleck continúan siendo el centro de atención tras los intensos rumores de problemas en su matrimonio. Ahora, fuentes cercanas a la pareja han asegurado que Affleck nunca fue el favorito entre los amigos de Lopez, especialmente Benny Medina, el antiguo y actual manager de la cantante y actriz. Según la información, la mala relación entre Medina y Affleck se remonta a los primeros años 2000 durante el fallido compromiso entre Lopez y Affleck.

Benny Medina, quien ha sido una pieza clave en la carrera de Lopez, transformándola de una bailarina en “In Living Color” a una estrella global, inicialmente dejó de trabajar con ella en 2003. Fuentes aseguran que Affleck fue un factor decisivo en esa separación profesional. No obstante, algunos años después de que Lopez y Affleck cancelaran su compromiso en 2004, Medina volvió a trabajar con la estrella y desde entonces ha sido uno de sus confidentes más cercanos.

Con el resurgimiento de su relación, nombrada por los tabloides estadounidenses como Bennifer 2.0, Medina optó por no opinar al respecto, según señaló Page Six. “Su actitud fue, ‘No voy a decir nada’”, comentó una fuente. Este silencio de Medina contrastó con el ruido que generó la reanudación del romance de Lopez y Affleck en su círculo social, impactando especialmente en la relación de Lopez con una amiga cercana, la actriz Leah Remini.

Remini, quien conoció a Lopez a través de su exesposo Marc Anthony, había aconsejado a Lopez que reflexionara sobre las razones que llevaron a la primera ruptura con Affleck antes de retomar la relación. “Porque es egoísta y no está completamente comprometido como pareja”, fue la crítica que Remini compartió, según una fuente citada por Page Six. Estas opiniones generaron tensión, al punto que Lopez no invitó a Remini a su boda con Affleck. Sin embargo, este año Remini volvió a ofrecer apoyo a Lopez en medio de los rumores sobre dificultades maritales.

La cuestión parece haber alcanzado una cúspide, con especulaciones sobre un posible divorcio a la vuelta de la esquina. Afirman que Affleck ha pausado los trámites para evitar humillar a Lopez más, pero este gesto podría llegar tarde. “Ella está furiosa. Él la ha humillado. Él fue quien inició la reconciliación”, dijo una fuente.

Desde el punto de vista de las amistades cercanas de Lopez, casi nadie aprueba a Affleck, salvo la madre de la artista. “Nadie, excepto la madre de [Lopez], quiere a Ben Affleck. Es un triple imbécil”, declaró un segundo informante, destacando la persistente animosidad hacia el actor.

Los representantes de Lopez, Affleck y Medina no han emitido comentarios al respecto de las informaciones divulgadas.

Aunque ni Affleck ni Lopez se han pronunciado respecto a su separación, a lo largo de los meses han dejado varios vestigios de que la relación se encuentra en crisis. Algunas de las pruebas más claras de la situación que enfrenta el matrimonio es que Ben no estuvo presente en el cumpleaños de JLo el pasado 24 de julio. Además, la aún pareja vivió su aniversario de bodas en puntos contrarios de Estados Unidos. Mientras Affleck se encontraba en Los Ángeles, Jennifer fue vista paseándose por los Hamptons, en Nueva York.

Como cereza del pastel, se reportó la venta de la mansión que la pareja compartía. Mientras el trato se cerraba, Affleck ya se había mudado a un departamento para él solo.

