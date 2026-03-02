Conductor ebrio que ocasionó accidente de tránsito es detenido

El reconocimiento internacional de calidad y elevados estándares de sabor del café salvadoreño se materializó en enero pasado en ventas internacionales que superaron los $28.2 millones.

Este monto implica un crecimiento del 260.5 %, al comparar los resultados con los obtenidos en enero de 2025, cuando las ventas del grano nacional sumaron $7.9 millones, lo que implica una diferencia de $20.3 millones.

Los $28.2 millones de enero de este año equivalen a 84.8 quintales que fueron comercializados por $331.6 cada uno.

Estos datos convierten al primer mes de 2026 en el mejor enero en cuanto a las exportaciones de café en los últimos 10 años, casi triplicando el último mejor desempeño que se tuvo en 2023 con una comercialización que ascendió $10.5 millones.

En detalle, los datos estadísticos del Banco Central de Reserva (BCR) que las ventas enero del grano nacional sumaron $6.2 millones en 2017; $4.5 millones en 2018; $7.2 millones en 2019; $7.6 millones en 2020; $5.6 millones en 2021; 6.3 millones en 2022; $10.5 millones en 2023; $4.3 millones en 2024; $7.9 millones en 2025; y $28.2 este año.

Asimismo, en la cima de los principales compradores del grano nacional se siguen posicionando Estados Unidos con $18.6 millones; y Bélgica con $3.1 millones hasta el cierre del mes anterior.

Sin embargo, otros destinos hasta los que llegó el café de El Salvador fueron Italia, Finlandia, Alemania, Canadá, Sudáfrica, Japón, Australia, y Francia, según los registros del banco estatal.

Este auge en ventas permitió que durante enero de 2026, el café signifique el 5 % de las exportaciones totales de El Salvador.

Por otra parte, las estadísticas oficiales también mostraron que otro producto tradicional que mostró una fuerte comercialización durante el mes en análisis fue el azúcar de caña, la cual alcanzó ventas por $40.4 millones.

Es decir, que este producto registró un alza del 111.9 % con respecto al registro de 2025 cuando sumó ventas por $19 millones, lo que implica un saldo adicional de $29.4 millones.

EXPORTACIONES GENERALES

El último reporte de comercio exterior del Banco Central de Reserva (BCR), reveló que el año arrancó con flujos importantes en las exportaciones de los productos que El Salvador vende al mundo.

Durante enero de 2026, las ventas internacionales sumaron $559.4 millones, lo que implica un crecimiento del 8.5 %, al comparar los datos con los registrados en el mismo mes del año previo, cuando ascendieron a $515.7 millones.

Los datos del BCR también indican que Estados Unidos y Centroamérica se mantienen como los principales mercados de los productos salvadoreños, con 36.9 % de las exportaciones que son enviadas al primero, y el 50.3 % hacia el segundo.

Comparte esto: Facebook

X



Me gusta esto: Me gusta Cargando...