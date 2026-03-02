Principal
Capturan a hombre acusado de agredir a su compañera de vida en Cojutepeque
La Policía Nacional Civil de El Salvador informó sobre la captura de un hombre acusado de agredir a su compañera de vida en el distrito de Cojutepeque, Cuscatlán Sur, luego de que el caso fuera denunciado a través de un video difundido en redes sociales.
El procedimiento se llevó a cabo en la colonia Las Delicias de Cojutepeque, donde los equipos policiales ubicaron y detuvieron al señalado.
El capturado fue identificado como Jonathan Mauricio García Rivas, de 32 años de edad.
De acuerdo con la institución, el detenido será remitido ante las instancias correspondientes por el delito de lesiones, en el marco de acciones vinculadas al Plan Control Territorial.
Principal
Conductor ebrio que ocasionó accidente de tránsito es detenido
Cristóbal Post Aquino Waller, de 29 años, fue detenido por agentes de la Policía Nacional Civil (PNC), tras provocar un accidente de tránsito en estado de ebriedad, el cual dejó lesiones en una persona y daños.
La PNC recibió información para inspeccionar un accidente vial en Tamanique, La Libertad Costa, y al llegar a la escena notaron que el conductor responsable estaba ebrio.
Para dejar constancia y tener una evidencia tomaron la prueba de alcotest la cual confirmó que Aquino Waller manejaba con 239 grados de alcohol, por lo que fue detenido para que la Fiscalía General de la República le inicie el proceso penal.
«Este sujeto ocasionó un accidente de tránsito sobre el km 49 ½ de la carretera Litoral, donde resultó una mujer lesionada y daños materiales», publicó la Policía.
La captura la hicieron por los delitos de conducción peligrosa de vehículo automotor y lesiones culposas.
Principal
El Fonat refuerza la cultura vial en los centros escolares
El Fondo para la Atención a las Víctimas de Accidentes de Tránsito (Fonat) beneficia a más de 5,000 estudiantes a través de los Comités de Seguridad Vial a escala nacional. Esto como parte de las acciones estratégicas que impulsa la institución para contribuir a la reducción de los siniestros de tránsito en el país.
Desde el inicio del año escolar, el Fonat ha activado los protocolos de protección a través de los comités en distintos centros educativos, con el objetivo de reforzar la cultura de prevención y respeto a las normas de tránsito.
«Esta iniciativa busca salvaguardar la vida y la integridad de nuestros niños y jóvenes, fomentando entornos escolares más seguros», enfatizó la institución.
De acuerdo con el Fonat, estas acciones benefician a miles de estudiantes, quienes no solo reciben orientación y formación en seguridad vial, si no también se convierten en promotores de una nueva cultura vial.
«Los estudiantes participan en procesos de sensibilización, acompañamiento técnico y entrega de elementos de protección, todo esto con el objetivo de influir positivamente en ellos y en las conductas de sus compañeros, docentes y familias», indicó.
La institución reafirma el compromiso de continuar enfocando los esfuerzos por la prevención en población estudiantil, convencidos de que la educación y la formación temprana son pilares fundamentales para reducir los riesgos.
Principal
Las exportaciones de café crecieron 260.5 % en enero de 2026
El reconocimiento internacional de calidad y elevados estándares de sabor del café salvadoreño se materializó en enero pasado en ventas internacionales que superaron los $28.2 millones.
Este monto implica un crecimiento del 260.5 %, al comparar los resultados con los obtenidos en enero de 2025, cuando las ventas del grano nacional sumaron $7.9 millones, lo que implica una diferencia de $20.3 millones.
Los $28.2 millones de enero de este año equivalen a 84.8 quintales que fueron comercializados por $331.6 cada uno.
Estos datos convierten al primer mes de 2026 en el mejor enero en cuanto a las exportaciones de café en los últimos 10 años, casi triplicando el último mejor desempeño que se tuvo en 2023 con una comercialización que ascendió $10.5 millones.
En detalle, los datos estadísticos del Banco Central de Reserva (BCR) que las ventas enero del grano nacional sumaron $6.2 millones en 2017; $4.5 millones en 2018; $7.2 millones en 2019; $7.6 millones en 2020; $5.6 millones en 2021; 6.3 millones en 2022; $10.5 millones en 2023; $4.3 millones en 2024; $7.9 millones en 2025; y $28.2 este año.
Asimismo, en la cima de los principales compradores del grano nacional se siguen posicionando Estados Unidos con $18.6 millones; y Bélgica con $3.1 millones hasta el cierre del mes anterior.
Sin embargo, otros destinos hasta los que llegó el café de El Salvador fueron Italia, Finlandia, Alemania, Canadá, Sudáfrica, Japón, Australia, y Francia, según los registros del banco estatal.
Este auge en ventas permitió que durante enero de 2026, el café signifique el 5 % de las exportaciones totales de El Salvador.
Por otra parte, las estadísticas oficiales también mostraron que otro producto tradicional que mostró una fuerte comercialización durante el mes en análisis fue el azúcar de caña, la cual alcanzó ventas por $40.4 millones.
Es decir, que este producto registró un alza del 111.9 % con respecto al registro de 2025 cuando sumó ventas por $19 millones, lo que implica un saldo adicional de $29.4 millones.
EXPORTACIONES GENERALES
El último reporte de comercio exterior del Banco Central de Reserva (BCR), reveló que el año arrancó con flujos importantes en las exportaciones de los productos que El Salvador vende al mundo.
Durante enero de 2026, las ventas internacionales sumaron $559.4 millones, lo que implica un crecimiento del 8.5 %, al comparar los datos con los registrados en el mismo mes del año previo, cuando ascendieron a $515.7 millones.
Los datos del BCR también indican que Estados Unidos y Centroamérica se mantienen como los principales mercados de los productos salvadoreños, con 36.9 % de las exportaciones que son enviadas al primero, y el 50.3 % hacia el segundo.