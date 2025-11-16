Conductor ebrio causa accidente y provoca la muerte del bebé de una de las víctimas

El futbol mexicano se cimbró la mañana de este 16 de noviembre luego de que trascendió que Marco Antonio Rodríguez, uno de los árbitros más reconocidos del siglo XXI, fue detenido.

El medio deportivo Récord fue el que dio a conocer la noticia, afirmando que, un documento en su posesión, valida que el silbante azteca está siendo acusado por violencia familiar.

«Chiquidrácula», como es conocido, ya había sido detenido por este mismo delito en 2023, pero en aquel entonces fue puesto en libertad rápidamente.

La citada fuente asegura que Marco Antonio Rodríguez tendrá una audiencia el próximo martes 18 de noviembre, a las 12:30 horas. A diferencia de la ocasión anterior, esta vez deberá comparecer físicamente sobre el delito que se le imputa.

Marco Antonio Rodríguez, mejor conocido como «Chiquidrácula», es un exárbitro mexicano que se convirtió en una de las figuras más mediáticas y reconocidas del futbol nacional e internacional por su estilo enérgico, su carácter firme y su manera particular de impartir justicia dentro del terreno de juego.

Durante más de dos décadas fue uno de los silbantes más constantes de la Liga MX y también representó a México en torneos de gran prestigio, incluyendo tres Copas del Mundo: Alemania 2006, Sudáfrica 2010 y Brasil 2014.

Su nombre se volvió aún más recordado tras dirigir el histórico Brasil 1-7 Alemania en semifinales del Mundial 2014, uno de los partidos más impactantes en la historia del futbol.

Tras su retiro, incursionó como analista, entrenador y conferencista, manteniéndose cercano al deporte que marcó su vida. Su personalidad polémica pero profesional lo ha convertido en un personaje permanente en la conversación futbolera.

