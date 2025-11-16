Principal
Conductor ebrio causa accidente y provoca la muerte del bebé de una de las víctimas
La Policía Nacional Civil informó que Kevin Alexander Cortez Sermeño, de 28 años, es el responsable del accidente de tránsito ocurrido en el kilómetro 58 de la carretera antigua de Santa Ana hacia San Salvador, donde tres personas resultaron lesionadas.
Inicialmente, un motociclista, su acompañante y una mujer que esperaba el bus en una parada fueron trasladados a un centro asistencial debido a las heridas sufridas tras la colisión. Posteriormente, las autoridades confirmaron que una de las lesionadas estaba embarazada y, lamentablemente, su bebé de 32 semanas falleció en el hospital.
La prueba de alcotest practicada al conductor arrojó 106° de alcohol, por lo que será remitido por los delitos de homicidio culposo, lesiones culposas y conducción peligrosa.
Agentes de la División de Tránsito continúan procesando la escena para completar las investigaciones correspondientes.
Internacionales -deportes
Cae «Chiquidrácula» el arbitro mexicano que fue detestado en el estadio Cuscatlán
El futbol mexicano se cimbró la mañana de este 16 de noviembre luego de que trascendió que Marco Antonio Rodríguez, uno de los árbitros más reconocidos del siglo XXI, fue detenido.
El medio deportivo Récord fue el que dio a conocer la noticia, afirmando que, un documento en su posesión, valida que el silbante azteca está siendo acusado por violencia familiar.
«Chiquidrácula», como es conocido, ya había sido detenido por este mismo delito en 2023, pero en aquel entonces fue puesto en libertad rápidamente.
La citada fuente asegura que Marco Antonio Rodríguez tendrá una audiencia el próximo martes 18 de noviembre, a las 12:30 horas. A diferencia de la ocasión anterior, esta vez deberá comparecer físicamente sobre el delito que se le imputa.
Marco Antonio Rodríguez, mejor conocido como «Chiquidrácula», es un exárbitro mexicano que se convirtió en una de las figuras más mediáticas y reconocidas del futbol nacional e internacional por su estilo enérgico, su carácter firme y su manera particular de impartir justicia dentro del terreno de juego.
Durante más de dos décadas fue uno de los silbantes más constantes de la Liga MX y también representó a México en torneos de gran prestigio, incluyendo tres Copas del Mundo: Alemania 2006, Sudáfrica 2010 y Brasil 2014.
Su nombre se volvió aún más recordado tras dirigir el histórico Brasil 1-7 Alemania en semifinales del Mundial 2014, uno de los partidos más impactantes en la historia del futbol.
Tras su retiro, incursionó como analista, entrenador y conferencista, manteniéndose cercano al deporte que marcó su vida. Su personalidad polémica pero profesional lo ha convertido en un personaje permanente en la conversación futbolera.
Internacionales
Autoridades investigan fatal atropello en Panajachel, Guatemala que dejó dos víctimas mortales
En Panajachel, Sololá, Guatemala, una madre y su hija perdieron la vida al ser atropelladas por un microbús con placas salvadoreñas. El hecho ocurrió el sábado, cuando ambas víctimas se desplazaban en una motocicleta y fueron embestidas por el vehículo que habría perdido el control.
Las fallecidas fueron identificadas como Enma Aguilar Yoc y su hija Marleny Sahón Aguilar, una reconocida chef de la localidad. Tras el impacto, la madre fue trasladada de emergencia al Hospital Nacional de Sololá, donde murió minutos después debido a la gravedad de las lesiones. Marleny falleció en el lugar del accidente. La chef deja en la orfandad a una niña de 10 años.
Según los reportes preliminares, el microbús habría sufrido fallas en el sistema de frenos, lo que llevó al conductor a invadir el carril contrario. En su trayectoria también habría colisionado con un pick up y con otras motocicletas, dejando más personas lesionadas que fueron atendidas por los cuerpos de socorro.
La Policía Nacional Civil de Guatemala y las autoridades de tránsito iniciaron las investigaciones para determinar responsabilidades y verificar las condiciones mecánicas del transporte involucrado.
Principal
Puente de 40 metros en Lislique impulsa la conectividad y el desarrollo en La Unión Norte
La Dirección de Obras Municipales (DOM) entregó un nuevo puente de 40 metros de longitud y 6 metros de ancho en Lislique, La Unión Norte, una estructura que hoy marca un cambio profundo para las comunidades que durante años enfrentaron caminos complicados, riesgosos y propensos a quedar incomunicados en época de lluvia.
La obra, construida con vigas de acero y una losa de concreto armado reforzado, garantiza mayor resistencia ante las crecidas del río y las condiciones climáticas de la zona. Además, cuenta con estribos, muros de retención y obras de protección con enrocado, elementos diseñados para dar durabilidad y seguridad tanto a peatones como a automovilistas.
Este puente forma parte del mejoramiento de más de 2.5 kilómetros de camino rural que conecta el casco urbano de Lislique con los cantones El Chilamate, Guajiniquil y El Derrumbado. Previamente, este tramo representaba una ruta complicada, con altos niveles de deterioro y dificultades para el transporte de personas y productos agrícolas.
Gracias a esta intervención, alrededor de 3,000 habitantes tienen ahora una vía segura, digna y transitable durante todo el año. La nueva infraestructura mejora la movilidad, facilita el comercio local, fortalece la comunicación entre comunidades y ayuda a que los agricultores puedan trasladar sus cosechas sin los retrasos y riesgos que antes enfrentaban.