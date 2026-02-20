Principal
Condenan a cinco años de prisión y pagar más de $375,000 a dueño de GT Talleres
El Tribunal Segundo de Sentencia de San Salvador llevó a cabo la vista pública en contra de José René Ventura Alvarado, acusado del delito de estafa agravada.
De acuerdo con la investigación, entre diciembre de 2018 y enero de 2019, el imputado se reunió con la víctima, presentándose como propietario de una sociedad importante de talleres y negoció la adquisición de una cantidad masiva de llantas.
José Ventura propuso recibir la mercadería y efectuar el pago en un tiempo estipulado. La víctima, confiando en la supuesta reputación de la sociedad, cumplió lo acordado y entregó cuatro pedidos en diversas sucursales de los talleres, cuyo valor total ascendió a $375,360.04.
Transcurrido el tiempo pactado, el imputado no realizó el pago. Tras varios intentos fallidos por recuperar el dinero y ante múltiples excusas por parte del procesado, la víctima interpuso la denuncia correspondiente.
Durante el desfile probatorio, el tribunal determinó que el imputado solicitó la entrega de las llantas haciéndose pasar por un empresario confiable y afirmando poseer dos sociedades; sin embargo, dichas sociedades ni siquiera estaban constituidas legalmente.
Asimismo, se estableció que no tenía intención de cumplir con el pago de la mercadería. Por estos hechos, el tribunal le impuso una pena de cinco años de prisión, que podrían aumentar si Ventura Alvarado no cumple con el pago de $375,360.04 en concepto de responsabilidad civil.
Revelan causa de muerte de Peter Greene, actor de ‘Pulp Fiction’: una herida de bala en la axila acabó con su vida
Dos meses después de su muerte se ha conocido, por fin, qué causó la muerte del actor estadounidense Peter Greene. Ahora se sabe que falleció de manera accidental.
El intérprete, conocido por sus papeles en películas como Pulp Fiction, La máscara, Sospechosos habituales o Alerta máxima 2, fue hallado muerto el pasado 12 de diciembre en su apartamento del Lower East Side, en Nueva York.
El pasado miércoles, 18 de febrero, la oficina del responsable forense de Nueva York ha comunicado que el deceso del artista se produjo como consecuencia de una herida de bala en la axila izquierda, que también dañó su arteria braquial.
Al parecer, el actor disparó accidentalmente su arma y la herida acabó con su vida. Los médicos no pudieron hacer nada para salvarlo, ya que había fallecido cuando lo encontraron.
El New York Daily News fue el primero en informar sobre la muerte de Peter Greene. Su representante, Gregg Edwards, confirmó que fue encontrado muerto en su piso.
En declaraciones ofrecidas a NBC News explicó que fue un vecino quien alertó a las autoridades después de percatarse de que la música en su apartamento estuvo sonando durante más de 24 horas.
La policía tocó la puerta, pero nadie respondió, así que los agentes tuvieron que echarla abajo. Su mánager había hablado con él a principios de esa misma semana.
«Era uno de los mejores actores de reparto del planeta. Nadie interpretó a un villano mejor que Peter», declaró Edwards entonces sobre su talento escénico.
Asimismo, destacaba su calidad humana: «Pero también tenía, ya sabes, un lado amable que la mayoría de la gente no veía, y un corazón enorme. Era un buen amigo que te daba hasta la camisa. Era querido y lo extrañaremos».
El actor, que tenía 60 años en el momento de su muerte, nació en Montclair, Nueva Jersey (Estados Unidos) en 1965. A lo largo de su carrera cinematográfica interpretó a numerosos villanos del cine.
«El último proyecto de Peter surgió de su pasión por concienciar sobre las muertes a nivel mundial causadas por el desmantelamiento de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) por parte de la administración», declaró su representante.
«La mejor manera de honrarlo sería ayudarlo a difundir la información sobre lo que está sucediendo», destacaba.
Con una presencia física imponente y un registro muy marcado por personajes oscuros, Peter Greene se especializó en dar vida a delincuentes, mafiosos y figuras moralmente ambiguas. Sumó más de 40 trabajos entre cine y televisión a lo largo de más de dos décadas de carrera.
Su salto a la popularidad llegó con dos títulos emblemáticos estrenados en 1994: Pulp Fiction, donde interpretó a Zed, el perturbador guardia motero que protagoniza una de las escenas más impactantes del filme de Quentin Tarantino.
También participó en La máscara, en la que dio vida a Dorian Tyrell, el mafioso dueño de un club nocturno y gran antagonista del personaje de Jim Carrey.
A estos papeles se sumaron apariciones en producciones como Sospechosos habituales, Alerta máxima 2 y De ladrón a policía, que consolidaron su imagen como rostro recurrente del cine criminal y de acción de la época.
Perro lobo irrumpe en plena competencia de los Juegos Olímpicos de Invierno y sorprende a atletas y público
Una escena sin precedentes se registró este miércoles durante las competencias de los Juegos Olímpicos de Invierno 2026, cuando un ejemplar de perro lobo invadió la pista de esquí alpino, obligando a suspender momentáneamente la actividad. El incidente ocurrió en pleno desarrollo de la prueba clasificatoria, provocando el asombro de los esquiadores que se encontraban en la zona de descenso y de los miles de espectadores presentes.
El animal, identificado preliminarmente como un perro lobo checoslovaco que se habría escapado de una zona aledaña a la Villa Olímpica, logró burlar los cercos de seguridad perimetrales. El can corrió a gran velocidad por la nieve, cruzando la trayectoria de uno de los competidores, quien afortunadamente logró realizar una maniobra de frenado a tiempo para evitar una colisión que pudo resultar fatal para ambos.
Los cuerpos de emergencia y el personal de seguridad de los Juegos Olímpicos activaron de inmediato un protocolo de contención. Tras varios minutos de persecución controlada, los cuidadores lograron retirar al animal de la zona de alta velocidad sin que se reportaran heridos. La organización del evento confirmó que la competencia se reanudó tras realizar una inspección técnica de la superficie para garantizar la seguridad de los atletas.
Este tipo de incursiones de fauna no es totalmente ajeno a las sedes de montaña, aunque la presencia de un perro lobo en una zona de alta competición es sumamente inusual. De acuerdo con el Comité Organizador, se reforzarán los puntos de acceso en los límites boscosos de la sede para evitar que otros animales domésticos o salvajes pongan en riesgo la integridad de los participantes.
La transmisión internacional captó el momento exacto en que el perro lobo parecía disfrutar de la carrera sobre la nieve, ajeno a la gravedad del entorno deportivo. Por ahora, el video se ha vuelto tendencia global, sumando un capítulo curioso y tenso a la historia de la máxima justa deportiva de invierno.
Más de 28 mil personas se benefician con nueva obra vial en Ahuachapán
El Ministerio de Obras Públicas informó sobre la transformación de 8 kilómetros de la calle que conecta desde El Ceibillo hacia San José El Naranjo, en el departamento de Ahuachapán. La obra busca mejorar la conectividad y garantizar un tránsito más seguro para las comunidades de la zona.
Con la pavimentación de esta vía, niños, jóvenes y adultos podrán movilizarse en condiciones óptimas, facilitando el acceso a centros educativos, comercios y servicios básicos. La intervención forma parte de los proyectos de infraestructura impulsados para fortalecer el desarrollo local.
Más de 28,000 habitantes son beneficiados directamente con la mejora de la calle que conduce a San José El Naranjo, en Jujutla, Ahuachapán Sur, impactando positivamente en la calidad de vida y dinamizando la economía del sector.