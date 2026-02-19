Más de 28 mil personas se benefician con nueva obra vial en Ahuachapán

El próximo domingo 22 de febrero ingresará un nuevo evento de vientos nortes que podría traer ráfagas de hasta 70 kilómetros por hora y una disminución de temperaturas para mediados de la próxima semana, según informó el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN).

La intensidad de los vientos podría alcanzar entre 50 y 70 km/h e incluso mayores en zonas que tiendan a favorecer el aceleramiento del viento durante el lunes y martes de la próxima semana.

Durante el evento, se prevé que las madrugadas más frías sean el miércoles, jueves y viernes con temperaturas que oscilarán entre 4 a 14 °C en zonas altas, de 14 a 19 °C en valles interiores y de 21 a 24 °C en la zona costera.

Ante el descenso de temperaturas y vientos nortes, el MARN recomienda abrigarse adecuadamente, cuidar a niños, adultos mayores y personas vulnerables, así como evitar la permanencia prolongada a la intemperie.

Además, evitar las quemas agrícolas en periodos de vientos fuertes y mantenerse informado por los canales oficiales del MARN.

De acuerdo con el pronóstico para este viernes, durante la madrugada y la mañana se prevé que el cielo esté parcialmente nublado, con posibles lluvias breves en horas de la madrugada en la zona central.

Por la tarde, el cielo estará parcialmente nublado sobre la cordillera volcánica, con énfasis en el sector occidental; y por la noche, se prevé un cielo poco nublado en el centro y occidente, y parcialmente nublado con posibles lluvias breves en la zona oriental.

El viento será del noreste, con velocidades entre 10 y 22 km/h. Por la tarde, únicamente en el sector costero, se tendrá el ingreso de la brisa marina, con velocidades entre 7 y 15 km/h.

«Las condiciones atmosféricas continúan regidas por el flujo del este y vaguadas», enfatizó el MARN.

