Más de 28 mil personas se benefician con nueva obra vial en Ahuachapán
El Ministerio de Obras Públicas informó sobre la transformación de 8 kilómetros de la calle que conecta desde El Ceibillo hacia San José El Naranjo, en el departamento de Ahuachapán. La obra busca mejorar la conectividad y garantizar un tránsito más seguro para las comunidades de la zona.
Con la pavimentación de esta vía, niños, jóvenes y adultos podrán movilizarse en condiciones óptimas, facilitando el acceso a centros educativos, comercios y servicios básicos. La intervención forma parte de los proyectos de infraestructura impulsados para fortalecer el desarrollo local.
Más de 28,000 habitantes son beneficiados directamente con la mejora de la calle que conduce a San José El Naranjo, en Jujutla, Ahuachapán Sur, impactando positivamente en la calidad de vida y dinamizando la economía del sector.
Anuncian evaluación profunda del arbitraje nacional
El presidente de la Federación Salvadoreña de Fútbol (FESFUT), Yamil Bukele, anunció que la institución abordará de inmediato el tema del arbitraje, al considerar que se trata de un aspecto delicado y sensible dentro del fútbol salvadoreño. El dirigente explicó que antes de emitir cualquier postura pública o tomar decisiones, se ha convocado a una reunión urgente con los responsables de las asignaciones arbitrales en el fútbol profesional.
Bukele señaló que el balompié nacional merece decisiones arbitrales acordes a la visión de desarrollo que se impulsa y al respeto que demanda su afición. Asimismo, reconoció que situaciones ocurridas en los últimos días han generado inquietud dentro de la federación.
En ese sentido, la FESFUT realizará una evaluación profunda del desempeño arbitral, con el objetivo de acelerar medidas que permitan elevar el nivel, la consistencia, la responsabilidad y la transparencia. El presidente enfatizó que el respeto a la competencia, a los clubes y a la afición es innegociable.
Protección Civil atendió más de 30 incendios en un día
Protección Civil informó que durante la jornada de ayer se atendieron un total de 36 incendios a escala nacional. Del total, 30 fueron incendios en maleza, dos forestales, uno en un basurero y uno más en un vehículo.
Las autoridades detallaron que los equipos de primera respuesta se desplazaron a distintos puntos del país para controlar y liquidar los siniestros, evitando su propagación y mayores afectaciones a la población y al medio ambiente.
Asimismo, recordaron que la Alerta Amarilla por incendios continúa vigente, por lo que instaron a la ciudadanía a acatar las recomendaciones de prevención y reportar de inmediato cualquier conato de incendio a las instituciones correspondientes.
Pronostican ingreso de vientos nortes y bajas temperaturas a partir del fin de semana
El próximo domingo 22 de febrero ingresará un nuevo evento de vientos nortes que podría traer ráfagas de hasta 70 kilómetros por hora y una disminución de temperaturas para mediados de la próxima semana, según informó el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN).
La intensidad de los vientos podría alcanzar entre 50 y 70 km/h e incluso mayores en zonas que tiendan a favorecer el aceleramiento del viento durante el lunes y martes de la próxima semana.
Durante el evento, se prevé que las madrugadas más frías sean el miércoles, jueves y viernes con temperaturas que oscilarán entre 4 a 14 °C en zonas altas, de 14 a 19 °C en valles interiores y de 21 a 24 °C en la zona costera.
Ante el descenso de temperaturas y vientos nortes, el MARN recomienda abrigarse adecuadamente, cuidar a niños, adultos mayores y personas vulnerables, así como evitar la permanencia prolongada a la intemperie.
Además, evitar las quemas agrícolas en periodos de vientos fuertes y mantenerse informado por los canales oficiales del MARN.
De acuerdo con el pronóstico para este viernes, durante la madrugada y la mañana se prevé que el cielo esté parcialmente nublado, con posibles lluvias breves en horas de la madrugada en la zona central.
Por la tarde, el cielo estará parcialmente nublado sobre la cordillera volcánica, con énfasis en el sector occidental; y por la noche, se prevé un cielo poco nublado en el centro y occidente, y parcialmente nublado con posibles lluvias breves en la zona oriental.
El viento será del noreste, con velocidades entre 10 y 22 km/h. Por la tarde, únicamente en el sector costero, se tendrá el ingreso de la brisa marina, con velocidades entre 7 y 15 km/h.
«Las condiciones atmosféricas continúan regidas por el flujo del este y vaguadas», enfatizó el MARN.