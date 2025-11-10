Internacionales -deportes
Con Dua Lipa en el palco Boca le pasa por encima a River en el clásico del fútbol argentino
Boca Juniors se quedó con el clásico del fútbol argentino con marcador de 2-0 ante Club Atlético River Plate en el estadio Carlos J Armando, mejor conocido como La Bombonera.
Este clásico tuvo un ingrediente especial, la cantante Dua Lipa estuvo como invitada especial en el palco de La Bombonera.
River llegó a La Bombonera a defenderse, dispuso una línea de cinco en el fondo apostándole a los contragolpes como único recurso en ataque.
Mientras que el DT de Boca dispuso una línea de cuatro defensores con Barinaga, Di Llolo, Ayrton Costa y Blanco, en la media cancha se paró el doble cinco con el campeón del mundo con el seleccionado argentino, Leandro Paredes, y el cinco subcampeón mundial categoría Sub-20, Milton Delgado.
Por los costados Boca atacaba con el chileno Carlos Palacios y El Chango Exequiel Zeballos, en ataque Úbeda mandó el doble nueve conformado por Milton Giménez y el uruguayo Miguel La Bestia Merentiel.
Hasta el 45’ del primer tiempo el partido fue parejo, pero apareció el Chango Zeballos que abrió el marcador venciendo en dos tiempos al arquero millonario, Franco Armani.
El gol del Chango cayó como un mazazo que dejó desorientado a River y al 47’ del tiempo corrido Zeballos desbordó por la banda izquierda y mandó un centro a Merentiel, que no tuvo que hacer más que poner el pie para darle al balón dirección al fondo de la red.
A partir del segundo gol de Boca el DT de River bajó los brazos, el técnico que hizo campeón al millonario en la final de Madrid hizo sustituciones irrelevantes y sus jugadores se percibieron vencidos, no hubo respuesta desde la rebeldía futbolística.
Ante un River entregado, Boca no tuvo más que gestionar el partido en busca de dar el tiro de gracia, sin embargo, no hubo fortuna y el millonario cayó por diferencia mínima de 2-0.
Con el triunfo Boca clasificó directamente a la Copa Libertadores de América de 2026 y es líder de su zona en el campeonato argentino.
FIFA realizará el 20 de noviembre el sorteo de las últimas plazas para el Mundial 2026
La FIFA anunció que el próximo 20 de noviembre se llevará a cabo en su sede en Zúrich, Suiza, el sorteo de las eliminatorias que definirán las últimas cuatro plazas europeas para la Copa del Mundo 2026.
Durante el evento también se sortearán los torneos clasificatorios intercontinentales de Asia, África, Oceanía, CONMEBOL y CONCACAF, que determinarán las dos últimas selecciones que completarán el listado final de equipos mundialistas.
En total, 22 selecciones conocerán su recorrido en esta fase: 16 a través de las eliminatorias europeas y 6 mediante el torneo intercontinental.
La FIFA detalló que primero se sorteará el torneo clasificatorio intercontinental y luego las eliminatorias europeas, una vez concluya la ventana de noviembre, la cual confirmará la clasificación de 14 equipos más —3 de la Concacaf y 11 de la UEFA— que se sumarán a las 28 selecciones ya clasificadas para el Mundial 2026.
Internacionales -deportes
Real Madrid fijaría millonario precio a Vinícius en caso de no renovar contrato
El futuro de Vinícius Jr. continúa siendo motivo de debate en el entorno del Real Madrid. Según informó el periodista Marcos Benito en el programa El Chiringuito, el club merengue habría definido un precio mínimo de 150 millones de euros por el delantero brasileño en caso de que no renueve su contrato, el cual vence en el verano de 2027.
“Me dicen que, como mínimo, el Real Madrid pedirá 150 millones de euros. Siendo su último año de contrato y sin dejar dinero en 2027, creo que es un precio justo”, declaró Benito.
Si el jugador no firma su renovación antes de enero de 2026, se prevé que el club evalúe posibles ofertas durante el verano de ese año, considerado el último momento viable para obtener beneficios económicos por su traspaso.
De mantenerse el escenario actual, Vinícius Jr. quedaría como agente libre a partir del 1 de enero de 2027.