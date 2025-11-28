Choque viral registrado en carretera El Litoral

El veterano de guerra intentó anular la venta después de haber firmado y recibido el pago, alegando que no estaba en pleno uso de sus facultades

Otro lío legal para Katy Perry finalmente llegó a su conclusión. Aunque la cantante no obtuvo la suma total que solicitaba, el fallo la favoreció y le dio la razón tras cinco años de litigios.

Perry obtuvo una victoria judicial contra el empresario texano Carl Westcott por la mansión valuada en 15 millones de dólares que compró en Montecito, California, de acuerdo con Rolling Stone.

Un juez del Tribunal Superior del Condado de Los Ángeles firmó una orden que le otorgará a Perry 1.8 millones de dólares en daños y perjuicios, siempre que ninguna de las partes presente objeciones en los próximos diez días.

El conflicto comenzó en 2020, cuando la estrella pop adquirió la propiedad junto a su entonces pareja, Orlando Bloom. Pocos días después de concretarse la venta, Westcott intentó anularla alegando que, debido a los analgésicos recetados tras una cirugía, no estaba en pleno uso de sus facultades, a pesar de que el trato había seguido el proceso normal de cierre.

La intérprete de Roar solicitó 4.7 millones de dólares en compensación por pérdidas de alquiler y reparaciones, cifra que se filtró a la prensa y redes sociales, donde la presentaron como una “villana” por exigir tal cantidad a un “veterano mayor”. Westcott, por su parte, argumentó que la compensación debía limitarse a 260 mil dólares.

Según Reforma, el juez Joseph Lipner estableció un punto intermedio: 2.8 millones por pérdida de alquiler y 260 mil por reparaciones, con una deducción de un millón de dólares por intereses y oportunidades de inversión que Perry pudo haber aprovechado durante el litigio.

Perry había depositado 9 millones de dólares en garantía y tomó posesión de la mansión en abril de 2024, dejando pendientes los 6 millones restantes del precio total hasta la resolución de los daños.

La cantante argumentó que la espera le provocó más de 3 millones de dólares en pérdidas por alquileres y que la propiedad sufrió daños por inundaciones y la caída de un árbol, con reparaciones estimadas en 2.29 millones para restaurarla a su estado original.

Los abogados de Perry enfatizaron que la responsabilidad de mantener la propiedad en las condiciones acordadas recaía sobre Westcott, y que los presupuestos presentados reflejaban los costos necesarios para cumplir con el contrato de compraventa.

La finca, de más de 2.5 acres, incluye la casa principal, una casa de huéspedes de tres habitaciones, caseta de piscina, gimnasio, piscina y un edificio de equipo. Además, se ubica en un vecindario donde también residen figuras como Meghan Markle y Oprah Winfrey.

