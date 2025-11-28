Principal
Vicepresidente Ulloa encabeza graduación de la primera graduación del Programa de Certificación en Administración Pública
Profesionalizar la función pública es construir un mejor país.🇸🇻 El vicepresidente de la República y rector de la Escuela Superior de Innovación en la Administración Pública (ESIAP), Félix Ulloa, presidió la Primera Graduación del Programa de Certificación en Administración Pública, de 5,000 funcionarios provenientes de 113 instituciones del Estado, un acto que reunió a una representación de las tres instituciones con mejor desempeño.
Durante su intervención, el Vicepresidente Ulloa subrayó que la función pública es el pilar que sostiene al Estado incluso en los momentos más difíciles; por ello, su profesionalización es una prioridad nacional. “Este proceso formativo reafirma que un Estado fuerte inicia con servidores públicos éticos y competentes”, afirmó el Vicemandatario.
#Ahora Este día se llevó a cabo la primera graduación del programa de Certificación en Administración pública donde 5,000 estudiantes fueron capacitados como futuros líderes del Estado. El Vicepresidente de la República Felix Ulloa dirigió un mensaje a los graduados. El evento se… pic.twitter.com/NIUse1Uery
— Diario Digital Cronio (@croniosv) November 28, 2025
Asimismo, destacó que esta apuesta nacional no solo estandariza competencias, sino que eleva la calidad del talento gubernamental para responder a los retos que el país demanda en materia de gobernanza, institucionalidad y servicio. El Gobierno reafirma que la excelencia en la gestión pública es un pilar estratégico para construir un mejor país.}
Fotos: Rocío Morán / diario Digital Cronio
.
Por su parte, la Directora Ejecutiva de la ESIAP, Claudia de Larin, enfatizó que este proceso formativo responde a las exigencias de un país que necesita servidores públicos preparados, íntegros y comprometidos con el bien común. “La verdadera transformación ocurre cuando el conocimiento se multiplica y se convierte en motor de cambio dentro de cada institución”, señaló.
Esta certificación fortalece las competencias del talento humano a través de un proceso compuesto por nueve módulos, que abordan temas como:
🔵Anticorrupción
🔵Administración pública
🔵Bitcoin
🔵Inteligencia artificial
Entre otros ejes estratégicos.
Fotos: Rocío Morán / diario Digital Cronio
.
Cada funcionario recibió sus credenciales digitales como NFT, a través de un mecanismo de blockchain, con estándares globales que les permitió tener su certificación de forma digital e instantánea. Las tres instituciones con mejor desempeño en esta primera cohorte fueron: el Ministerio de @GobernacionSV, el Ministerio de @EducacionSV y la Fiscalía General de la República FGR.
La Primera Graduación del Programa de Certificación en Administración Pública contó con la participación de la Ministra de @EducacionSV, Sra. @KarlaETrigueros; el Presidente de la Dirección de @integraciónsv, Sr. Alejandro Gutman; el Fiscal General, Sr. Rodolfo Delgado; el Presidente de la @CortedeCuentas, Sr. Walter Sosa; y el Secretario Jurídico de la Presidencia, Adolfo Muñoz.
Fotos: Rocío Morán / diario Digital Cronio
.
Este evento marca un hito histórico y consolida la apuesta nacional por elevar la calidad del servicio público en El Salvador.
Jetset
Gana Katy Perry 1.8 MDD a hombre que intentó estafarla en la compra de una mansión
El veterano de guerra intentó anular la venta después de haber firmado y recibido el pago, alegando que no estaba en pleno uso de sus facultades
Otro lío legal para Katy Perry finalmente llegó a su conclusión. Aunque la cantante no obtuvo la suma total que solicitaba, el fallo la favoreció y le dio la razón tras cinco años de litigios.
Perry obtuvo una victoria judicial contra el empresario texano Carl Westcott por la mansión valuada en 15 millones de dólares que compró en Montecito, California, de acuerdo con Rolling Stone.
Un juez del Tribunal Superior del Condado de Los Ángeles firmó una orden que le otorgará a Perry 1.8 millones de dólares en daños y perjuicios, siempre que ninguna de las partes presente objeciones en los próximos diez días.
El conflicto comenzó en 2020, cuando la estrella pop adquirió la propiedad junto a su entonces pareja, Orlando Bloom. Pocos días después de concretarse la venta, Westcott intentó anularla alegando que, debido a los analgésicos recetados tras una cirugía, no estaba en pleno uso de sus facultades, a pesar de que el trato había seguido el proceso normal de cierre.
La intérprete de Roar solicitó 4.7 millones de dólares en compensación por pérdidas de alquiler y reparaciones, cifra que se filtró a la prensa y redes sociales, donde la presentaron como una “villana” por exigir tal cantidad a un “veterano mayor”. Westcott, por su parte, argumentó que la compensación debía limitarse a 260 mil dólares.
Según Reforma, el juez Joseph Lipner estableció un punto intermedio: 2.8 millones por pérdida de alquiler y 260 mil por reparaciones, con una deducción de un millón de dólares por intereses y oportunidades de inversión que Perry pudo haber aprovechado durante el litigio.
Perry había depositado 9 millones de dólares en garantía y tomó posesión de la mansión en abril de 2024, dejando pendientes los 6 millones restantes del precio total hasta la resolución de los daños.
La cantante argumentó que la espera le provocó más de 3 millones de dólares en pérdidas por alquileres y que la propiedad sufrió daños por inundaciones y la caída de un árbol, con reparaciones estimadas en 2.29 millones para restaurarla a su estado original.
Los abogados de Perry enfatizaron que la responsabilidad de mantener la propiedad en las condiciones acordadas recaía sobre Westcott, y que los presupuestos presentados reflejaban los costos necesarios para cumplir con el contrato de compraventa.
La finca, de más de 2.5 acres, incluye la casa principal, una casa de huéspedes de tres habitaciones, caseta de piscina, gimnasio, piscina y un edificio de equipo. Además, se ubica en un vecindario donde también residen figuras como Meghan Markle y Oprah Winfrey.
Principal
Choque viral registrado en carretera El Litoral
Impactantes imágenes quedaron registradas por la cámara de seguridad instalada en un vehículo particular, del aparatoso accidente de tránsito ocurrido sobre el kilómetro 99 de la carretera Litoral, cerca del distrito de Jiquilisco, Usulután Oeste.
De acuerdo con las primeras investigaciones de la Policía Nacional Civil (PNC), el conductor de un camión invadió intempestivamente el carril contrario, impactando de lleno contra una cisterna guatemalteca cargada con gas propano.
El choque provocó que la cisterna volcara de inmediato, quedando atravesada sobre la vía.
Instantes después, un sedán que circulaba detrás no logró frenar y terminó colisionando contra el vehículo volcado, complicando aún más la escena.
Internacionales
FBI investiga tiroteo en Washington como acto terrorista
El FBI anunció este jueves el inicio de una investigación por terrorismo después de que un hombre armado perpetrara lo que las autoridades describieron como un ataque de tipo «emboscada» contra dos soldados de la Guardia Nacional cerca de la Casa Blanca.
El director del FBI, Kash Patel, dijo este jueves que las autoridades investigan cualquier posible socio que el sospechoso pudiera tener, ya sea en su país de origen o en Estados Unidos.
«Así es como se ve una investigación amplia sobre terrorismo internacional», dijo Patel, sin dar detalles sobre cuál podría ser el motivo preciso del acto terrorista.
Los soldados estaban desplegados en Washington como parte del controvertido dispositivo militar ordenado por Trump en ciudades gobernadas por demócratas para combatir lo que considera una delincuencia violenta y desenfrenada.
El Secretario de Defensa, Pete Hegseth, anunció el envío de 500 soldados a Washington, por lo que la capital estadounidense tendrá más de 2.500 militares en sus calles.