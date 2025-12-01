Capturan a pandillera veterana de la MS cuando hurtaba productos de un supermercado

El candidato derechista Nasry Asfura, favorito del presidente Donald Trump, encabeza las elecciones presidenciales de Honduras con 40,6% de los votos según resultado preliminares con más de un tercio de las actas escrutadas, indicó este domingo el órgano electoral.

Asfura, exalcalde de 67 años, aventaja por 1,8 puntos al también candidato derechista Salvador Nasralla, según el 34,25 % de las actas electorales, dijo el Consejo Nacional Electoral. La candidata izquierdista Rixi Moncada aparece tercera a más de 20 puntos de distancia.

La abogada izquierdista Rixi Moncada, de de 60 años y que representa al gobernante partido Libre, aparece tercera a más de 20 puntos de distancia.

«Estoy muy optimista de que en las próximas horas (ese resultado) va a cambiar», afirmó Nasralla, del Partido Liberal.

En víspera de los comicios, Trump amenazó con recortar la ayuda al país centroamericano si no gana Asfura, del Partido Nacional (PN).

Moncada, quien había dicho que no reconocería los resultados preliminares, pidió la noche de este domingo en un mensaje en X a sus seguidores mantenerse «en pie de lucha» hasta que finalice el conteo de todas las actas de votación, lo que puede llevar días.

En las elecciones de este país con historial de fraudes y golpes de Estado, los hondureños debían decidir si renuevan o no la confianza en su primer gobierno de izquierda o sigue los pasos de Bolivia y Argentina, cuyo presidente Javier Milei también respaldó a Asfura.

«Que (el ganador) trate de pensar en el país lejos de sus propios beneficios y (…) tenga una mira más allá del país que una bolsa de dinero que saquear», declaró a la AFP Michelle Pineda, comerciante de 38 años.

Casi 6,5 millones de hondureños estaban llamados a elegir al relevo de Xiomara Castro en una sola vuelta, así como diputados y alcaldes por cuatro años. La autoridad electoral aún no dio cifra de participación.

Tras una campaña con denuncias anticipadas de fraude, la jornada se desarrolló en un «ambiente democrático», según la misión de observadores de la OEA. Estados Unidos dijo este domingo seguir «de cerca» los comicios.

Asfura busca la presidencia por segunda vez tras perder en 2021 contra Castro, y Nasralla por tercera ocasión.

