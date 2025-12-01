Principal
Capturan a pandillera veterana de la MS cuando hurtaba productos de un supermercado
La Policía Nacional Civil reportó la captura de Teresa de Jesús Ramírez, de 52 años, integrante de la MS y con un historial delictivo que registra casos de hurto, homicidio agravado y lesiones desde 2008.
La detención ocurrió tras ser sorprendida hurtando en un supermercado en las cercanías del bulevar Los 44, sobre la carretera que conduce de San Salvador hacia Santa Ana.
Al verificar sus datos en la plataforma ONI, fue identificada como miembro de la clica Centrales Locos Salvatruchos.
Durante el procedimiento se le incautaron un vehículo, dinero en efectivo y dos celulares.
Internacionales
El derechista Nasry Asfura encabeza el recuento en las elecciones en Honduras
Honduras cuenta los votos tras las elecciones celebradas este domingo, y Nasry Asfura, candidato del Partido Nacional Conservador, encabeza de momento el recuento.
Con el 44,23 % escrutado, Asfura logra el 40,39 %; el candidato del Partido Liberal, Salvador Nasralla, va en segundo lugar con el 39,20 %; y Rixi Moncada, del partido en el poder, LIBRE, obtendría un 19,42 %.
De confirmarse esta tendencia, supondría un giro a la derecha en Honduras. Los líderes de LIBRE han pedido a sus seguidores que se mantengan «en pie de lucha» hasta completarse el escrutinio.
María Antonieta Mejía, candidata a vicepresidenta del Partido Nacional Conservador, ha advertido que «esto no se termina hasta que se cuente el último voto». «Con la ayuda de Dios y del pueblo hondureño vamos a ganar este proceso electoral», ha añadido.
El candidato que gane la mayoría simple gobernará entre 2026 y 2030.
Las elecciones del domingo, en las que se elegían 128 miembros del Congreso y miles de otros representantes en las administraciones locales, se celebró entre acusaciones de fraude. Moncada advirtió que podía no reconocer los resultados finales.
La Organización de Estados Americanos (OEA), ha expresado su preocupación por el proceso, y ha pedido a la presidenta saliente, Xiomara Castro, que se celebre sin intimidación y de manera transparente.
El domingo, algunos votantes y observadores electorales denunciaron que algunos colegios se habían cerrado con votantes aún en las colas. El Consejo Nacional Electoral extendió el horario de votación hasta las seis de la tarde y autorizó a los colegios a decidir si seguían abiertos una hora más.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se ha inmiscuido en las elecciones hondureñas advirtiendo de que Asfura es su candidato y de que el país solo puede esperar recibir dinero de EE.UU. si él gana. También ha indultado al expresidente hondureño Juan Orlando Hernandez, también del Partido Nacional, condenado en EE.UU. por narcotráfico.
Internacionales
Candidato favorito de Trump encabeza presidenciales de Honduras, según resultados parciales
El candidato derechista Nasry Asfura, favorito del presidente Donald Trump, encabeza las elecciones presidenciales de Honduras con 40,6% de los votos según resultado preliminares con más de un tercio de las actas escrutadas, indicó este domingo el órgano electoral.
Asfura, exalcalde de 67 años, aventaja por 1,8 puntos al también candidato derechista Salvador Nasralla, según el 34,25 % de las actas electorales, dijo el Consejo Nacional Electoral. La candidata izquierdista Rixi Moncada aparece tercera a más de 20 puntos de distancia.
A poco menos de dos puntos le sigue el también candidato derechista Salvador Nasralla, de 72 años. La abogada izquierdista Rixi Moncada, de de 60 años y que representa al gobernante partido Libre, aparece tercera a más de 20 puntos de distancia.
«Estoy muy optimista de que en las próximas horas (ese resultado) va a cambiar», afirmó Nasralla, del Partido Liberal.
En víspera de los comicios, Trump amenazó con recortar la ayuda al país centroamericano si no gana Asfura, del Partido Nacional (PN).
Moncada, quien había dicho que no reconocería los resultados preliminares, pidió la noche de este domingo en un mensaje en X a sus seguidores mantenerse «en pie de lucha» hasta que finalice el conteo de todas las actas de votación, lo que puede llevar días.
En las elecciones de este país con historial de fraudes y golpes de Estado, los hondureños debían decidir si renuevan o no la confianza en su primer gobierno de izquierda o sigue los pasos de Bolivia y Argentina, cuyo presidente Javier Milei también respaldó a Asfura.
«Que (el ganador) trate de pensar en el país lejos de sus propios beneficios y (…) tenga una mira más allá del país que una bolsa de dinero que saquear», declaró a la AFP Michelle Pineda, comerciante de 38 años.
Casi 6,5 millones de hondureños estaban llamados a elegir al relevo de Xiomara Castro en una sola vuelta, así como diputados y alcaldes por cuatro años. La autoridad electoral aún no dio cifra de participación.
Tras una campaña con denuncias anticipadas de fraude, la jornada se desarrolló en un «ambiente democrático», según la misión de observadores de la OEA. Estados Unidos dijo este domingo seguir «de cerca» los comicios.
Asfura busca la presidencia por segunda vez tras perder en 2021 contra Castro, y Nasralla por tercera ocasión.
Nacionales
Capturan en Santa Tecla a dos mareros con órdenes pendientes
Personal militar y agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) capturaron a dos miembros de la MS13 con órdenes de captura pendientes durante un patrullaje conjunto en el distrito de Santa Tecla, La Libertad Sur.
A través de la plataforma ONI se identificó a los detenidos como Franklin Humberto Nerio Alegría, de 24 años, alias Negro o Moreno, y Saúl Enrique Vásquez Quintanilla, de 28, conocido como Melón.
Ambos tenían órdenes judiciales pendientes por el delito de agrupaciones ilícitas y, según la PNC, ya fueron puestos a disposición del tribunal correspondiente.