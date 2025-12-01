Principal
Capturan a dos conductores ebrios tras provocar siniestros viales
Dos conductores fueron capturados tras provocar siniestros viales, en diferentes lugares del departamento de La Libertad, la tarde del domingo, reportó la Policía Nacional Civil (PNC).
Uno de los detenidos responde al nombre de Jaime Antonio Canales Serrano, quien manejaba un microbús e invadió el carril a un motociclista, cuyo conductor “resultó lesionado y fue trasladado al hospital”.
El siniestro sucedió sobre el kilómetro km 27 de la carretera que conduce del bulevar Bazzini hacia San Salvador, en el distrito de Colón, del municipio de La Libertad Oeste.
Su antidoping arrojó un resultado de ¡228 miligramos por decilitro (mg/dl) de alcohol en prueba de aire espirado!
Mientras que el otro borracho al volante fue identificado como Amílcar René Flores Arias, a quien se le detectaron 265 mg/dl de alcohol en prueba de aire espirado.
La PNC detalló que colisionó su motocicleta contra un pick up. Esta vez, afortunadamente, solo hubo daños materiales. El hecho ocurrió en el barrio La Cruz, del distrito de Tamanique, en el municipio de La Libertad Costa.
Autoridades agregaron que ambos serán remitidos por el cargo de conducción peligrosa y, en el caso de Canales Serrano, se le sumará el delito de lesiones culposas.
Diciembre inicia con un clima que traerá cielo medio nublado, ambiente cálido y lluvias en zonas de montaña
El mes de diciembre en El Salvador iniciará un clima variado que tendrá el cielo parcialmente nublado, un ambiente cálido y lluvias en sectores de montaña, informó el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN).
Según el reporte del meteorólogo Jonathan Hernández, por la mañana, el cielo estará poco nublado; y por la tarde y noche, el cielo estará parcialmente nublado, con posibilidad de lluvias en la zona nororiental y en la cordillera Apaneca – Ilamatepec.
Hernández agregó que el viento estará del noreste, con velocidades promedio que irán de los 10 a los 20 kilómetros por hora (km/h) y ráfagas de 30 km/h, en zonas altas.
“El flujo del noreste y vaguadas en las cercanías influyen las condiciones en El Salvador”, expresó el meteorólogo del MARN.
Capturan a pandillera veterana de la MS cuando hurtaba productos de un supermercado
La Policía Nacional Civil reportó la captura de Teresa de Jesús Ramírez, de 52 años, integrante de la MS y con un historial delictivo que registra casos de hurto, homicidio agravado y lesiones desde 2008.
La detención ocurrió tras ser sorprendida hurtando en un supermercado en las cercanías del bulevar Los 44, sobre la carretera que conduce de San Salvador hacia Santa Ana.
Al verificar sus datos en la plataforma ONI, fue identificada como miembro de la clica Centrales Locos Salvatruchos.
Durante el procedimiento se le incautaron un vehículo, dinero en efectivo y dos celulares.
El derechista Nasry Asfura encabeza el recuento en las elecciones en Honduras
Honduras cuenta los votos tras las elecciones celebradas este domingo, y Nasry Asfura, candidato del Partido Nacional Conservador, encabeza de momento el recuento.
Con el 44,23 % escrutado, Asfura logra el 40,39 %; el candidato del Partido Liberal, Salvador Nasralla, va en segundo lugar con el 39,20 %; y Rixi Moncada, del partido en el poder, LIBRE, obtendría un 19,42 %.
De confirmarse esta tendencia, supondría un giro a la derecha en Honduras. Los líderes de LIBRE han pedido a sus seguidores que se mantengan «en pie de lucha» hasta completarse el escrutinio.
María Antonieta Mejía, candidata a vicepresidenta del Partido Nacional Conservador, ha advertido que «esto no se termina hasta que se cuente el último voto». «Con la ayuda de Dios y del pueblo hondureño vamos a ganar este proceso electoral», ha añadido.
El candidato que gane la mayoría simple gobernará entre 2026 y 2030.
Las elecciones del domingo, en las que se elegían 128 miembros del Congreso y miles de otros representantes en las administraciones locales, se celebró entre acusaciones de fraude. Moncada advirtió que podía no reconocer los resultados finales.
La Organización de Estados Americanos (OEA), ha expresado su preocupación por el proceso, y ha pedido a la presidenta saliente, Xiomara Castro, que se celebre sin intimidación y de manera transparente.
El domingo, algunos votantes y observadores electorales denunciaron que algunos colegios se habían cerrado con votantes aún en las colas. El Consejo Nacional Electoral extendió el horario de votación hasta las seis de la tarde y autorizó a los colegios a decidir si seguían abiertos una hora más.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se ha inmiscuido en las elecciones hondureñas advirtiendo de que Asfura es su candidato y de que el país solo puede esperar recibir dinero de EE.UU. si él gana. También ha indultado al expresidente hondureño Juan Orlando Hernandez, también del Partido Nacional, condenado en EE.UU. por narcotráfico.