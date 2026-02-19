Capturan a italianos que ofrecían maquinaria industrial falsificada

La Fiscalía General de la República (FGR) en conjunto con la Policía detuvo a Sandro Falanga, Raffaele Lanzetta, Luigi Barbato y Marco Falanga, de nacionalidad italiana, por el delito de violación de distintivos comerciales.

Los imputados fueron arrestados en San Miguel y se les ha perfilado como miembros de organizaciones criminales italianas que operaban en otros países del norte de América (donde tienen restricción de ingreso) y están asociados con la falsificación de marcas registradas, lavado de dinero y fraude.

De acuerdo a la investigación, los extranjeros operaban por medio de redes sociales y comercializaban productos de maquinaria profesional industrial, falsificando marcas registradas y vendiéndolas a precios elevados aun cuando eran equipos de baja calidad.

El ministerio público detalló que la red comenzó su operatividad a partir de agosto del año pasado; Barbato era el principal actor para realizar el ofrecimiento de los productos y se presentaba como el representante de El Salvador y Centroamérica de CATLINE.

Dicho comercio era promovido como la filial de una reconocida empresa de fabricación de maquinaria pesada para construcción, minería, y motores industriales, según denunció una víctima por medio de redes sociales.

El reporte oficial da cuenta que la víctima recibió una factura comercial falsa bajo el nombre de la empresa Grupo Motores de R.L, supuestamente ubicada en Santa Ana. Al realizar las averiguaciones, no se encontró registro ni de la empresa ni de la ubicación del establecimiento.

Otra de las víctimas expuso en redes sociales que Barbato también se hacía pasar como un reconocido chef que tenía a la venta sus utensilios de cocina «de marcas reconocidas», las cuales ofrecía a altos precios, pero al verificar, los productos eran imitaciones.

Los italianos comenzaron a alquilar vehículos desde mayo a diciembre de 2025 y según los reportes, un establecimiento les arrendó al menos siete vehículos, entre pickups y camionetas con un gasto de alquiler de al menos $33,000.

La FGR ha hecho un llamado a las personas que hayan sido estafadas por estos extranjeros, para que se acerquen a cualquier sede fiscal para interponer su denuncia.

