Captan brutal choque entre motociclista y una vaca en plena carretera

Las últimas declaraciones del presidente de los Estados Unidos sobre una posible anexión de Groenlandia han suscitado la condena de Dinamarca y de Europa en general.

Tras la redada estadounidense en Venezuela que resultó en la detención del presidente Nicolás Maduro, Trump repitió su intención de anexar Groenlandia a los Estados Unidos, ya que la primera ministra danesa, Mette Frederiksen, emitió su más enérgica reprimenda hasta la fecha, diciendo que sus llamamientos para afirmar que la isla deben terminar.

Groenlandia es una región semiautónoma de Dinamarca, que es miembro de la OTAN y de la Unión Europea. Desde que regresó al poder a principios de 2025, Trump ha pedido en varias ocasiones su anexión y, tras la destitución de Maduro, ha retomado la idea en público. «Necesitamos Groenlandia para una situación de seguridad nacional», dijo Trump a los periodistas a bordo del Air Force One el domingo. «Es tan estratégico. En este momento, Groenlandia está cubierta de barcos rusos y chinos por todas partes».

«¿Sabes lo que Dinamarca ha hecho últimamente por la seguridad? Agregaron un trineo tirado por perros más». Un día antes, hablando con ‘The Atlantic’, Trump afirmó: «Necesitamos Groenlandia, absolutamente. La necesitamos para defendernos». En respuesta, el primer ministro danés aseveró que las amenazas estadounidenses deben cesar de inmediato.

«No tiene absolutamente ningún sentido hablar de la necesidad de Estados Unidos de apoderarse de Groenlandia. Estados Unidos no tiene derecho a anexionarse ninguno de los tres países del Reino de Dinamarca», argumentó Frederiksen en un comunicado el domingo.

¿Por qué Trump quiere Groenlandia?

Justo antes de Navidad, Trump nombró a un enviado especial, el exgobernador de Luisiana Jeff Landry, para tratar la cuestión de Groenlandia. Landry escribió en una publicación en las redes sociales que se siente honrado de ocupar un «puesto de voluntario para hacer de Groenlandia parte de los Estados Unidos»

Trump cita regularmente los intereses de seguridad nacional como motivo de sus intenciones con respecto a Groenlandia, que se encuentra estratégicamente ubicada en el Océano Ártico, en medio de las principales rutas marítimas. La isla más grande del mundo, geográficamente hablando forma parte de América del Norte.

A medida que avance el calentamiento global, se abrirán más rutas marítimas a través del Ártico, lo que hará que Groenlandia sea aún más importante. Estados Unidos tiene un acuerdo de Defensa con Groenlandia desde 1951, y tiene alrededor de 150 efectivos estacionados allí en la base espacial de Pituffik, que se centra en la detección de misiles y la vigilancia del espacio.

Según Ian Lesser, miembro distinguido del Fondo Marshall Alemán de los Estados Unidos, Washington ya cuenta con la posición de seguridad que necesita en Groenlandia, y es casi seguro que las intenciones de la Administración Trump se refieren más a los recursos naturales.

«El presidente pone mucho énfasis en los recursos, los recursos minerales, los recursos energéticos y las oportunidades comerciales», dijo Lesser a ‘Euronews’. «Aunque estos recursos no sean fáciles de extraer de forma rentable, no me sorprendería que ahora haya tanta preocupación».

La primera ministra danesa, Mette Frederiksen, rechazó los últimos comentarios de Trump en una declaración televisada. «No tiene absolutamente ningún sentido hablar de la necesidad de que Estados Unidos se apodere de Groenlandia», dijo. «Estados Unidos no tiene base legal para anexionarse uno de los tres países del Reino de Dinamarca».

El primer ministro de Groenlandia, Jens-Frederik Nielsen, argumentó que vincular la cuestión de Groenlandia con la intervención militar en Venezuela era una falta de respeto, mientras que el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores francés, Pascal Confavreux, afirmó que Francia se solidariza con Dinamarca.

«Groenlandia pertenece al pueblo de Groenlandia y al pueblo de Dinamarca. Son ellos los que deciden lo que quieren hacer. Las fronteras no se pueden cambiar por la fuerza», comentó Confavreux a la emisora nacional francesa ‘TF1’. El primer ministro sueco, Ulf Kristersson, por su parte, aseguró que su país apoya a Dinamarca.

«Solo Dinamarca y Groenlandia tienen derecho a decidir sobre sus territorios», afirmó Kristersson. La UE denunció varias veces el año pasado las propuestas de Estados Unidos de apoderarse de Groenlandia. Lesser apuntó que, si bien es poco probable que se produzca una anexión forzosa de Groenlandia, no se puede descartar definitivamente.

«No creo que fuera probable que los Estados Unidos utilizaran la fuerza en Groenlandia, pero obviamente, teniendo en cuenta la experiencia en Venezuela, es comprensible que muchos lleguen a la conclusión de que, en cierto sentido, hay que creer en la palabra del presidente», apuntó.

Añadió que la presión podría llevar a que Dinamarca hiciera concesiones para permitir a los Estados Unidos un mayor acceso al territorio. «Puede que no adopte la forma de una especie de intervención militar, pero podría haber todo tipo de presiones comerciales, diplomáticas y económicas para conseguir que los Estados Unidos ganen un buen acuerdo en Groenlandia».

¿Qué pueden hacer los europeos ahora?

Mientras el Gobierno danés está en crisis e insiste en que el territorio no está a la venta, Lesser afirma que Dinamarca y Europa también tienen algunas cartas que jugar. «Creo que hay muchas cosas sobre la mesa porque la Administración estadounidense parece dar prioridad a las cuestiones económicas y comerciales. Creo que existe la posibilidad de llegar a un acuerdo global al otro lado del Atlántico en el que entren en juego muchas cosas», dijo Lesser.

La UE tiene dos desventajas en cualquier intento de equilibrio: en primer lugar, los objetivos del presidente de los Estados Unidos no están del todo claros y, en segundo lugar, avanza a un ritmo considerablemente más lento que el de la administración Trump.

«No es que la Unión Europea o la OTAN sean incapaces de responder a estos desafíos, pero el ritmo en este lado del Atlántico es mucho más lento que en Washington», dijo Lesser.

En su reacción de la noche a la mañana a los últimos comentarios de Trump, Frederiksen recordó que, como miembro de la OTAN, Dinamarca está cubierta por la garantía de seguridad colectiva de la Alianza.

«Por lo tanto, insto encarecidamente a los Estados Unidos a que pongan fin a sus amenazas contra un aliado históricamente cercano y contra otro país y otro pueblo que han declarado muy claramente que no están a la venta», afirmó.

Las tensiones y las hostilidades no tienen precedentes entre los aliados de la OTAN: Grecia y Turquía, por ejemplo, han mantenido intercambios muy tensos en el pasado. Pero esta vez, entre los miembros en conflicto podrían figurar el garante de la seguridad europea y una de las naciones a las que aparentemente está obligada a ayudar a proteger.

«Obviamente, es un nivel muy básico que corroe la cohesión dentro de la alianza», añadió Lesser. «Existe la suposición de que los aliados simplemente no se comportan de esta manera».

Agregó que las amenazas son extremadamente perjudiciales para una relación de seguridad transatlántica que ya está en peligro. «Cualquier cosa que vaya más allá del tipo de retórica que ya hemos visto sobre Groenlandia provocaría una verdadera crisis dentro de la Alianza».

