¿Bruce Willis fallece a los 70 años? Publicación de su esposa en redes genera preocupación
La salud de Bruce Willis se ha convertido en uno de los temas más sensibles de Hollywood desde febrero de 2023, cuando su familia confirmó que el actor fue diagnosticado con demencia frontotemporal. Desde entonces, cada publicación de Emma Heming, su esposa, es leída con lupa por fans y medios que siguen de cerca cualquier actualización sobre el protagonista de ‘Duro de matar’.
En días recientes, un mensaje particularmente emotivo encendió las alarmas: Emma compartió en redes sociales una anécdota sobre una visita a un parque de diversiones y se refirió a Bruce en pasado, lo que fue suficiente para que surgieran rumores sobre una posible muerte del actor.
El pasado 21 de diciembre, Emma Heming llevó a sus hijas a Magic Mountain, en California, y decidió compartir la experiencia con sus seguidores. En su publicación relató que una de las atracciones que eligieron fue la montaña rusa Viper, lo que le recordó de inmediato la última vez que se subió a ese juego en 2008, acompañada de Bruce Willis.
“Ayer llevé a las niñas a Magic Mountain con amigos. Nuestro último paseo fue Viper y wow, recordé que era mucho más divertido de lo que realmente era. La última vez que me subí fue con Bruce en 2008 y ese momento fue divertido”, escribió. Emma agregó que estaba casi segura de que no se debía llevar cámara en ese tipo de juegos, pero agradecía haberlo hecho porque así conservaba el recuerdo de la risa de Bruce. “Su comentario, su risa, siempre hacía todo divertido. Ese era él, pura diversión”.
El uso del pasado y otra frase en la que confesó: “Lo amo y simplemente, extraño que sea mi compañero de viaje”, llevaron a algunos usuarios y medios a interpretar que Emma estaba insinuando que el actor ya había fallecido, algo que en ningún momento se menciona de forma explícita en el texto.
A partir de ese post, comenzaron a circular notas y comentarios que hablaban de una supuesta muerte de Bruce Willis, sin que existiera una confirmación oficial por parte de la familia, representantes o medios.
Días después de aquel mensaje, la propia Emma Heming publicó una nueva fotografía de ambos para celebrar un aniversario muy especial en su relación. “Hace 18 años, se convirtió en mi novio. Con un beso en la parte superior de mi cabeza, el tiempo se detuvo. Soy tan afortunada de conocer este tipo de amor”, escribió junto a la imagen, mostrando que Bruce sigue siendo el centro de su vida afectiva.
Aunque la familia ha optado por no responder directamente a los rumores que circulan, esta nueva publicación apunta a que, más que anunciar una pérdida, Emma está compartiendo el duelo anticipado que muchas familias viven cuando enfrentan enfermedades neurodegenerativas
Los X-Men confirman su presencia en «Avengers: Doomsday» en nuevo avance
Los X-Men, uno de los grandes equipos de Marvel, llegan para protagonizar el nuevo avance de «Avengers: Doomsday», el cual fue lanzado este martes para continuar con los primeros vistazos de la próxima súper producción del Universo Cinematográfico Marvel (UCM).
En este nuevo avance se puede ver cómo se confirma la presencia de los X-Men de la franquicia de cines de la década de los 2000, la primera en llevar a los mutantes a la pantalla grande y que se convirtió en un clásico en el género de superhéroes.
Las imágenes muestran a Charles Xavier, interpretado por Patrick Stweart, reflexionando sobre la hora de la muerte y terminando por mostrar a Magneto, siempre interpretado por Ian McKellen, confirmando la presencia de los dos legendarios actores.
Finalmente, el avance cierra con la imagen de Cyclops, a quien da vida James Mardsen, usando su mítico traje azul y amarillo y disparando una ráfaga de rayos láser desde sus ojos, lo que promete un líder de los X-Men más activo que en las películas de los 2000.
Con este avance, «Avengers: Doomsday» confirma la presencia de los X-Men, tal y como ya hizo con avances anteriores donde se da por hecho que Thor y Capitán América serán parte de esta próxima aventura, la cual llegará a los cines del mundo en diciembre de 2026.
Rick Harrison se casa por quinta ocasión
Rick Harrison, rostro del programa «El precio de la historia» de History Channel, formalizó su quinto matrimonio con Angie Polushkin durante una ceremonia celebrada el sábado en Las Vegas.
La boda tuvo lugar en la Little White Chapel, conocida por sus enlaces oficiados por imitadores de Elvis Presley.
La ceremonia prescindió de padrino de boda, según informó un representante del presentador.
Chumlee, compañero de Harrison en el programa televisivo, no pudo asistir al evento, mientras que su hijo Corey reside actualmente en México. Elizabeth Harrison, nieta del novio, ejerció como testigo del enlace.
El matrimonio se produce diez meses después del compromiso anunciado en marzo.
Pink recibe el 2026 desde el hospital tras someterse a una cirugía de cuello
La reconocida cantante Pink empezó el año 2026 desde un hospital, donde se recupera tras una cirugía en el cuello, informó la artista a través de sus cuentas oficiales en redes sociales.
La intérprete destacó que la intervención se realizó con éxito y que, aunque no fue un proceso planeado para estas fechas, se encuentra en buenas condiciones bajo el cuidado del personal médico. Pink aprovechó sus plataformas para agradecer el apoyo de sus seguidores y para pedir tranquilidad, asegurando que se enfocará en mantenerse fuerte durante su recuperación.
Pink ha tenido una carrera marcada por su energía en el escenario y por temas que han destacado, como Just Give Me a Reason, What About Us, Try y Raise Your Glass, entre otros.
Si bien la artista no ha detallado el motivo específico que llevó a la cirugía, sus publicaciones reflejan optimismo y gratitud por el personal de salud que la atiende.