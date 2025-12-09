Anuncian vuelos directos El Salvador – Madrid

La Dirección de Obras Municipales (DOM) entregó un moderno Complejo Deportivo a más de 13,200 habitantes de la colonia La Esmeralda, en El Congo, Santa Este.

Este Complejo Deportivo se convierte en un lugar de sano esparcimiento y seguro para todos los habitantes y será una oportunidad para que los niños puedan disfrutar y tener un espacio en el que se desarrollen en un entorno de paz y tranquilidad.

Este lugar ahora cuenta con una piscina semi olímpica con 21 metros de ancho por 25 metros de largo y una profundidad promedio de 2.20 metros, así como una cancha con grama sintética con 42 metros de largo y un ancho de 23 metros.

Las modernas instalaciones cuentan con un parque con sus respectivos senderos, área de juegos infantiles con torres, toboganes, columpios, sube y baja, entre otros.

